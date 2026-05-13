टेस्ला मॉडल वाई vs किआ ईवी6 : सिंपल मॉडल वाई स्पोर्टी किआ ईवी6 को देती है कड़ी टक्कर

टेस्ला मॉडल वाई vs किआ ईवी6 : सिंपल मॉडल वाई स्पोर्टी किआ ईवी6 को देती है कड़ी टक्कर
एक तरफ मिनिमल पैकेज मिलता है, वहीं दूसरी तरफ स्पोर्टी स्टाइलिंग के साथ ज्यादा ड्राइवर फोकस्ड प्रीमियम ईवी एक्सपीरिएंस मिलता है। आप इनमें किस कार पर पैसा खर्च करना चाहेंगे?
प्रकाशित: मई 13, 2026 12:18 pm । स्तुति
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टेस्ला मॉडल वाई के आने से प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट काफी दिलचस्प हो गया है। जो ग्राहक कन्वेंशनल लग्जरी एसयूवी से हटकर कुछ और खरीदना चाह रहे हैं, उनके पास अब विचार करने के लिए एक और पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार मौजूद है। इस प्राइस रेंज में इसकी सबसे करीबी टक्कर किआ ईवी6 से है, यह एक ऐसा ऑप्शन है जिस पर कई खरीदार स्पोर्टी डिजाइन, लंबी रेंज और रोजाना इस्तेमाल करने में आसान होने के कारण इसे लेने पर विचार कर सकते हैं।
इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में एडवांस टेक्नोलॉजी, मजबूत परफॉरमेंस और मॉडर्न केबिन एक्सपीरिएंस मिलता है, लेकिन यह दोनों कारें एक-दूसरे से बिल्कुल अलग एक्सपीरिएंस देती है। यदि आप इस प्राइस रेंज में कोई प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो कीमत, साइज, फीचर और परफॉरमेंस के मोर्चे पर टेस्ला मॉडल वाई और किआ ईवी 6 के बीच कंपेरिजन देख सकते हैं :-
टेस्ला मॉडल वाई vs किआ ईवी6: कीमत
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मॉडल
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टेस्ला मॉडल वाई
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किआ ईवी6
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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59.89 लाख रुपये
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65.97 लाख रुपये
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यहां टेस्ला मॉडल वाई ज्यादा सस्ती कार है और इसकी कीमत किआ ईवी6 से 6 लाख रुपये से भी कम है।
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जबकि, इस कंपेरिजन में किआ ईवी6 ज्यादा महंगी कार है, जो इसे सेगमेंट की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में से एक बनाती है।
टेस्ला मॉडल वाई vs ईवी6 : साइज
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पैरामीटर
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टेस्ला मॉडल वाई
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किआ ईवी6
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अंतर
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लंबाई
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4790 मिलीमीटर
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4695 मिलीमीटर
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(+95 मिलीमीटर )
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चौड़ाई
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2129 मिलीमीटर
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1890 मिलीमीटर
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(+239 मिलीमीटर )
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ऊंचाई
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1624 मिलीमीटर
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1570 मिलीमीटर
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(+54 मिलीमीटर )
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व्हीलबेस
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2890 मिलीमीटर
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2900 मिलीमीटर
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(-10 मिलीमीटर )
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टेस्ला मॉडल वाई की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किआ ईवी6 से ज्यादा है, जिससे यह गाड़ी ज्यादा बेहतर रोड प्रेजेंस देती है।
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जबकि, साइज छोटा होने के बावजूद किआ ईवी6 के व्हीलबेस का साइज ज्यादा है। इसमें बेहतर केबिन स्पेस मिल पाती है और यह गाड़ी ज्यादा स्पोर्टी भी लगती है।
टेस्ला मॉडल वाई vs किआ ईवी6 : कलर ऑप्शन
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टेस्ला मॉडल वाई
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किआ ईवी6
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स्टेल्थ ग्रे
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स्नो व्हाइट पर्ल
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पर्ल व्हाइट मल्टी-कोट
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वोल्फ ग्रे
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डायमंड ब्लैक
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ऑरोरा ब्लैक पर्ल
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ग्लेशियर ब्लू
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रनवे रेड
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क्विक सिल्वर
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यॉट ब्लू मैट
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अल्ट्रा रेड
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इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में कई सारे कलर ऑप्शन दिए गए हैं जो इनकी पर्सनेलिटी के साथ काफी जचते हैं। व्हाइट, ब्लैक, ग्रे और ब्लू कलर दोनों कारों में कॉमन मिलते हैं, जिससे ग्राहकों को चुनने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल पाते हैं।
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टेस्ला मॉडल वाई में अल्ट्रा रेड और ग्लेशियर ब्लू जैसे आकर्षक कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जबकि किआ ईवी6 में यॉट ब्लू मैट शेड मिलता है जो इसकी स्पोर्टी स्टाइलिंग को कॉम्पलिमेंट करता है।
टेस्ला मॉडल वाई vs किआ ईवी6 : बैटरी पैक, मोटर व रेंज
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पैरामीटर
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टेस्ला मॉडल वाई
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किआ ईवी6
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इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या
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1
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2
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0-100 किमी/घंटे
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5.9 सेकंड
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5.3 सेकंड
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सर्टिफाइड रेंज
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500 किलोमीटर
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663 किलोमीटर
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ड्राइवट्रेन
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रियर-व्हील-ड्राइव
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ऑल-व्हील-ड्राइव
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इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी कार के बीच सबसे बड़ा अंतर परफॉरमेंस का है।
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टेस्ला मॉडल वाई तेज एसेलेरेशन देने पर फोकस करती है। यह गाड़ी रोजाना ड्राइव करने और हाइवे पर चलाने के हिसाब से काफी रेस्पॉन्सिव लगती है।
