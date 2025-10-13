पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज: एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन, 2025 महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो लॉन्च, निसान टेक्टॉन से पर्दा उठा, और बहुत कुछ

महिंद्रा ने 2025 बोलेरो और बोलेरो नियो लॉन्च की, एमजी, टोयोटा और जीप ने स्पेशल एडिशन मॉडल पेश किए, और भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा टेस्ला मॉडल वाई को घर लाए

पिछले सप्ताह भारत के कार बाजार में काफी हलचल रही। स्कोडा ने ऑक्टाविया आरएस के साथ सुर्खियां बटौरी, क्योंकि लॉन्च से पहले ही इसकी पूरी यूनिट बिक गई। महिंद्रा ने बोलेरो और बोलेरो नियो को नया अपडेट दिया, वहीं एमजी ने विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन पेश किया और किआ मोटर्स ने कैरेंस क्लाविस 6 सीटर को ज्यादा किफायती बनाया।

दूसरी ओर, जीप और टोयोटा ने भी अपनी-अपनी एसयूवी कार के स्पेशल एडिशन मॉडल पेश किए, और हमें अपकमिंग निसान व हुंडई एसयूवी कार के भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट मिले। इसी दौरान रोहित शर्मा ने अपनी नई टेस्ला मॉडल वाई कार के साथ सबका ध्यानी अपनी ओर खींचा।

यहां पढ़िए पिछले सप्ताह की टॉप कार न्यूज:

2025 एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन लॉन्च

एमजी ने विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन लॉन्च किया है, इसे भारत में इस लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार के एक वर्ष पूरे होने पर उतारा गया है। इस लिमिटेड एडिशन मॉडल की केवल 300 यूनिट मिलेगी और इसे टॉप मॉडल एसेंस पर तैयार किया गया है। इसमें कॉस्मेटिक बदलाव और अंदर व बाहर नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि इसमें बड़े बैटरी पैक का विकल्प नहीं दिया गया है जो विंडसर ईवी प्रो में मिलता है।

2025 महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा बोलेरो नियो लॉन्च

महिंद्रा ने 2025 बोलेरो और बोलेरो नियो कार को लॉन्च किया है। इस अपडेट के साथ इन दोनों एसयूवी कार के नए टॉप मॉडल पेश किए गए हैं। हालांकि बोलेरो और बोलेरो नियो दोनों में पहले वाले इंजन मिलना जारी हैं, लेकिन इसमें कुछ डिजाइन और फीचर अपग्रेड किए गए हैं।

किआ कैरेंस क्लाविस 6 सीटर वेरिएंट अब ज्यादा सस्ता हुआ

किआ मोटर्स ने कैरेंस क्लाविस के मिड वेरिएंट में 6 सीटर का विकल्प शामिल किया है। अब आपको मिड वेरिएंट एचटीके प्लस से 6 सीटर की चॉइस मिलेगी जिसकी कीमत 16.28 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इससे पहले किआ कैरेंस क्लाविस 6 सीटर का विकल्प टॉप मॉडल एचटीएक्स प्लस में ही मिलता था। अब किआ इसे लोअर वेरिएंट में पेश कर रही है, तो इसका मतलब है कि अब डीजल इंजन के साथ भी किआ कैरेंस क्लाविस 6 सीटर उपलब्ध है।

2025 हुंडई वेन्यू की लॉन्च तारीख कंफर्म

हुंडई सेकंड जनरेशन वेन्यू को 4 नवंबर को लॉन्च करेगी। हमने वेन्यू को पहले टेस्टिंग के दौरान देखा है, और जानकारी मिली है कि इसके डिजाइन और फीचर को पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा। हालांकि इसके इंजन में बदलाव होने की संभावना नहीं है, इसमें पहले वाले नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन का विकल्प मिलना जारी रह सकता है।

निसान की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी टेक्टॉन से उठा पर्दा

निसान जल्द ही अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी टेक्टॉन के साथ भारत के कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में वापसी करेगी, जो हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और स्कोडा कुशाक को टक्कर देगी। टेकटॉन को बोल्ड डिजाइन दिया गया है, जो काफी हद तक निसान पेट्रोल से प्रेरित है। इसे भारत में तैयार किया जाएगा, और यहां से घरेलु व अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा जाएगा। निसान टेक्टॉन के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की लॉन्च से पहले पूरी यूनिट बिकी

अपकमिंग स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की पूरी यूनिट बिक चुकी है। स्कोडा ने भारत के लिए इस परफॉर्मेंस सेडान कार की 100 यूनिट तय की थी। इसे 17 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। भारत में इसे इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं ऑक्टाविया आरएस में क्या खास है? आप इसकी जानकारी और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में यहां देख सकते हैं।

2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन लॉन्च

टोयोटा ने 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन को कुछ कॉस्मेटिक बदलाव के साथ पेश किया है। नए लीडर एडिशन में कॉस्मेटिक बॉडी किट फिटमेंट, नई केबिन थीम और कुछ अतिरिक्त फीचर शामिल है। हालांकि, 2024 वर्जन की तरह, इस एडिशन में रियर-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ 2.8-लीटर डीजल इंजन का विकल्प भी उपलब्ध है।

जीप कंपास ट्रैक एडिशन लॉन्च

जीप इंडिया ने 2025 कंपास ट्रैक एडिशन को लॉन्च किया है, इसे टॉप मॉडल एस पर तैयार किया गया है। अन्य जीप स्पेशल एडिशन की तरह, इस एडिशन में भी कई कॉस्मेटिक बदलाव, कुछ नई एसेसरीज और नई केबिन थीम दी गई है। यह तीन कलर में उपलब्ध है और इसकी कीमत रेगुलर मॉडल से 25,000 रुपये अधिक है।

रोहित शर्मा ने टेस्ला मॉडल वाई खरीदी

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई टेस्ला मॉडल वाई शामिल हुई है। उन्होंने स्टील्थ ग्रे एक्सटीरियर कलर और व्हाइट व ब्लैक ड्यूल-टोन केबिन थीम वाली मॉडल वाई ली है, जिसकी कीमत स्टैंडर्ड कलर से ज्यादा है। उनकी स्पोर्ट्स कार का रजिस्ट्रेशन नंबर ‘3015’ है, जो उनकी एक खास पसंद है! लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? आप हमारी इस रिपोर्ट में इसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं।