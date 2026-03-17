निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार को चलाने के बाद पता चली ये 6 खास बातें, आप भी डालिए एक नजर

पिछले महीने निसान ने भारत में अपनी नई कार को लॉन्च किया, यह एमपीवी एमपीवी कार है जिसे निसान ग्रेवाइट नाम दिया गया है। इसकी कीमत 5.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। फिलहाल ग्रेवाइट सबसे सस्ती 7 सीटर कार है। हाल ही में हमें ये गाड़ी चलाने को मिली और यहां हमने उन चीजों की लिस्ट बताई है जो हमें पसंद आई और पसंद नहीं आई, और वो चीजें जो हमें ड्राइव करने के बाद पता चली:

बोल्ड एलिमेंट्स के साथ स्टाइलिश डिजाइन

रेनो ट्राइबर पर तैयार होने और उसी जैसा बॉडी शेप होने के बावजूद, निसान ने इसके डिजाइन में काफी बदलाव किए हैं, जिससे यह बोल्ड और आकर्षक दिखती है। कुछ बड़े बदलावों में एक नई ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, सी-शेप सिल्वर एक्सेंट के साथ ज्यादा अग्रेसिव बंपर, 15-इंच स्टील व्हील के लिए स्टाइलिश व्हील कवर और चारों तरफ स्टीकर शामिल हैं।

ये सभी एलिमेंट्स निश्चित रूप से इसे ज्यादा मॉडर्न अपील देते हैं जिससे सड़क पर इसकी मौजूदगी ज्यादा दमदार लगती है।

फ्लैक्सिबल और वर्सेटाइल केबिन

ग्रेवाइट की असली खासियत इसका फ्लैक्सिबल थ्री-रो सीटिंग लेआउट है। दूसरी पंक्ति की पैसेंजर सीट को आगे-पीछे खिसकाया जा सकता है और पीछे की तरफ झुकाया जा सकता है, जबकि तीसरी पंक्ति की सीटों तक पहुंचने और बाहर निकलने के लिए टम्बल फोल्डिंग की सुविधा दी गई है।

आप तीसरी पंक्ति की सीटों को पूरा फोल्ड भी कर सकते हैं जिससे 625 लीटर का बड़ा बूट स्पेस बन जाता है, जिसमें आराम से 6 मिडियम साइज बैग रखे जा सकते हैं।

इसके अलावा केबिन में कई स्टोरेज विकल्प भी मौजूद हैं, जिनमें कई कपहोल्डर, दो ग्लवबॉक्स और सेंटर कंसोल में एक कूल्ड स्टोरेज बॉक्स भी शामिल है। निसान ने अतिरिक्त कंफर्ट के लिए तीनों पंक्ति में डेडिकेटेड एसी वेंट्स भी दिए हैं।

जरूरी फीचर को किया गया है शामिल

निसान ने ग्रेवाइट में काफी अच्छे फीचर दिए हैं और इसमें इस सेगमेंट के सभी जरूरी फीचर मौजूद हैं। इसकी फीचर लिस्ट में 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, रेन-सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैंप्स शामिल हैं। ये सभी फीचर यह सुनिश्चित करते हैं कि बुनियादी जरूरतें पूरी होने के साथ-साथ कुछ शानदार फीचर भी मिलें।

हालांकि इसमें अलॉय व्हील, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और बेहतर क्वालिटी रियरव्यू कैमरा जैसे कुछ फीचर की कमी भी खलती है, अगर ये फीचर होते तो और भी अच्छा रहता।

चलाने में आसान, लेकिन ज्यादा रोमांचक नहीं

इसमें 1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 72 पीएस की पावर और 96 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है, इसके पावर आउटपुट के आंकड़े काफी सामान्य हैं। इसका सीधा मतलब है कि ड्राइविंग अनुभव थोड़ा सुस्त और कम रोमांचक है। इसके अलावा 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स नॉची है और इसमें लंबे थ्रो हैं, जबकि 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स ड्राइव के दौरान थोड़ा झटकेदार महसूस होता है।

इसके मैनुअल गियरबॉक्स का क्लच लाइट है, स्टीयरिंग ऑपरेट करने में आसान है और भरोसेमंद है और ग्रेवाइट का कॉम्पैक्ट साइज इसे शहर में चलाने के लिए अच्छा बनाता है। कुल मिलाकर ग्रेवाइट कार को चलाना आसान है फिर चाहे आप नए ड्राइवर ही क्यों न हों, लेकिन इसे चलाते समय ज्यादा रोमांच की उम्मीद न करें। इसे हमेशा आराम से ही चलाना चाहिए।

यहां देखिए इसके स्पेसिफिकेशन:

इंजन 1-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी पावर 72 पीएस टॉर्क 96 एनएम

एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी- ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

यहां निसान ग्रेवाइट के वेरिएंट अनुसार इंजन स्पेसिफिकेशन देखिए।

संतुलित और आरामदायक राइड क्वालिटी

ग्रेवाइट में ओवरऑल कंफर्ट लेवल को बेहतर करने के लिए बैलेंस्ड सस्पेंशन दिए गए हैं। शहर में यह पूरी तरह से भरी होने पर सभी तरह की सड़कों पर (बहुत ज्यादा खराब गड्ढों को छोड़कर) काफी आरामदाय अनुभव देती है। वहीं हाईवे पर तेज स्पीड पर भी ये गाड़ी संतुलित और ग्रिप बनाए रखती है। उबड़-खाबड़ रास्तों पर कुछ मूवमेंट महसूस होता है, लेकिन सस्पेंशन बहुत तेजी से और बिना किसी झटके के वापस अपनी पोजिशन में आ जाते हैं।

पैसा वसूल कार

5.65 लाख रुपये से 8.93 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) कीमत पर ग्रेवाइट पैसा वसूल कार साबित होती है, इसकी प्राइस रेनो ट्राइबर से भी कम है जिस पर इसे तैयार किया गया है।

इस कीमत पर आपको एक स्पेशियस, फीचर से भरपूर और फ्लैक्सिबल एमपीवी कार मिलती है, जिसे चलाना आसान है और यह आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आकर्षक महसूस होती है। हालांकि ये हो सकता है कि इसमें आपको ज्यादा रोमांच या बहुत ज्यादा फैंसी गैजेट्स न मिलें, लेकिन वह सबकुछ है जिसकी आप उम्मीद करते हैं और बोरिंग न लगे।

आप निसान ग्रेवाइट एमपीवी कार के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं!

यह भी देखें: निसान ग्रेवाइट ऑन रोड प्राइस