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जबकि, किआ ईवी6 इलेक्ट्रिक कार डुअल-मोटर एडब्लूडी सेटअप के साथ चीजों को आगे ले जाती है। यह गाड़ी ना केवल कागज पर फास्ट लगती है, बल्कि इसकी सर्टिफाइड रेंज भी ज्यादा है जिससे यह लंबी दूरी के सफर में बेहतर साबित होती है।
टेस्ला मॉडल वाई vs किआ ईवी6: फीचर
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फीचर
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टेस्ला मॉडल वाई
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किआ ईवी6
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एलईडी हेडलैंप्स के साथ डीआरएल्स
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व्हील साइज
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19-इंच अलॉय व्हील्स
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19-इंच अलॉय व्हील्स
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इंफोटेनमेंट
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16-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
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मूवी और टीवी शो के लिए इनबिल्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम
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✅
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❌
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सेकंड रो पैसेंजर के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम
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✅(8-इंच)
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❌
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डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
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❌
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✅12.3-इंच
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पावर्ड फ्रंट रो सीट
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फ्रंट-रो सीट वेंटिलेशन और हीटिंग
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✅ केवल वेंटिलेशन
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हीटिंग फंक्शन के साथ पावर्ड सेकंड रो सीटें
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✅
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❌
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मेमोरी फंक्शन
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✅
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✅ केवल ड्राइवर
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सनरूफ
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✅ पैनोरमिक (फिक्सड ग्लास)
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✅पैनोरमिक
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ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅डुअल-जोन
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✅ डुअल-जोन
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वायरलेस फोन चार्जिंग
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ऑडियो सिस्टम
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9-स्पीकर साउंड सिस्टम
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14-स्पीकर मेरिडियन साउंड सिस्टम
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एम्बिएंट लाइटिंग
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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✅
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एयरबैग्स
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कई सारे
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8
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एडीएएस फीचर
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✅
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सेल्फ-ड्राइविंग फीचर
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❌
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360-डिग्री कैमरा
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✅ फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ
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✅ फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर के साथ
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ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
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✅
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टेस्ला मॉडल वाई का केबिन कन्वेंशनल प्रीमियम एसयूवी से काफी अलग लगता है। इसमें सभी चीजें बड़ी सेंट्रल टचस्क्रीन के जरिए कंट्रोल होती है, जिससे केबिन को एकदम क्लीन और फ्यूचरिस्टिक अहसास मिलता है।
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इसमें एंटरटेनमेंट ऐप्स, पैसेंजर के लिए रियर टचस्क्रीन, पावर्ड रियर सीटें और सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी दी गई है जो एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाती है।
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वहीं, किआ ईवी6 का केबिन ज्यादा जाना पहचाना है। इसमें कन्वेंशनल केबिन लेआउट के साथ प्रीमियम मेरिडियन साउंड सिस्टम और प्रॉपर डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।
टेस्ला मॉडल वाई vs किआ ईवी6 : निष्कर्ष
इन दोनों कारों में से टेस्ला मॉडल वाई ज्यादा यूनीक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार लगती है। इसका मिनिमल केबिन, टेक्नोलॉजी फोकस्ड एक्सपीरिएंस और बड़ा साइज इसे बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध ज्यादातर लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी कारों से अलग बनाता है।
जबकि, किआ ईवी6 एक ज्यादा बेहतर पैकेज है। इसका डुअल-मोटर एडब्लूडी सेटअप, मजबूत परफॉरमेंस, लंबी सर्टिफाइड रेंज और स्पोर्टी कैरेक्टर इसे उन लोगों के लिए अच्छी चॉइस बनाता है जिन्हें गाड़ी चलाना पसंद है और जो अकसर लंबी दूरी का सफर तय करते हैं।
यदि आपको कोई प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार चाहिए जो मॉडर्न और यूनीक हो, टेक्नोलॉजी से भरपूर हो और जिसकी कीमत भी कम हो तो टेस्ला मॉडल वाई को लेना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। फीचर लोडेड पैकेज होने की वजह से यह इस कंपेरिजन में सबसे अलग नजर आती है।
किआ ईवी6 अपनी ज्यादा कीमत को दमदार परफॉर्मेंस, ज्यादा रेंज और हर लिहाज से बेहतरीन प्रीमियम ईवी होने के भरोसे के साथ सही साबित करती है।
टेस्ला मॉडल वाई और किआ ईवी6 के अलावा आप यह प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी कार भी देख सकते हैं :-
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हुंडई आयोनिक 5: रेट्रो मॉडर्न डिजाइन, स्पेशियस केबिन एक्सपीरिएंस और आरामदायक राइड क्वालिटी के लिए इसे चुनें। यहां देखें आयोनिक 5 और टेस्ला मॉडल वाई के बीच कंपेरिजन।
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वॉल्वो ईसी40: यह अपने डुअल-मोटर सेटअप से मिलने वाली जबरदस्त परफॉरमेंस के साथ स्पोर्टी स्टाइलिंग का अच्छा मेल पेश करती है, और साथ ही आरामदायक राइड और फीचर लोडेड एक्सपीरिएंस भी देती है। यहां देखें टेस्ला मॉडल वाई का वॉल्वो ईसी40 के साथ कंपेरिजन।
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बीवाईडी सिलायन 7: एसयूवी कूपे स्टाइलिंग, प्रीमियम इंटीरियर क्वालिटी, लंबी रियल वर्ल्ड रेंज और अच्छी-खासी फीचर लिस्ट के लिए इसे खरीदें। यहां देखें टेस्ला मॉडल वाई और बीवाईडी सिलायन 7 की कंपेरिजन रिपोर्ट।