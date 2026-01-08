सभी
    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ इलेक्ट्रिक कार के किस वेरिएंट में मिलते हैं कौनसे फीचर, जानिए यहां

    प्रकाशित: जनवरी 08, 2026 04:45 pm । सोनू

    51 Views
    बेस मॉडल एएक्स5 में बेसिक से ज्यादा फीचर हैं, वहीं एएक्स7 एल में पूरा प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है

    XUV 3XO EV

    फेसलिफ्ट महिंद्रा एक्सयूवी700 (अब एक्सयूवी 7एक्सओ) के लॉन्च के साथ, हमें महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी भी मिली है, जो सब-4 मीटर एसयूवी कार का इलेक्ट्रिक वर्जन है। इसका डिजाइन और फीचर लिस्ट स्टैंडर्ड एसयूवी जैसा है, लेकिन ईवी-स्पेसिफिक अपडेट किए गए हैं। नई महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार को दो वेरिएंट: एएक्स5 और एएक्स7 एल में पेश किया गया है। अगर आप एक्सयूवी 3एक्सओ इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदने की सोच रहे हैं तो यहां देखिए इसके दोनों वेरिएंट्स में आपको क्या मिलेगा:

    एएक्स5

    एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी बेस मॉडल में ये फीचर दिए गए हैं:

    एक्सटीरियर

    केबिन

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी

    • एलईडी डीआरएल (टर्न इंडिकेटर का काम भी करते हैं) के साथ ऑटो-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

    • कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स

    • 16-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

    • रूफ रेल्स

    • पीछे स्पॉइलर

    • लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील

    • स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट

    • कपहोल्डर के साथ पीछे आर्मरेस्ट

    • दूसरी पंक्ति में बीच वाले पैसेंजर के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट

    • पीछे 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सीटें

    • सिंगल-पेन सनरूफ

    • 10.25-इंच फुल-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • पीछे एसी वेंट के साथ डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल

    • कीलेस एंट्री

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल

    • क्रूज कंट्रोल

    • इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम

    • हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • 1-टच अप/डाउन ड्राइवर-साइड पावर विंडो

    • वायरलेस फोन चार्जर

    • आगे और पीछे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • 6-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम

    • 6 एयरबैग

    • पीछे पार्किंग कैमरा

    • ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी)

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • रेन-सेंसिंग वाइपर

    • पीछे वाइपर और वॉशर

    • पीछे डिफॉगर

    एएक्स5 बेस मॉडल है, लेकिन महिंद्रा ने इसका एक्सपीरियंस ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए बेसिक चीजों से आगे बढ़कर काम किया है। इसके हाइलाइट फीचर में दो डिजिटल डिस्प्ले, एक सिंगल-पैन सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, छह एयरबैग, और ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल है।

    Mahindra XUV 3XO EV AX5

    हमारी राय: बेस मॉडल एएक्स5 की शानदार फीचर लिस्ट को देखते हुए, हमारा मानना है कि यह 15 लाख रुपये (ऑन रोड) से कम बजट में महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी लेने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। 

    एएक्स7 एल

    एक्सटीरियर

    केबिन

    कंफर्ट

    इंफोटेनमेंट

    सेफ्टी

    • 17-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स

    • आगे एलईडी फॉग लैंप

    • डैशबोर्ड और डोर पैड पर सॉफ्ट-टच लेदरेट मटीरियल

    • लेदरेट सीटें

    • वैनिटी मिरर के साथ इल्यूमिनेटेड सन वाइजर (को-ड्राइवर)

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • इल्यूमिनेशन के साथ कूल्ड ग्लवबॉक्स

    • 65 वॉट यूएसबी टाइप-सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट

    • ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम

    • एम्पलीफायर और सबवूफर के साथ 7-स्पीकर हरमन कार्डन म्यूजिक सिस्टम

    • डॉल्बी एटमॉस

    • लेवल-2 एडीएएस

    • 360-डिग्री कैमरा

    • आगे पार्किंग सेंसर

    1 लाख रुपये से थोड़े ज्यादा में आपको एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी का एक ज्यादा बेहतर मॉडल मिलता है, जिसमें एक पैनोरमिक सनरूफ, 7-स्पीकर हरमन कार्डन म्यूजिक सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, और लेवल-2 एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) जैसे अतिरिक्त प्रीमियम फीचर मिलते हैं।

    Mahindra XUV 3XO EV AX7L

    हमारी राय: अगर आपको एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी का फीचर से भरपूर मॉडल चाहिए जिसमें आराम और प्रीमियम टेक्नोलॉजी पर अच्छा फोकस हो, तो आपके लिए टॉप मॉडल एएक्स7 एल सही रहेगा।

    हमने इलेक्ट्रिक कार की फोटो गैलरी में एक्सटीरियर और केबिन के बारे में पहले ही विस्तार से बता दिया है।

    बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर और रेंज

    महिंद्रा ने एक्सयूवी 3एक्सओ इलेक्ट्रिक कार में एक्सयूवी400 ईवी वाला बड़ा बैटरी पैक दिया है। यहां देखिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन:

    बैटरी पैक

    39.4 केडब्ल्यूएच

    इलेक्ट्रिक मोटर

    1

    पावर

    150 पीएस

    टॉर्क

    310 एनएम

    ऑन रोड रेंज

    285 किलोमीटर

    एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 8.3 सेकंड में पकड़ लेती है। इसकी चार्जिंग डिटेल्स इस प्रकार है:

    • 7.2 किलोवॉट फास्ट एसी फास्ट चार्जर - 6.5 घंटे में 0 से 100 प्रतिशत

    • 50 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जर - 50 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी प्राइस और कंपेरिजन

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की कीमत 13.89 लाख रुपये से 14.96 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री, एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। इन प्राइस में 7.2 किलोवॉट फास्ट चार्जर शामिल नहीं है, जिसके लिए 50,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इसका मुकाबला एमजी विंडसर ईवी, टाटा नेक्सन ईवी, टाटा पंच ईवी और सिट्रोएन ईसी3 से है।

    बुकिंग और डिलीवरी डिटेल्स की अधिक जानकारी के लिए एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी की लॉन्च स्टोरी देखें।

    यह भी देखें: महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ ईवी ऑन रोड प्राइस

