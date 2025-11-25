सभी
    आसान ड्राइविंग के लिए इन टॉप-10 ऑटोमैटिक हैचबैक कार पर डालिए एक नजर

    संशोधित: नवंबर 25, 2025 11:57 am | भानु

    101 Views
    Best Automatic Hatchbacks

    हैचबैक कारें सुविधा के लिए बनाई जाती हैं जो कि चलाने में आसान और जेब पर भारी नहीं पड़ती है। भारत में, हैचबैक लेने का मतलब आमतौर पर एक ऐसी कार की तलाश होता है जो आपको बिना किसी झंझट के एक जगह से दूसरी जगह ले जाए।

    काफी समय पहले तक तो ऑटोमैटिक हैचबैक कारों के बारे में,सुना नहीं जाता था, लेकिन अब भारत में बिकने वाली हर हैचबैक में इस सुविधाजनक गियरबॉक्स का विकल्प मौजूद है। आइए भारत में उपलब्ध कुछ बेहतरीन ऑटोमैटिक हैचबैक कार पर नज़र डालते हैं अगर आप ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाली किफायती कारों (हैचबैक के अलावा) की तलाश में हैं, तो नीचे कुछ बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं।

    मारुति सुजुकी ऑल्टो के10

    कीमत:  4.95 लाख रुपये से लेकर  5.45 लाख रुपये 

    वेरिएंट: वीएक्सआई (ओ), वीएक्सआई+ (ओ)

    Maruti Alto K10 Front

     

    • ऑल्टो भारत में उपलब्ध सबसे सस्ती ऑटोमैटिक हैचबैक है
    • यह न सिर्फ़ खरीदने में किफ़ायती है, बल्कि इसे रखना भी बेहद किफ़ायती है
    • ऑटोमैटिक गियरबॉक्स केवल टॉप 2 वेरिएंट में उपलब्ध है
    • इसकी 25 साल की विरासत है और इसके पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है। 
    • इसमें बेहद मॉर्डन टेक्नोलॉजी और टचस्क्रीन, डिजिटल स्पीडोमीटर, छह एयरबैग, पार्किंग सेंसर वगैरह जैसे कई फ़ीचर्स दिए गए हैं, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए मुश्किल से ही काफ़ी होंगे।
    • हालांकि यह 1-लीटर पेट्रोल इंजन से केवल 67 पीएस पावर देता है, ऑल्टो के10 चलाने में आश्चर्यजनक रूप से मज़ेदार है और बहुत तेज़ भी है

    टाटा टियागो/ टियागो ईवी

    कीमत: 6.31 लाख रुपये से 8.10 लाख रुपये (टियागो)/ 7.99 लाख रुपये से 11.19 लाख रुपये (टियागो ईवी)

    वेरिएंट: एक्सटीए, एक्सजेडए, एक्सजेडए एनआरजी, एक्सटीए सीएनजी, एक्सजेडए सीएनजी, एक्सजेडए एनआरजी सीएनजी (टियागो)/ एक्सई एमआर, एक्सटी एमआर, एक्सटी एलआर, एक्सजेड+ टेक लक्स एलआर

     Tata Tiago EV

    • टियागो इस लिस्ट की उन चुनिंदा कारों में से एक है जो सभी पावरट्रेन विकल्पों के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प देती है।
    • यह पहली ऑटोमैटिक कार भी थी जिसमें फ़ैक्टरी से सीएनजी किट मिलती थी, जिससे यह प्रैक्टिकल और चलाने में काफ़ी किफ़ायती थी।
    • यह टेक्नालॉजी से भरपूर है, जैसा कि टाटा मोटर्स के लगभग हर मॉडल में होता है।
    • टियागो ईवी भारत की सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है और इसने टाटा मोटर्स के ईवी डिवीजन को लोकप्रिय बनाने में मदद की है।
    • यह भारत में बची हुई कुछ हैचबैक कारों में से एक है जो एनआरजी वेरिएंट के साथ एक तरह के ऑफ-रोड पैकेज के साथ आती है।
    • अब इसके नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल का इंतज़ार काफ़ी समय से है, जिससे टाटा मोटर्स को बेहतर बिक्री में मदद मिलनी चाहिए।

