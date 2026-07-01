टाटा सिएरा ईवी में मिलते हैं हैरियर ईवी वाले ये टॉप 6 फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा ईवी, टाटा की नई इलेक्ट्रिक कार है। इसकी कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। सिएरा ईवी को टाटा कर्व ईवी और टाटा हैरियर ईवी के बीच पोजिशन किया गया है। यहां हमने सिएरा ईवी के उन टॉप 6 फीचर के बारे में बताया है जो हैरियर ईवी से लिए गए हैं:

समन मोड

हैरियर ईवी में यह फीचर दिया गया था, जिसे असल में टेस्ला ने फेमस बनाया था। समन मोड एक ऐसा फीचर है, जिससे कार की चाबी या ऐप की मदद से कार को आगे या पीछे किया जा सकता है।

भीड़-भाड़ वाले एरिया में यह फीचर काफी काम का है, और सिएरा ईवी के मुकाबले में मौजूद महिंद्रा बीई 6 में भी यह फीचर मिलता है।

ऑटो पार्किंग

इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में हैरियर ईवी पहली टाटा कार थी, जिसमें ऑटो पार्किंग फीचर दिया गया। यह फीचर उपलब्ध जगह को स्कैन करता है और कमांड मिलने पर कार खुद-ब-खुद पार्क हो जाती है।

यह काम आप कार के अंदर बैठे या बाहर से स्मार्ट की फोब का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, यह स्मार्ट की फोब अब टाटा सिएरा ईवी में भी मिलता है।

ऑफ-रोड कैमरा

360 डिग्री कैमरा के अलावा, कुछ प्रीमियम एसयूवी कार में आगे वाले बंपर के नीचे भी एक कैमरा देखने को मिलता है, जिससे खराब रास्तों पर या ऑफ रोडिंग में गाड़ी चलाना आसान हो जाता है।

हैरियर ईवी में यह फीचर दिया गया था और अब सिएरा ईवी में भी यह फीचर मिलता है, यह उन लोगों के लिए काम का साबित होगा जो सिएरा ईवी को ऑफ रोडिंग पर लेकर जाना चाहते हैं।

डिजिटल स्मार्ट-की

इस फीचर से आप अपने स्मार्टफोन में एक डिजिटल चाबी सेव कर सकते हैं और इसे डिजिटल की कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

आप आने स्मार्टफोन में डिजिटल की कार्ड ओपन करके या बी-पिलर पर अपना फोन टैप करके कार को अनलॉक कर सकते हैं, या फिर टाटा का ईरा ऐप इस्तेमाल करके भी कार को अनलॉक कर सकते हैं।

वी2एल: व्हीकल-टू-लोड और वी2वी: व्हीकल-टू-व्हीकल चार्जिंग

व्हीकल टू लोड एक ऐसा फीचर है जो केवल इलेक्ट्रिक कार में ही मिलता है। व्हीकल-टू-लोड से आप कैंपिंग के दौरान फुल साइज वैक्यूम क्लीनर या फिल्म देखने के लिए प्रोजेक्टर जैसे एक्सटर्नल डिवाइस को पावर सप्लाई कर सकते हैं।

इसका सबसे बड़ा फायदा व्हीकल-टू-व्हीकल चार्जिंग है, जिससे आप इमरजेंसी में अपनी कार से दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं।

ऑल-व्हील ड्राइव

नई सिएरा ईवी में एक ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम दिया गया है, जिसे टाटा ने क्वाड-व्हील-ड्राइव (क्यूडब्ल्यूडी) नाम दिया है। इसके लिए इसमें ड्यूल-मोटर सेटअप दिया गया है, जिसमें एक आगे और एक पीछे वाले एक्सल पर मोटर फिट की गई है। सिएरा ईवी को अलग-अलग ऑफ रोडिंग रास्तों पर ले जाने के लिए कई ड्राइव टेरेन मोड मिलते हैं। यह पावरट्रेन उन लोगों के लिए सही रहेगा जो सिएरा ईवी को ऑफ रोडिंग पर लेकर जाना चाहते हैं।

यहां सिएरा ईवी के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन देखें।

कारदेखो का क्या है कहना

टाटा सिएरा ईवी भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में सबसे नई पेशकश है। हैरियर ईवी वाले हाई-टेक फीचर इसे कम कीमत पर एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। रेट्रो-कूल स्टाइल और टेक्नोलॉजी से भरपूर अनुभव, आज ज्यादातर लोग अपनी नई कार में यही चीजें चाहते हैं।

हमें नीचे बताएं कि आप टाटा सिएरा ईवी के फीचर के बारे में क्या सोचते हैं।

यह भी देखें: टाटा सिएरा ईवी ऑन रोड प्राइस