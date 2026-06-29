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    टाटा सिएरा ईवी भारत में कल होगी लॉन्च, जानिए इससे जुड़ी पांच खास बातें

    लॉन्चिंग से पहले टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर दी है जिनमें इंटीरियर और पावरट्रेन डिटेल्स शामिल हैं

    प्रकाशित: जून 29, 2026 01:47 pm । स्तुति

    270 Views
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    Tata Sierra EV

    सिएरा मार्केट में आने के बाद से ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली एसयूवी में से एक रही है। अब कल टाटा मोटर्स भारत में इसका इलेक्ट्रिक वजर्न सिएरा ईवी पेश करने जा रही है। कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले ही एसयूवी के एक्सटीरियर और इंटीरियर की झलक दिखा दी है और इसकी पावरट्रेन से जुड़ी एक अहम जानकारी भी कंफर्म कर दी है। यहां देखें टाटा सिएरा ईवी से जुड़ी पांच खास बातें :- 

    टाटा सिएरा ईवी : डिजाइन

    आईसीई मॉडल की तरह सिएरा ईवी में भी ओरिजिनल सिएरा से इंस्पायर्ड कई सारे डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं। आगे की तरफ इसमें ब्लेंक ऑफ बॉडी कलर्ड ग्रिल और चौड़ा एलईडी डीआरएल सेटअप दिया गया है। इसमें हेडलैंप्स को बंपर पर नीचे की तरफ पोजिशन किया गया है। आगे वाले बंपर पर इसमें सिल्वर स्किड प्लेट दी जा सकती है जो इसे दमदार लुक देगी। 

    Tata Sierra EV

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो सिएरा ईवी का सबसे खास डिजाइन हाइलाइट एक बड़ा ग्लास एरिया और सिग्नेचर रियर क्वार्टर विंडो है, यह दोनों स्टाइलिंग एलिमेंट इसमें ओरिजिनल सिएरा से लिए गए हैं। इसमें फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल्स और एरोडायनामिक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसके साफ-सुथरे डिजाइन को और बेहतर बनाते हैं।

    Tata Sierra EV

    पीछे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स के साथ चौड़ी बंपर डिजाइन मिलती है जो इसके दमदार लुक को और भी बेहतर बनाती है।

    टाटा सिएरा ईवी : इंटीरियर 

    हाल ही में टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी के इंटीरियर की झलक दिखाई है, जिसमें इसका केबिन कंपनी के मौजूदा लाइनअप की गाड़ियों से अलग नजर आया है। इसमें डैशबोर्ड पर आइवरी कलर थीम के साथ लेयर्ड डिजाइन दी गई है, साथ ही इसमें इल्युमिनेटेड टाटा लोगो के साथ 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है। 

    Tata Sierra Dashboard

    इसका सबसे बड़ा हाइलाइट ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट है जो डैशबोर्ड पर फैला हुआ है। इस सेटअप के तहत इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और फ्रंट पैसेंजर के लिए एक अतिरिक्त स्क्रीन शामिल है। टीजर में पैनोरमिक सनरूफ की झलक भी नजर आई है, जबकि केबिन के बाकी हाइलाइट में बेहतर प्रेक्टिकेलिटी के लिए कई सारी स्टोरेज स्पेस शामिल हो सकती है। 

    टाटा सिएरा ईवी : फीचर और सेफ्टी 

    ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट और पैनोरमिक सनरूफ के अलावा इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी, पावर्ड टेलगेट, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। 

    Tata Sierra EV Panoramic Sunroof

    सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर मिल सकते हैं। उम्मीद है कि टाटा इसमें लेवल-2 एडीएएस सूट भी दे सकती है जिसके तहत अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट जैसे फंक्शन शामिल हो सकते हैं।

    टाटा सिएरा ईवी : बैटरी पैक और सर्टिफाइड रेंज  

    टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी की पावरट्रेन से जुड़ी पूरी जानकारी फिलहाल साझा नहीं की है, लेकिन यह जरूर कंफर्म कर दिया है कि यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कंपनी के 'एक्टी.ईवी' आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप का मिलना भी कंफर्म हो गया है, जिससे यह हैरियर ईवी के बाद टाटा की दूसरी इलेक्ट्रिक कार होगी जिसमें डुअल इलेक्ट्रिक मोटर कॉन्फिगरेशन मिलेगा। 

    इसमें 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया जा सकता है जिसके जरिए यह 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज तय कर सकती है। टाटा सिएरा ईवी के संभावित पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हो सकते हैं :- 

    बैटरी पैक 

    65 केडब्ल्यूएच  

    75 केडब्ल्यूएच  

    75 केडब्ल्यूएच  

    इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 

    1

    1

    2

    ड्राइवट्रेन 

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी)

    रियर-व्हील-ड्राइव (आरडब्लूडी) 

    ऑल-व्हील-ड्राइव (एडब्लूडी)

    पावर

    238 पीएस

    238 पीएस

    238 पीएस (रियर मोटर), 158 पीएस (फ्रंट मोटर)

    टॉर्क 

    315 एनएम

    315 एनएम

    500 एनएम*

    सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2)

    538 किलोमीटर

    627 किलोमीटर

    622 किलोमीटर

    *कंफर्म

    संभावित कीमत और मुकाबला  

    नई टाटा सिएरा ईवी कार की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, मारुति ई विटारा, विनफास्ट वीएफ7 और टोयोटा इबेला से रहेगा।

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    टाटा सिएरा ईवी पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    S
    surendra babu dhanyasi
    Jun 29, 2026, 11:35:57 AM

    Hope it will be the best one among this catagory vehicles

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      जवाब
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