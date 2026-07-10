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    2026 निसान टेक्टॉन में दिए गए हैं ये पांच खास फीचर, देखिए पूरी लिस्ट

    अगर आपको लगता है कि टेक्टॉन की सबसे बड़ी खासियतें इसकी एक्सटीरियर डिजाइन और फीचर लिस्ट हैं, तो जरा इसके इन बेहतरीन और दिलचस्प फीचर के बारे में भी तो सुनिए!

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    Published On जुलाई 10, 2026 10:58 ist
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    published onJul 10, 2026 10:57 IST
    last updated onJul 10, 2026 10:58 IST
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    Nissan Tekton 5 Best Features

    निसान ने नई टेक्टॉन को भारत में 10.49 लाख रुपये इंट्रोडक्ट्री कीमत (एक्स-शोरूम) पर लॉन्च कर दिया है, जिससे इसकी कॉम्पिटिटिव मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में फिर से वापसी हुई है। टेक्टॉन अपनी बोल्ड स्टाइलिंग, पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन और फीचर लोडेड केबिन की वजह से काफी सुर्खियां बटोर चुकी है। यह एसयूवी कार सेगमेंट की सबसे पॉपुलर गाड़ियों को कड़ी टक्कर देने का दम रखती है। निसान की नई गाड़ी में पसंद करने लायक बहुत कुछ है, लेकिन यहां हमनें टेक्टॉन की पांच ऐसी खास खूबियों का जिक्र किया है जिन पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए।

    2026 निसान टेक्टॉन कार में पांच ऐसे खास फीचर्स दिए गए हैं जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आए, आइए बात करते हैं इनके बारे में आगे :- 

    पावर्ड टेलगेट 

    इलेक्ट्रिक टेलगेट इस नई मिड-साइज एसयूवी कार के सबसे मुख्य फीचर हाइलाइट में से एक है। यह कंफर्ट फीचर ना केवल कार को ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है, बल्कि इससे बूट को आसानी से खोलने और बंद करने में भी मदद मिलती है खासकर तब जब आपके हाथ पूरी तरह से भरे हों। टेलगेट को की-फॉब के जरिए भी ऑपरेट किया जा सकता है।

    Nissan Tekton Powered Tailgate button

    बिल्ट-इन गूगल के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम

    निसान टेक्टॉन के टॉप वेरिएंट में प्रीमियम इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ बिल्ट-इन गूगल दिया गया है। इससे गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट और सपोर्टेड ऐप्स जैसी सर्विस सीधे टचस्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती हैं। इससे नेविगेशन और वॉइस कमांड के लिए स्मार्टफोन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे पूरा अनुभव ज्यादा आसान और बेहतर हो जाता है। यह फीचर ना केवल अच्छा कंफर्ट देता है, बल्कि टेक्टॉन के केबिन को ज्यादा कनेक्टेड और टेक्नोलॉजी लोडेड भी बनाता है।

    Nissan Tekton Infotainment System

    6-वे पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें 

    निसान टेक्टॉन कार में आगे वाली रो पर 6-वे पावर एडजस्टमेंट और वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं। पावर्ड सीट फंक्शन के साथ आप बिना किसी मेहनत के सही ड्राइविंग पोजिशन सेट कर सकते हैं, जबकि वेंटिलेटेड सीटें गर्मियों के दिनों में सीट को ठंडा रखने के काम आती हैं। पावर्ड और वेंटिलेशन ऑप्शन के अलावा फ्रंट सीटों पर मैनुअल लंबर स्पोर्ट एडजस्टमेंट भी मिलता है, जिससे लंबे दूरी के हाइवे ट्रिप्स में पैसेंजर को आरामदायक बैक सपोर्ट मिल पाता है। 

    Nissan Tekton Ventilated Seats

    पैनोरमिक सनरूफ 

    पैनोरमिक सनरूफ मॉडर्न कारों में मिलने वाला पॉपुलर फीचर बन गया है क्योंकि यह प्रीमियम अपील देता है और केबिन को हवादार भी बनाता है। यदि आप भी नई निसान टेक्टॉन को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह गाड़ी आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है क्योंकि यह फीचर ना केवल इसके टॉप वेरिएंट बल्कि मिड-वेरिएंट में भी दिया गया है, जिससे कम बजट वाले खरीदारों के लिए भी इसे पाना आसान हो जाता है। 

    Nissan Tekton Panaromic Sunroof

    डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल  

    अगर आप अक्सर अपने साथ सफर करने वाले व्यक्ति के साथ एसी के तापमान को लेकर बहस करते रहते हैं, तो निसान टेक्टॉन का डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर आपके काफी काम आ सकता है। इस फीचर के जरिए आप ड्राइवर और को-ड्राइवर के एसी वेंट्स के लिए अलग-अलग तापमान सेट कर सकते हैं, जिससे दोनों को अपनी पसंद का तापमान मिल सके। एसी सेटिंग को इंफोटेनमेंट स्क्रीन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है।

    Nissan Tekton Interior

    नई निसान टेक्टॉन के वेरिएंट-वाइज फीचर के बारे में जानने के लिए यह स्टोरी देखें। 

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    <p><span id="docs-internal-guid-42688267-7fff-c39d-4c72-fec384069871"><span>मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक जाने-माने मीडिया हाउस से शुरू की थी। रिपोर्टिंग करने से लेकर डेस्क वर्क करते हुए आज मुझे चार साल पूरे हो चुके हैं। मेरा कारदेखो में एक साल का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मुझे शुरुआत से ही राइटिंग का काफी शौक है। हमेशा से ही मेरी रूचि ऑटो, मनोरंजन, लाइफस्टाइल&nbsp; या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित कंटेंट को लिखने में काफी रही है। इसी लिए मैंने अपना बैचलर्स भी जर्नलिस्म व मास कम्युनिकेशन में ही किया है जिससे कि मुझे तरह-तरह के कंटेंट को लिखने के लिए अच्छा-ख़ासा प्लेटफार्म मिल सके। कंटेंट लिखने के अलावा मुझे रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, म्युज़िक, डांस और ट्रेवलिंग का भी काफी शौक है। ट्रेवलिंग के जरिये नए लोगों से मिलने, नए कल्चर को अपनाने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने में काफी रूचि है।</span></span></p>और देखें

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