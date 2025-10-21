2025 महिंद्रा बोलेरो का मिड-वेरिएंट बी6 वेरिएंट कैसा दिखता है, तस्वीरों के जरिए डालिए एक नजर

संशोधित: अक्टूबर 21, 2025 03:08 pm | स्तुति

नई महिंद्रा बोलेरो एसयूवी का बी6 वेरिएंट लुक्स में फुली लोडेड बी8 वेरिएंट के जैसा है, लेकिन इसमें अलॉय व्हील्स, फ्रंट फॉग लैंप्स और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री का अभाव है

महिंद्रा बोलेरो भारत की सबसे पुरानी कारों में से एक है, इसलिए इसे बदलते मार्केट ट्रेंड और ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपडेट करना और भी जरूरी हो जाता है। हाल ही में कंपनी ने बोलेरो को नया अपडेट देकर ऐसा ही किया है, इस एसयूवी कार में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें कई नए फीचर भी जोड़े गए हैं, साथ ही इसमें नया टॉप वेरिएंट बी8 भी शामिल किया गया है। महिंद्रा बोलेरो एसयूवी के बेस से ऊपर वाले बी6 वेरिएंट में क्या कुछ मिलता है खास, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

इस एसयूवी कार में आगे की तरफ नई डिजाइन की फाइव स्लेट ग्रिल दी गई है। नई बोलेरो गाड़ी के बी6 वेरिएंट से ग्रिल पर क्रोम इंसर्ट भी मिलते हैं। चूंकि यह इसका लोअर वेरिएंट है, इसलिए बोलेरो बी6 में फ्रंट फॉग लैंप्स का अभाव है, जो कि इसमें बी6 (ओ) से मिलना शुरू होता है। इसमें पुरानी बोलेरो की तरह सभी वेरिएंट्स के साथ क्लियर लेंस हेडलाइट सेटअप दिया गया है।

साइड

नई महिंद्रा बोलेरो कार में बी6 वेरिएंट से कवर के साथ 15-इंच स्टील व्हील्स मिलते हैं। इस गाड़ी में बेस वेरिएंट से ही साइड स्टेप और फ्रंट फेंडर माउंटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। इसमें रियर ग्लास पैनल के नीचे की तरफ 'बोलेरो' बैजिंग भी दी गई है।

पीछे की डिजाइन

2025 महिंद्रा बोलेरो के सभी वेरिएंट के पीछे की डिजाइन एक जैसी है। पीछे की तरफ इसमें क्लियर-लेंस एलईडी टेललाइट और वर्टिकल ओपनिंग टेलगेट दिया गया है जिस पर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हाउसिंग में स्पेयर व्हील पोजिशन किया गया है और इस पर बोलेरो बैजिंग भी दी गई है। इसमें रियर डिफॉगर स्टैंडर्ड दिया गया है, जबकि वॉशर के साथ रियर वाइपर इसमें बी6 (ओ) वेरिएंट से मिलता है।

इंटीरियर

महिंद्रा बोलेरो न्यू मॉडल के बी6 वेरिएंट में विनाइल अपहोल्स्ट्री (बेस वेरिएंट बी4) की बजाए फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जबकि इस एसयूवी कार के टॉप वेरिएंट बी8 में लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है। इस एसयूवी कार के सभी वेरिएंट 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है और इसमें आखिरी रो पर साइड फेसिंग जंप सीटें दी गई हैं।

बोलेरो बी6 वेरिएंट में 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, आगे के दरवाजों में मैप पॉकेट, डोर पैड में बॉटल होल्डर और पावर स्टीयरिंग जैसे कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें मैनुअल एसी, 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के बिना), पावर विंडो और यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस, सीटबेल्ट रिमाइंडर (फ्रंट फेसिंग सीटें), और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। यहां देखें नई महिंद्रा बोलेरो के वेरिएंट वाइज फीचर। यदि आप नई और बड़ी बोलेरो नियो को चुनना चाहते हैं तो यहां इसके वेरिएंट-वाइज फीचर देख सकते हैं।

नई महिंद्रा बोलेरो में कौनसे इंजन ऑप्शन दिए गए हैं?

2025 महिंद्रा बोलेरो के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पुराने मॉडल वाला डीजल इंजन दिया गया है जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं :-

स्पेसिफिकेशन 2025 महिंद्रा बोलेरो इंजन 1.5-लीटर डीजल पावर 75 पीएस टॉर्क 210 एनएम ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ड्राइवट्रेन आरडब्लूडी*

^आरडब्लूडी - रियर-व्हील-ड्राइव

नई महिंद्रा बोलेरो गाड़ी के साथ महिंद्रा थार 3-डोर एसयूवी को भी नया अपडेट मिला है। यदि आप इस ऑफ-रोडर कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसके बारे में पढ़ सकते हैं।

कीमत और मुकाबला

2025 महिंद्रा बोलेरो बी6 वेरिएंट की कीमत 8.69 लाख रुपये है। इस एसयूवी कार के बाकी वेरिएंट की प्राइस 7.99 लाख रुपये से 9.69 लाख रुपये के बीच है। महिंद्रा बोलेरो के मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है। इसका कंपेरिजन रेनो काइगर, स्कोडा कायलाक, किआ सोनेट, मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ जैसी सब-4 मीटर एसयूवी कार से है। यह गाड़ी हुंडई एक्सटर और टाटा पंच माइक्रो एसयूवी के कुछ वेरिएंट को भी कड़ी टक्कर देती है।

यदि आप इस फेस्टिव सीजन महिंद्रा की किसी दूसरी कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जीएसटी दरों में कटौती के बाद महिंद्रा की कारों की कम कीमत का फायदा ले सकते हैं।

सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है।