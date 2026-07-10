2026 निसान टेक्टॉन में दिए गए हैं ये पांच खास फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

निसान ने नई टेक्टॉन को भारत में 10.49 लाख रुपये इंट्रोडक्ट्री कीमत (एक्स-शोरूम) पर लॉन्च कर दिया है, जिससे इसकी कॉम्पिटिटिव मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में फिर से वापसी हुई है। टेक्टॉन अपनी बोल्ड स्टाइलिंग, पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन और फीचर लोडेड केबिन की वजह से काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। यह एसयूवी कार सेगमेंट की सबसे पॉपुलर गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने का दम रखती है। निसान की नई गाड़ी में पसंद करने लायक बहुत कुछ है, लेकिन यहां हमनें टेक्टॉन की पांच ऐसी खास खूबियों का जिक्र किया है जिन पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए।

2026 निसान टेक्टॉन कार में पांच ऐसे खास फीचर्स दिए गए हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आए, आइए बात करते हैं इनके बारे में आगे :-

पावर्ड टेलगेट

इलेक्ट्रिक टेलगेट इस नई मिड-साइज एसयूवी कार के सबसे मुख्य फीचर हाइलाइट में से एक है। यह कंफर्ट फीचर ना केवल कार को ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है, बल्कि इससे बूट को आसानी से खोलने और बंद करने में भी मदद मिलती है खासकर तब जब आपके हाथ पूरी तरह से भरे हों। टेलगेट को की-फॉब के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है।

बिल्ट-इन गूगल के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम

निसान टेक्टॉन के टॉप वेरिएंट में प्रीमियम इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ बिल्ट-इन गूगल दिया गया है। इससे गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट और सपोर्टेड ऐप्स जैसी सर्विस सीधे टचस्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती हैं। इससे नेविगेशन और वॉइस कमांड के लिए स्मार्टफोन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे पूरा अनुभव ज्यादा आसान और बेहतर हो जाता है। यह फीचर ना केवल अच्छा कंफर्ट देता है, बल्कि टेक्टॉन के केबिन को ज्यादा कनेक्टेड और टेक्नोलॉजी लोडेड भी बनाता है।

6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें

निसान टेक्टॉन कार में आगे वाली रो पर 6-वे पावर एडजस्टमेंट और वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं। पावर्ड सीट फंक्शन के साथ आप बिना किसी मेहनत के सही ड्राइविंग पोजिशन सेट कर सकते हैं, जबकि वेंटिलेटेड सीटें गर्मियों के दिनों में सीट को ठंडा रखने के काम आती हैं। पावर्ड और वेंटिलेशन ऑप्शन के अलावा फ्रंट सीटों पर मैनुअल लंबर स्पोर्ट एडजस्टमेंट भी मिलता है, जिससे लंबे दूरी के हाइवे ट्रिप्स में पैसेंजर को आरामदायक बैक सपोर्ट मिल पाता है।

पैनोरमिक सनरूफ

पैनोरमिक सनरूफ मॉडर्न कारों में मिलने वाला पॉपुलर फीचर बन गया है क्योंकि यह प्रीमियम अपील देता है और केबिन को हवादार भी बनाता है। यदि आप भी नई निसान टेक्टॉन को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह गाड़ी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है क्योंकि यह फीचर ना केवल इसके टॉप वेरिएंट बल्कि मिड-वेरिएंट में भी दिया गया है, जिससे कम बजट वाले खरीदारों के लिए भी इसे पाना आसान हो जाता है।

डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

अगर आप अक्सर अपने साथ सफर करने वाले व्यक्ति के साथ एसी के तापमान को लेकर बहस करते रहते हैं, तो निसान टेक्टॉन का डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर आपके काफी काम आ सकता है। इस फीचर के जरिए आप ड्राइवर और को-ड्राइवर के एसी वेंट्स के लिए अलग-अलग तापमान सेट कर सकते हैं, जिससे दोनों को अपनी पसंद का तापमान मिल सके। एसी सेटिंग को इंफोटेनमेंट स्क्रीन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है।

नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानने के लिए यह स्टोरी देखें।