उत्तर प्रदेश में बनने जा रहे हैं ये टॉप 5 एक्सप्रेसवे, डालिए इन पर एक नजर

इस लिस्ट में गंगा एक्सप्रेसवे भी शामिल है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होगा और इसमें फाइटर जेट की लैंडिंग के लिए एयर स्ट्रिप भी होगी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पूरे भारत में प्रमुख हाइवे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश, जहां पहले से ही लखनऊ-आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे हाई-स्पीड कॉरिडोर मौजूद हैं, आने वाले वर्षों में अपने नेटवर्क का और भी विस्तार करने वाला है। यहां हमनें पांच आगामी हाइवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की जानकारी साझा की है :-

गंगा एक्सप्रेसवे

लंबाई : 594 किलोमीटर

मेरठ से प्रयागराज

दिल्ली-एनसीआर के आसपास के शहरों को पवित्र गंगा नदी के तट पर बसे शहर प्रयागराज से जोड़ने के लिए 'गंगा एक्सप्रेसवे' का निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे सर्विस रोड के साथ 6 लेन का होगा और भविष्य में इसे 8 लेन तक बढ़ाया जाएगा। इस हाइवे पर गाड़ी को 120 किमी प्रति घंटे तक की स्पीड पर चलाया जा सकेगा।

इस एक्सप्रेसवे में 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयरस्ट्रिप भी होगी, जिससे यह भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बन जाएगा जो फाइटर जेट के लिए रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह एयर स्ट्रिप उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित है। गंगा एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन 2025 के अंत तक चालू होने की उम्मीद है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे

लंबाई : 63 किलोमीटर

लखनऊ और कानपुर के बीच के ट्रेवल टाइम को कम करने के लिए एक नया छह लेन वाला एक्सप्रेसवे जल्द ही शुरू होने वाला है। यह लखनऊ के आजाद चौराहे से शुरू होकर कानपुर के गंगा ब्रिज पर जाकर समाप्त होगा, जिससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय डेढ़ घंटे से घटकर लगभग 45 मिनट रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, लेकिन इस साल के अंत तक इसके चालू होने की संभावना है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे

लंबाई : 91.3 किलोमीटर

गोरखपुर और आसपास के शहरों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे जोड़ने के लिए 91 किलोमीटर लंबा एक नया गोरखपुर एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है, जो आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर जैसे शहरों को भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। यह चार लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे 6 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2025 में किया था।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे (योजनाबद्ध)

लंबाई : 15.17 किलोमीटर

यह लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और वाराणसी-बांदा मार्ग से जोड़ेगा। इससे दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को चित्रकूट धाम तक पहुंचने में भी आसानी होगी। इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2025 में मंजूरी मिली थी और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अनुसार, इस प्रोजेक्ट के लगभग डेढ़ साल में पूरा होने की उम्मीद है।

विंध्या एक्सप्रेसवे (योजनाबद्ध)

लंबाई: 320 किलोमीटर

यह एक्सप्रेसवे ना केवल सोनभद्र को वाराणसी और प्रयागराज से कनेक्ट करेगा, बल्कि जिले को जल्द ही चालू होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के शहरों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। सरकारी अधिकारियों ने इससे जुड़ी और जानकारी फिलहाल साझा नहीं की है।

इन पांच एक्सप्रेसवे के अलावा 76 किलोमीटर लंबा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, लगभग 60 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे और 90 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे-गंगा एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले कुछ सालों में इन नए हाइवे के निर्माण पर लगभग 50,000 करोड़ रुपये निवेश करने वाली है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, लखनऊ और दिल्ली-एनसीआर को उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से जोड़ने पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे ना केवल अच्छी हाइवे कनेक्टिविटी में मदद मिलेगी, बल्कि व्यापार और पर्यटन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में चालू और निर्माणाधीन दोनों प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे नेटवर्क वर्तमान में 1,788 किलोमीटर लंबा है। सभी प्रस्तावित प्रोजेक्ट के चालू हो जाने पर राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 2,600 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी।

