    पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: मारुति विक्टोरिस भारत में हुई लॉन्च, स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की लॉन्च टाइमलाइन हुई कंफर्म, और बहुत कुछ

    प्रकाशित: सितंबर 22, 2025 02:17 pm । स्तुति

    114 Views
    भारत एनकैप ने पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज का क्रैश टेस्ट किया और स्कोडा ऑक्टाविया आरएस परफॉरमेंस सेडान की लॉन्च टाइमलाइन हुई कंफर्म 

    Maruti Victoris, Citroen Aircross X, Tata Altroz

    भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी पिछले हफ्ते कई वजहों से सुर्खियों में रही। सबसे बड़ा हाइलाइट मारुति विक्टोरिस की लॉन्चिंग और जीएसटी की दरों में कटौती के कारण मारुति के पूरे पोर्टफोलियो की कारें सस्ती होनी रही। स्कोडा ने अपनी ऑक्टाविया आरएस की लॉन्च टाइमलाइन से पर्दा उठाया, जबकि टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया।  

    मारुति विक्टोरिस भारत में हुई लॉन्च 

    Maruti Victoris launch

    मारुति ने विक्टोरिस कॉम्पेक्ट एसयूवी की कीमतों से पर्दा उठा दिया है। यह गाड़ी छह वेरिएंट और तीन इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है जिसमें ज्यादा एफिशिएंट स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन भी शामिल है। यहां देखें मारुति विक्टोरिस की वेरिएंट वाइज कीमतें।  

    मारुति विक्टोरिस को फिर मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग 

    Maruti Victoris Crash Test

    मारुति विक्टोरिस को ना केवल ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग (यहां देखें पूरी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट) मिली है, बल्कि विक्टोरिस डिजायर के बाद मारुति की दूसरी कार है जिसका भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया है। 

    भारत एनकैप ने टाटा अल्ट्रोज का क्रैश टेस्ट किया 

    Tata Altroz Bharat NCAP Crash Test

    फेसलिफ्ट टाटा अल्ट्रोज का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया है जिसमें इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है। इस उपलब्धि के साथ टाटा अल्ट्रोज सेगमेंट की सबसे सुरक्षित हैचबैक कार बन गई है। क्या आप टाटा अल्ट्रोज की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट देखने के उत्सुक है? यहां क्लिक करें

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की लॉन्च टाइमलाइन हुई कंफर्म 

    Skoda Octavia RS

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस भारत में लॉन्च होने वाली सबसे बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस कारों में से एक है। स्कोडा ने ऑक्टाविया आरएस की लॉन्च टाइमलाइन कंफर्म कर दी है। ऑक्टाविया आरएस गाड़ी नए अवतार में पहले से ज्यादा बोल्ड लगती है और इसका केबिन टेक्नोलॉजी लोडेड है। यह गाड़ी पहले से ज्यादा परफॉरमेंस भी देगी।

    जीएसटी 2.0 की दरों में कटौती के चलते मारुति ने गाड़ियों की कीमतें घटाई 

    Maruti Wagon R, Brezza, Ertiga

    मारुति सुजुकी ने घोषणा है कि वह जीएसटी की दरों में कटौती का फायदा अपनी ग्राहकों को देगी। मारुति ऑल्टो के10, मारुति स्विफ्ट, मारुति ग्रैंड विटारा और मारुति डिजायर जैसी पॉपुलर गाड़ियों की कीमतें 1.3 लाख रुपये तक कम हो गई हैं। यहां देखें मारुति के सभी मॉडल पर कितनी बचत की जा सकती है

    सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स का टीजर हुआ जारी 

    Citroen Aircross X

    सिट्रोएन इंडिया ने लॉन्चिंग से पहले सिट्रोएन एयरक्रॉस एक्स का नया टीजर जारी किया है। जारी हुए टीजर में नए डिजाइन का डैशबोर्ड लेआउट नजर आया है जो बसॉल्ट एक्स से मिलता जुलता लग रहा है और इसमें नई ग्रीन कलर थीम दी गई है। अनुमान है कि इसमें क्रूज कंट्रोल और पुश बटन स्टार्ट जैसे नए फीचर दिए जा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यहां पढ़ें। 