    मारुति स्विफ्ट

    कीमत: 7.04 लाख रुपये से 8.65 लाख रुपये

    वेरिएंट: वीएक्सआई, वीएक्सआई (ओ), जेडएक्सआई, जेडएक्सआई+

    Maruti Swift front design

    • अगर आपने स्विफ्ट के बारे में कभी नहीं सुना है, तो आपको बेडरॉक से जल्दी निकल जाना चाहिए - यह देश की अब तक की सबसे पॉपुलर हैचबैक कारों में से एक है।
    • स्विफ्ट एक ऐसा भरोसेमंद नाम है जिसने भारत में मज़ेदार हैचबैक कल्चर को आकार दिया है, यह दर्शाता है कि एक हैचबैक सिर्फ़ एफिशिएंट और प्रैक्टिकल से कहीं अधिक हो सकती है।
    •  स्विफ्ट का लेटेस्ट जनरेशन मॉडल नाम की परंपरा से हटकर है क्योंकि अब यह बिल्कुल नए 1.2-लीटर 3-सिलेंडर इंजन के साथ आती है।
    • भारत में अपनी 20 साल की विरासत और चार बार जनरेशनल अपडेट मिलने के बावजूद, स्विफ्ट एक ऐसी कार है जिसे आप अभी भी आंखें बंद करके खरीद सकते हैं।
    • इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी आनी बाकी है, लेकिन चूंकि नई डिज़ायर को भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार रेटिंग मिली है, इसलिए स्विफ्ट की परफॉर्मेंस भी ऐसा ही होना चाहिए।
    • इसमें शामिल टेक्नोलॉजी अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में, अगर ज़्यादा नहीं तो, बराबरी पर है और इसमें बड़ी टचस्क्रीन, वायरलेस फ़ोन चार्जर और कई अन्य फीचर्स भी मौजूद है। 
    • आप किसी भी हैचबैक को देखें, आपको हर किसी के बैठने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पांच सीटें ज़रूर मिलेंगी। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप 7-सीटर कार चाहते हैं, तो इन पर गौर करें

    टोयोटा ग्लैंजा/मारुति बलेनो

    कीमत: 7.74 लाख रुपये से 9.15 लाख रुपये (ग्लैंज़ा) / 7.23 लाख रुपये से 9.10 लाख रुपये (बलेनो)

    वेरिएंट: एस, जी, वी (ग्लैंज़ा) / डेल्टा, ज़ीटा, अल्फा (बलेनो)

    Maruti Baleno

    • अगर आपको लगता है कि टियागो-टियागो ईवी दोनों ही एक दिलचस्प जोड़ी हैं, तो ग्लैंज़ा और बलेनो देखने का इंतज़ार करें।
    • ग्लैंज़ा मूलतः बलेनो का री-बैज्ड वर्ज़न होने के बावजूद, ग्लैंज़ा एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें लंबी स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है।
    • दोनों कारें फीचर्स और पावरट्रेन के मामले में एक जैसी हैं, और चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद है।
    • ग्लैंज़ा और बलेनो एक ऑटोमैटिक हैचबैक के लिए अच्छी कीमत देती हैं क्योंकि मिड-वेरिएंट में भी यह सुविधाजनक गियरबॉक्स दिया गया है।
    • नए नियमों के तहत इन लेटेस्ट मॉडल्स का अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन दोनों में छह एयरबैग और अन्य महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।
    • मारुति सुजुकी/टोयोटा प्रोडक्ट होने के नाते, दोनों में पर्याप्त फीचर्स दिए गए हैं जो आपको ड्राइविंग के दौरान ज़्यादा आरामदायक अनुभव प्रदान करेंगी।
    • दुर्भाग्य से, इनमें से किसी भी किफ़ायती हैचबैक में लेवल 2 एडीएएस नहीं दिया गया है। हालांकि, अगर आप इस सेफ्टी विकल्प वाली किफ़ायती कारों की तलाश में हैं, तो ये आपके लिए ज़रूर ध्यान में होनी चाहिए

    हुंडई आई20/ आई20 एन लाइन

    कीमत: 8.13 लाख रुपये से 10.52 लाख रुपये (आई20)/ 10.23 लाख रुपये से 11.60 लाख रुपये (आई20 एन लाइन)

