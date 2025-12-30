सभी
    महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ: एक्सईवी 9ई वाले इन 10 फीचर से लैस हो सकती है ये नई एसयूवी कार, देखिए पूरी लिस्ट

    प्रकाशित: दिसंबर 30, 2025 04:57 pm । भानु

    Mahindra XUV 7XO Features From XEV 9e

    महिंद्रा द्वारा एक्सयूवी 7एक्सओ को अपने मौजूदा मॉडल एक्सयूवी700 से कहीं अधिक फीचर-लोडेड बनाने की उम्मीद है। इसी उद्देश्य से, हमारा मानना ​​है कि एक्सयूवी 7एक्सओ महिंद्रा की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार एक्सईवी 9ई से कई फीचर्स लेगी। नई महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में एक्सईवी 9ई से लिए जा सकते हैं कौनसे फीचर्स? आगे डीटेल के साथ देखिए पूरी लिस्ट:

    ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले

    एक्सयूवी 7एक्सओ का ट्रिपल स्क्रीन सेटअप के साथ कई बार टीज़र जारी किया जा चुका है और हाल ही में सामने आए स्पाय शॉट्स से यह पुष्टि हो गई है कि एक्सयूवी 7एक्सओ फेसलिफ्ट के प्रोडक्शन वर्जन में भी एक्सईवी 9ई की तरह ही 12.3 इंच का ट्रिपल स्क्रीन सेटअप होगा। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और को-पैसेंजर के लिए एक अलग स्क्रीन शामिल होगी।

    Mahindra XUV 7XO dashboard

    16-स्पीकर: हरमन कार्डन साउंड सिस्टम

    टीज़र में नजर आया एक और फीचर एक्सयूवी 7एक्सओ में लगा हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम है। हालांकि कंपनी ने स्पीकर्स की संख्या की स्पष्ट पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह वही दमदार 16-स्पीकर वाला सिस्टम होगा जो एक्सईवी 9ई और एक्सईवी 9एस (एक्सयूवी 7एक्सओ का इलेक्ट्रिक वर्जन) में देखा गया है। 

    Mahindra XEV 9e

    इस रिपोर्ट में आप एक्सयूवी 7एक्सओ और एक्सईवी 9एस के बीच की कॉमन फीचर्स देख सकते हैं। 

    एंबिएंट लाइटिंग

    टीज़र में हमने एक्सयूवी 7एक्सओ की मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग भी देखी है। यह डैशबोर्ड से लेकर डोर पैनल तक फैली हुई है। यह लाइटिंग सेटअप संभवतः एक्सईवी 9ई में मिलने वाले सेटअप के समान ही होगा।

    बॉस मोड के साथ पावर्ड को-ड्राइवर सीट 

    एक्सयूवी 7एक्सओ में को-पैसेंजर सीट के लिए 'बॉस मोड' का फीचर भी दिखाया गया है। इसके साथ ही, स्पाय शॉट्स से यह भी पुष्टि हुई है कि फ्रंट को-पैसेंजर सीट को डोर पैनल पर स्थित कंट्रोल बटंस से पावर एडजस्ट किया जा सकेगा। एक्सईवी 9ई में भी यही फीचर मौजूद है।

    Mahindra XUV 7XO

    ब्रिंग यॉर ओन डिवाइस (बीवायओडी)

    हाल ही में जारी किए गए टीज़र में, महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ में बीवायओडी फीचर की झलक दिखाई  है। यह फीचर भी एक्सईवी 9ई से लिया गया है। इससे दूसरी रो के यात्री अपने डिवाइस ला सकते हैं और उन्हें आगे की सीटों के बैकरेस्ट से आसानी से कनेक्ट करके यात्रा के दौरान मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं।

    Mahindra XUV 7XO

    रियर सनशेड

    वैसे तो इस फीचर की साफ साफ झलक देखने को नहीं मिली है मगर, ध्यान से देखने पर महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में रियर विंडो सनशेड की मौजूदगी का पता चल गया है। दरअसल, एक्सयूवी 7एक्सओ जिस प्राइस रेंज में आती है, उस रेंज की कारों में यह एक आम फीचर बन गया है। यह एक उपयोगी फीचर है और पीछे बैठने वालों को कंफर्ट और प्राइवेसी की सुविधा देता है।

    Mahindra XUV 7XO

    पावर्ड टेलगेट

    एक्सयूवी 7एक्सओ में भी एक्सईवी 9ई की तरह पावर्ड टेलगेट होने की उम्मीद है। यह वाकई एक बहुत ही सुविधाजनक फीचर है, खासकर तब जब आपके हाथ शॉपिंग बैग्स से भरे हों।

    Mahindra XUV 7XO rear

    डुअल वायरलेस चार्जर

    आजकल एक्सयूवी 7एक्सओ में एक वायरलेस चार्जर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन चूंकि महिंद्रा ने बीई 6 और एक्सईवी 9ई जैसी अपनी ई-एसयूवी में डुअल वायरलेस चार्जर दिया है, इसलिए हम एक्सयूवी 7एक्सओ में भी यही फीचर होने की उम्मीद करते हैं। यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक होगा जो एक साथ अपने डिवाइस चार्ज करना चाहते हैं।

    Mahindra XEV 9e Front Charging Ports

    बोनस - 540-डिग्री कैमरा

    अब यहां से बात दिलचस्प हो जाती है। एक्सईवी 9ई में 360-डिग्री कैमरा मिलता है और अपकमिंग महिंद्रा एक्सयूवी 7एक्सओ में भी यही फीचर दिया जाएगा । हालांकि, महिंद्रा ने एक्सयूवी 7एक्सओ में 540-डिग्री कैमरा देकर एक कदम आगे बढ़ाया है। इसका मतलब है कि कैमरा एसयूवी के निचले हिस्से का दृश्य स्क्रीन पर दिखा सकता है, जो एक बड़ी खूबी है। इस मामले में, एक्सयूवी 7एक्सओ, एक्सईवी 9ई से आगे निकल जाती है।

    Mahindra XUV 7XO

    तो, हमारी रिपोर्ट के आधार पर, हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं। आप अपने लिए इनमें से कौन सी एसयूवी चुनेंगे?

