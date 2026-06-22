2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास में पुराने मॉडल के मुकाबले मिलती हैं ये 5 खास चीजें, डालिए एक नजर

हाल ही में मर्सिडीज-बेंज ने 2026 एस-क्लास फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च की है, जिसकी कीमत 2.20 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। इसका ओवरऑल लुक पहले जैसा ही है, लेकिन इस फ्लैगशिप लग्जरी सेडान में कई नए अपडेट दिए गए हैं। सभी नए अपडेट पहली नजर में आपको बेहद मामूली लग सकते हैं, लेकिन नजदीक से देखने पर पता चलता है कि नई एस-क्लास में मिड-लाइफ अपडेट से ज्यादा कुछ मिलता है।

2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट में पुराने मॉडल के मुकाबले यह पांच चीजें मिलती हैं :-

नए डिजाइन का एक्सटीरियर

सबसे पहली चीज जो एस-क्लास फेसलिफ्ट में देखने को मिलती है वो है इसकी नई डिजाइन। भले ही इसमें ज्यादा कोई बड़े अपडेट नहीं दिए गए हों, लेकिन नए बदलावों की वजह से यह गाड़ी अब सबका ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। एस-क्लास फेसलिफ्ट में आगे की तरफ नए स्टाइल का बंपर दिया गया है जिस पर एक बड़ी और इल्युमिनेट होने वाली ग्रिल मिलती है, साथ ही इसमें 600 मीटर तक की विज़िबिलिटी (पहले से 40 प्रतिशत ज़्यादा) वाली नई एलईडी हेडलाइट और बोनट पर इल्युमिनेटिंग थ्री-पॉइंटेड स्टार एम्बलम भी दिया गया है।

इसकी बनावट काफी हद तक पुराने मॉडल जैसी ही है। साइड पर इसमें कैमरा लगे हैं जो फ्रंट फेंडर और ओआरवीएम्स में इंटीग्रेटेड है। राइडिंग के लिए इसमें 20-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इस गाड़ी के पीछे की डिजाइन प्री-फेसलिफ्ट एस-क्लास जैसी है, लेकिन नए मॉडल में नए डिजाइन का बंपर और थ्री-पॉइंटेड स्टार लाइटिंग सिग्नेचर वाली नई एलईडी टेललाइट दी गई हैं। नए डिजाइन की वजह से एस-क्लास फेसलिफ्ट को अब और भी शानदार लुक मिलता है और यह गाड़ी लग्जरी अपील भी देती है।

नया डैशबोर्ड लेआउट

2026 मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट कार के केबिन में नया डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है जिस पर मर्सिडीज-बेंज का एमबीयूएक्स सुपरस्क्रीन ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसके तहत 14.4-इंच सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है।

यह नया सिस्टम मर्सिडीज-बेंज के नए एमबी.ओएस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और चौथे जनरेशन एमबीयूएक्स पर चलता है जिससे बेहतर वॉयस रिकग्निशन, एआई-पावर्ड असिस्टेंस और ज्यादा आसान यूजर इंटरफेस मिलता है। इसमें डैशबोर्ड के आसपास मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग दी गई हैं जो रात के समय केबिन को एकदम शानदार अहसास देता है। नए डैशबोर्ड के अलावा इसमें कई सारे फिज़िकल कंट्रोल्स के साथ नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

अपडेटेड फीचर लिस्ट

नई मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा हाइलाइट फ्रंट और रियर पैसेंजर के लिए दी गई लंबी फीचर लिस्ट है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, 31-स्पीकर बरमेस्टर 4डी साउंड सिस्टम, 4-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल वेंट कंट्रोल, हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज सीटें, डुअल-पेन सनरूफ, मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 43.5 डिग्री तक रिक्लाइन होने वाली रियर सीटें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फंक्शन के साथ 13.6-इंच रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, दो रियर-सीट कंट्रोल टैबलेट, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, 15 तक एयरबैग, लेवल 2++ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) सूट, अपग्रेडेड ऑटो पार्क असिस्ट और ओवर-द-एयर सॉफ़्टवेयर अपडेट जैसे फीचर दिए गए हैं।

इस लग्जरी सेडान कार में 4.5-डिग्री सेटअप के साथ रियर-व्हील स्टीयरिंग (स्टैंडर्ड) और 10-डिग्री सेटअप ऑप्शनल मिलता है। यह सभी फीचर एस-क्लास के केबिन को और भी शानदार बनाते हैं, जिससे ट्रेवल एक्सपीरिएंस बेहतरीन हो जाता है।

स्टैंडर्ड एयर सस्पेंशन

मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास में एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड दिया गया है, जबकि पुराने मॉडल में इस सेटअप के लिए आपको अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़ते थे। इसका मतलब है कि एस-क्लास की स्टैंडर्ड राइड क्वालिटी अब ज्यादा शानदार लगती है और वह भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। इच्छुक ग्राहक एडिशनल ऐड-ऑन के तौर पर 'इंटेलिजेंट डैम्पिंग सिस्टम' में अपग्रेड करके इस अनुभव को और बेहतर बना सकते हैं, जिससे राइड क्वालिटी और भी शानदार और आरामदायक महसूस होगी।

नई पावरट्रेन

पुरानी मर्सिडीज एस-क्लास में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए थे, जबकि नई एस-क्लास फेसलिफ्ट में केवल नई प्लग इन हाइब्रिड पावरट्रेन दी गई है। यह भारतीय बाजार में मर्सिडीज-बेंज की पहली पीएचईवी कार है, जो डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है।

इस नए प्लग-इन हाइब्रिड सेटअप के तहत 3-लीटर इनलाइन-6 टर्बो पेट्रोल इंजन, 120 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर और 22 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक दिया गया है। इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक रेंज 115 किलोमीटर है। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की जानकारी :-

वेरिएंट एस 450ई इंजन प्लग-इन हाइब्रिड के साथ 3-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 449 पीएस टॉर्क 680 एनएम ट्रांसमिशन 9-स्पीड जेडएफ एटी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटे 0-100 किमी/घंटे 5.7 सेकंड

एटी - टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

नई मर्सिडीज-बेंज एस-क्लास फेसलिफ्ट का पूरा लुक देखने के लिए यह स्टोरी देखें।