    वेरिएंट: मैग्ना, स्पोर्ट्ज़, स्पोर्ट्ज़ (ओ), एस्टा (ओ), एस्टा (ओ) नाइट, एस्टा ड्युअल टोन, एस्टा (ओ) ड्युअल टोन नाइट (आई20)/ एन6, एन6 ड्युअल टोन, एन8, एन8 ड्युअल टोन (आई20 एन लाइन)

    Hyundai i20 N-Line

    • हुंडई एकमात्र मास-मार्केट कारमेकर है जो कुछ हद तक ड्राइविंग के शौकीन लोगों के बारे में सोचता है, क्योंकि एन लाइन ज़्यादा स्पोर्टी है।
    • अगर आप एक साधारण हुंडई हैचबैक की तलाश में हैं, तो स्टैंडर्ड आई20 इस काम को बखूबी करती है।
    • चूंकि यह हुंडई है, इसलिए इसमें ढेरों फीचर्स दिए गए हैं जिनमें एक बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, सनरूफ और भी बहुत कुछ शामिल है।
    • बेहतर रेटिंग पाने के लिए इसे एक नए क्रैश टेस्ट की ज़रूरत है। इसकी मौजूदा रेटिंग 3 स्टार से भी ज़्यादा है।
    • आई20 आम लोगों के लिए एक बेहतरीन डिज़ाइन वाला प्रोडक्ट है, जबकि शौकीनों के लिए यह एक मज़ेदार मशीन है।

    टाटा अल्ट्रोज़

    Tata Altroz front

    कीमत: 9.42 लाख रुपये से 10.52 लाख रुपये

    वेरिएंट: क्रिएटिव एस, अक्म्प्लिश्ड एस, अक्म्प्लिश्ड+ एस

    • टाटा मोटर्स की बड़ी हैचबैक, डीज़ल इंजन वाली एकमात्र बची हुई हैचबैक है, लेकिन दुर्भाग्य से, केवल ऑटोमैटिक के साथ।
    • हाल ही में इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ है जिससे इसमें कुछ ज़रूरी फ़ीचर्स और मिड-लाइफ़ बूस्ट मिला है।
    • ऑटोमैटिक गियरबॉक्स केवल टॉप-वेरिएंट तक ही सीमित है।
    • सभी फीचर्स से लैस टॉप-वेरिएंट अक्म्प्लिश्ड+ एस केवल ऑटोमैटिक के साथ ही उपलब्ध है।
    • भारत में दो हैचबैक में से एक जो ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक (डीसीटी) के साथ आती है, और अल्ट्रोज़ एकमात्र ऐसी कार है जिसमें 6-स्पीड यूनिट दी गई है।
    • डीसीटी को चलाने में और भी ज़्यादा आनंददायक बनाने के लिए टर्बो-पेट्रोल इंजन को थोड़ा और दमदार बनाने की ज़रूरत है।
    • यह भारत की सबसे सेफ हैचबैक में से एक है जिसे भारत एनकैप से 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली है।

    सिट्रोएन सी3एक्स

    Citroen C3

    कीमत: 9.05 लाख रुपये

    वेरिएंट: शाइन टर्बो

    • इस लिस्ट में एकमात्र फ्रांसीसी कार एक अनोखे डिज़ाइन के साथ आती है।
    • ऑटोमैटिक गियरबॉक्स केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन में उपलब्ध है, और यह एक स्मूथ गियरबॉक्स है जो स्पोर्टी भी लगता है।
    • सी3एक्स भारत में उपलब्ध किसी भी फ्रांसीसी हॉट हैचबैक के सबसे करीब है, क्योंकि 1.2-लीटर इंजन चलाने में काफी तेज़ है, चाहे वह किसी भी गियरबॉक्स से लैस हो।
    • इसमें कई अच्छे फीचर्स हैं जो रोज़मर्रा के कामों के लिए उपयुक्त हैं।
    • इस कार की खासियत इसकी राइडिंग है, क्योंकि सिट्रोएन ने सी3एक्स में कंफर्टेबल सस्पेंशन दिए गए हैं।
    • सी3एक्स, भारत एनकैप से क्रैश टेस्ट रेटिंग पाने वाले दो सिट्रोएन मॉडलों में से एक है।
    • सी3एक्स भले ही एक एसयूवी जैसी दिखती हो, लेकिन असल में यह एक हैचबैक है। पेश हैं 15 लाख रुपये से कम कीमत वाली 10 एसयूवी जिन्हें आप देख सकते हैं।

