दिसंबर 2025 में भारत में लॉन्च और शोकेस होंगी ये तीन कारें, देखिए पूरी लिस्ट

मारुति अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को भारत में लॉन्च करेगी, जबकि टाटा अपनी दो फ्लैगशिप आईसीई एसयूवी कार में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन शामिल करेगी

2025 का आखिरी महीना शुरू होने वाला है, पहले के महीनों की तरह दिसंबर में भी कई नई कारों को लॉन्च किया जाने वाला है, जिसमें मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार भी शामिल होगी। दिसंबर में किआ की न्यू जनरेशन कॉम्पेक्ट एसयूवी कार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में पर्दा उठने वाला है, जबकि दो पॉपुलर टाटा एसयूवी कार में नया पावरट्रेन ऑप्शन शामिल किया जाने वाला है। दिसंबर में कौनसी कारें होंगी लॉन्च व शोकेस आइए डालते हैं इस पर एक नजर :-

मारुति ई विटारा

संभावित लॉन्च: 10 दिसंबर, 2025

संभावित कीमत: 17 लाख रुपये से 22.50 लाख रुपये

मारुति भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार में सुजुकी की नई डिजाइन थीम दी जाएगी, जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, वाय-शेप डीआरएल्स, रैपअराउंड एलईडी टेललाइट और 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स जैसे एलिमेंट्स शामिल होंगे। ई विटारा एसयूवी कार में इंटीग्रेटेड स्क्रीन सेटअप (10.25-इंच टचस्क्रीन और 10.1-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले) के अलावा नया डैशबोर्ड लेआउट दिया जाएगा।

मारुति ई विटारा एसयूवी कार में फिक्स्ड ग्लास रूफ, इंफिनिटी साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, और 10-वे पावर ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए जाएंगे। सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स और लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) मिलेंगे। इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन : 49 केडब्ल्यूएच (स्टैंडर्ड) और 61 केडब्लूएच (लॉन्ग रेंज) दिए जाएंगे और इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी।

टाटा हैरियर/सफारी पेट्रोल

लॉन्च: 9 दिसंबर, 2025

संभावित कीमत: डीजल वेरिएंट से कम होगी

टाटा हैरियर और सफारी भारतीय लाइनअप की फ्लैगशिप आईसीई (इंटरनल कंबशन इंजन) एसयूवी कार है। अब तक इन दोनों कारों में केवल 2-लीटर डीजल इंजन (170 पीएस/350 एनएम) का ऑप्शन मिलता था। लेकिन, अब इनमें नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (160 पीएस/255एनएम) शामिल किया जाने वाला है जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल सकता है। यही इंजन ऑप्शन हाल ही में लॉन्च हुई 2025 टाटा सिएरा में भी शामिल किया गया है। यहां देखें नई टाटा सिएरा की लॉन्च स्टोरी।

यहां देखें 2025 टाटा सिएरा के वेरिएंट वाइज फीचर और वेरिएंट-वाइज इंजन ऑप्शन।

न्यू जनरेशन सेल्टोस

अंतरराष्ट्रीय शोकेस डेट : 10 दिसंबर 2025

न्यू जनरेशन सेल्टोस को दक्षिण कोरिया में टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा जा चुका है। इस गाड़ी से अंतरराष्ट्रीय बाजार में दिसंबर में पर्दा उठेगा। 2026 किआ सेल्टोस के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई डिजाइन अपडेट दिए जाएंगे। सामने आए स्पाय शॉट के अनुसार, इस गाड़ी का लेआउट ज्यादा बॉक्सी होगा। यहां देखें 2026 किआ सेल्टोस में क्या कुछ नए बदलाव किए जाएंगे। नई किआ सेल्टोस से भारत में 2026 में पर्दा उठ सकता है।

दिसंबर 2025 में इन सभी कारों को लॉन्च और शोकेस किया जाएगा। आपको इनमें से कौनसी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।