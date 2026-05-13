टेस्ला मॉडल वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइवः जानिए लग्जरी इलेक्ट्रिक कार के बेस मॉडल में क्या कुछ मिलता है खास

प्रकाशित: मई 13, 2026 01:26 pm । सोनू

टेस्ला ने मॉडल वाई इलेक्ट्रिक कार को पिछले साल लॉन्च किया था और ये भारत में कंपनी पहली गाड़ी है। लग्जरी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में इसकी धीमी लेकिन लगातार ग्रोथ देखी गई है। इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कंपनी ने इस साल की शुरूआत में 6 सीटर मॉडल वाई एल वेरिएंट लॉन्च किया, लेकिन अगर अगर आप मॉडल वाई लेने की सोच रहे हैं और आपको केवल 5 सीटर कार चाहिए, तो बेस मॉडल ज्यादा सही रहेगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैंः

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो मॉडल वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव का एक्सटीरियर टॉप मॉडल प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव लॉन्ग-रेंज जैसा ही है। आगे की तरफ इसमें कनेक्टेड एलईडी लाइट बार दी गई है। इसके नीचे, बंपर में कुछ एलिमेंट्स हैं, जिनमें एकमात्र खास फीचर पतले एलईडी हेडलैंप्स हैं।

साइड

साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहां स्लोपिंग रूफ मॉडल वाई को एक अलग लुक देती है। इसमें फ्लश डोर हैंडल, व्हील आर्क और साइड स्कर्ट पर ब्लैक क्लेडिंग, और ग्रे एयरो कवर के साथ 19-इंच ‘क्रॉसफ्लो’ अलॉय व्हील दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स और इंटीग्रेटेड बूट स्पॉइलर है, जो इसे स्पोर्टी लुक देता है। बंपर डिजाइन भी सिंपल रखा गया है, जिसमें डिजाइन एलिमेंट्स के तौर पर केवल काली क्लेडिंग दी गई है।

कलर ऑप्शन

मॉडल वाई का प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट 6 कलर: स्टेल्थ ग्रे, पर्ल व्हाइट, क्विकसिल्वर, अल्ट्रा रेड, डायमंड ब्लैक, और ग्लेशियर ब्लू में उपलब्ध है। ग्रे शेड स्टैंडर्ड दिया गया है, जबकि अन्य कलर के लिए आपको अतिरिक्त पैसे देने होंगे। यहां मॉडल वाई की ऑप्शनल चीजों के बारे में जानिए।

केबिन

अंदर आपको टेस्ला की टिपिकल डिजाइन थीम मिलती है, और इसमें ज्यादातर फंक्शन बीच में लगी टचस्क्रीन से कंट्रोल होते हैं। आपको पूरे डैशबोर्ड की चौड़ाई तक फैले पतले एसी वेंट्स, एक थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है।

सेंटर कंसोल में एक स्टोरेज स्पेस, दो वायरलेस चार्जिंग पेड्स और एक बड़ा सेंटर आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो कंफर्ट लेवल को बेहतर करता है। मॉडल वाई में फुल ग्लास रूफ स्टैंडर्ड दी गई है, जिससे केबिन खुला-खुला और हवादार लगता है। पीछे वाले पैसेंजर के लिए स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सीटें दी गई हैं, साथ ही डेडिकेटेड एसी वेंट्स और अलग-अलग फंक्शन के लिए एक छोटा टचस्क्रीन भी दिया गया है।

मॉडल वाई में ऑल-ब्लैक केबिन थीम स्टैंडर्ड दी गई है, लेकिन आप ड्यूल-टोन ब्लैक और ग्रे थीम का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिसके लिए 95,000 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

फीचर और सेफ्टी

मॉडल वाई बेस वेरिएंट में अच्छे खासे फीचर दिए गए हैं। इसमें 16-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आगे पावर्ड, हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, पावर एडजस्टेबल एसी वेंट्स, पीछे पावर्ड सीटें, पीछे 8-इंच टचस्क्रीन, 9-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और दो वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए मॉडल वाई में कई एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम), 360 डिग्री कैमरा, आगे ओर पीछे पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। कंपनी ने इसमें फुल सेल्फ ड्राइविंग क्षमता भी दी है, जिसके लिए 6 लाख रुपये अतिरिक्त देने होंगे, यह भविष्य में एक सॉफ्टवेयर अपडेट से एक्टिवेट हो सकता है।

बैटरी पैक और रेंज

टेस्ला ने बैटरी साइज और पावर आउटपुट की जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन दावा है कि बेस प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट फुल चार्ज में करीब 500 किलोमीटर की रेंज देगा। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिएः

फुल चार्ज में रेंज (डल्टयूएलटीपी सर्टिफाइड) 500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटे) 5.9 सेकंड टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटे

मॉडल वाई 250 किलोवॉट की चार्जिंग सपोर्ट करती है, और कंपनी के सुपरचार्जर नेटवर्क से महज 15 मिनट की चार्जिंग में प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट 238 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है।

प्राइस और कंपेरिजन

मॉडल वाई प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव की कीमत 59.58 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बिना ऑप्शनल पैक) है। इसका मुकाबला किआ ईवी6, हुंडई आयनिक 5, बीवाईडी सीलायन 7 और वोल्वो ईसी40 जैसी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना

कुल मिलाकर, मॉडल वाई का बेस वेरिएंट बेस मॉडल जैसा नहीं लगता है, क्योंकि यह बाहर से टॉप मॉडल से अलग नहीं दिखता है और न ही इसमें कोई बड़े फीचर का अभाव है। अगर आपके लिए 500 किलोमीटर रेंज सही है और एल वेरिएंट की अतिरिक्त परफॉर्मेंस और बेहतर ऑडियो सेटअप नहीं चाहिए, तो यह वेरिएंट अच्छा है।