    बोनस

    हमने आपको बोनस के लिए अंत तक पढ़ते रहने के लिए कहा था, और अगर आप रुके रहे, तो इस बार हमारे पास आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बोनस कारें हैं! ये तीनों ही पॉपुलर हैचबैक हैं, जो शुक्र है कि अभी भी भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

    मिनी कूपर एस

    कीमत: 43.70 लाख रुपये से 54.40 लाख रुपये

    वेरिएंट: एसेंशियल, क्लासिक, फेवरेट, जॉन कूपर वर्क्स 

    • क्या कोई हैचबैक मिनी कूपर से ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है?
    • इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, और इसका लेटेस्ट जनरेशन मॉडल केवल ऑटोमैटिक के साथ ही उपलब्ध है।
    • कूपर एस भारत में उपलब्ध दो 3-डोर वाली हैचबैक कारों में से एक है (हमें कमेंट में दूसरी कार के बारे में बताएं)
    • पॉपुलर होने के साथ-साथ, मिनी पूरी तरह से स्पोर्टी भी है, जिसमें एक संतुलित चेसिस दिया गया है जो स्पोर्टी और आरामदायक दोनों का मिश्रण है।
    • मिनी का डिज़ाइन गोल है, और अब टचस्क्रीन का लेआउट भी गोल है, जो बाकी सभी कारों की रेक्टेंगुलर स्क्रीन से बिल्कुल अलग है।
    • इसका अभी यूरो एनकैप द्वारा टेस्ट किया गया है, और इसे शानदार 5-स्टार रेटिंग मिली है।

    फोक्सवैगन गोल्फ जीटीआई

    कीमत: 50.91 लाख रुपये

    वेरिएंट: केवल 1

    Volkswagen Golf GTI Front

    • एक और पॉपुलर हैचबैक जोभारत में उपलब्ध है और इसे यहां आने में लगभग 50 साल लगे।
    • इसका मिनी कूपर एस से सीधा मुकाबला है, लेकिन अपने 5-डोर वाले लेआउट और केबिन में ज़्यादा जगह के साथ ज़्यादा किफ़ायती है।
    • यह मिनी से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी भारत में बिकने वाली सबसे पावरफुल हैचबैक नहीं है।
    • यह सीमित संख्या में उपलब्ध है, इसलिए अगर आप पहले बैच में से इसे खरीद नहीं पाए हैं, तो उम्मीद है कि अगले बैच के साथ आप भाग्यशाली रहेंगे (अगर ऐसा होता है तो)।
    • यूरो एनकैप से 5-स्टार रेटिंग के साथ यह एक सुरक्षित गाड़ी भी है।
    • जब कोई कार एक निश्चित कीमत पार कर जाती है, तो क्या आप वाकई उसमें दिए गए फीचर्स की परवाह करते हैं? अगर हां, तो इसमें एक बड़ी टचस्क्रीन, एक बड़ी ड्राइवर डिस्प्ले और एक सिंगल-पैनल सनरूफ जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं।

    मर्सिडीज़-एएमजी ए 45 एस 4मैटिक+

    कीमत: 80 लाख रुपये

    वेरिएंट: सिर्फ़ 1

    • यह भारत (और दुनिया) में अब तक देखी गई सबसे पावरफुल, सबसे क्रांतिकारी और सबसे अनोखी हैचबैक है।
    • इसमें 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 421 पीएस की ज़बरदस्त पावर देता है!
    • एएमजी के दिग्गजों द्वारा ट्यून की गई, ए 45 एस सड़कों और ट्रैक पर किसी दमदार चीज से कम नहीं है।
    • चूंकि यह एक एएमजी है, इसलिए कंफर्टेबल राइड क्वालिटी की उम्मीद न करें, क्योंकि इसे हैंडलिंग के लिए ट्यून किया गया है।
    • इसमें ढेर सारे टेक्निकल फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें एमयबीयूएक्स-पावर्ड टचस्क्रीन और एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। 

    इन 10 ऑटोमैटिक हैचबैक में से आपको कौन सी पसंद आएगी? हमें कमेंट में बताएं।

