टाटा सिएरा ईवी की लॉन्च डेट हुई कंफर्म, भारत में 30 जून को होगी पेश

जब से टाटा मोटर्स ने इस साल की शुरुआत में रेट्रो लुक्स वाली सिएरा को लॉन्च किया है, तब से सिएरा ईवी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। भारत में सिएरा नेमप्लेट काफी पुरानी है और यह 1991 से ही एक पॉपुलर कार रही है।

पिछले साल के आखिर में टाटा ने नई सिएरा को कई सारे फीचर और नई पावरट्रेन के साथ पेश किया था। हालांकि, उस दौरान सिएरा ईवी प्रोडक्शन मॉडल का पहली बार टीजर जारी किया गया था। लेकिन, अब टाटा ने सिएरा ईवी की लॉन्चिंग भी कंफर्म कर दी है, जिसे भारत में 30 जून को पेश किया जाएगा। इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी कार में क्या कुछ खास मिलेगा, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

2026 टाटा सिएरा ईवी : एक्सटीरियर

2026 में टाटा अपने सिएरा ब्रांड को फिर से वापस लेकर आई। इस गाड़ी का एक्सीटिरयर लेआउट ओरिजिनल सिएरा जैसा रखा गया है और इसकी स्टाइलिंग इसका सबसे बड़ा हाइलाइट है। इसका अपराइट स्टेंस, चौड़ा बी-पिलर और बॉक्सी लेआउट ओरिजिनल सिएरा को ट्रिब्यूट देता है।

इसकी फ्रंट प्रोफाइल सीधी है और इसमें सिंगल पीस वाली फ्रंट डीआरएल दी गई है। हेडलैंप क्लस्टर को आगे वाले हिस्से में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है, जबकि निचले हिस्से में दोनो कॉर्नर पर वर्टिकल स्टैक फॉग लैंप मिलते हैं और बीच में एक फॉक्स स्किड प्लेट भी दी गई है। टाटा सिएरा रेगुलर मॉडल के फ्रंट हिस्से में ब्लैक एक्सेंट मिलते है, जबकि सिएरा ईवी में बॉडी कलर्ड फ्रंट लुक और पियानो ब्लैक बंपर दिया गया है।

टाटा के चीफ डिज़ाइनर मार्टिन उलहारिक के अनुसार, इसकी साइड प्रोफाइल ओरिजिनल सिएरा के लिए सबसे अच्छा ट्रिब्यूट होना चाहिए था। टाटा के डिजाइनर ने 4.3-मीटर लंबी एसयूवी कार के साथ बहुत अच्छा काम किया है। लुक्स के मामले में यह गाड़ी एकदम साफ-सुथरी लगती है और यह सेगमेंट की किसी भी दूसरी कार से बिलकुल अलग है। नई टाटा सिएरा की सबसे बड़ी खासियत इसका ब्लैक-आउट सी-पिलर और पहली जनरेशन सिएरा जैसा रैप-अराउंड रियर-ग्लास इफ़ेक्ट है।

सिएरा ईवी के पीछे का लुक मौजूदा सिएरा जैसा हो सकता है। पीछे की साइड पर इसमें बॉक्सी टेल सेक्शन के साथ रैपअराउंड एलईडी कनेक्टेड टेललैंप और टेलगेट के बीच में टाटा लोगो दिया जा सकता है जिससे इसे एकदम क्लीन और यूनीक लुक मिलेगा। कुल मिलाकर, सिएरा किसी भी तरफ से दूर से ही आसानी से पहचान में आ सकती है।

2026 टाटा सिएरा ईवी : इंटीरियर

सिएरा ईवी के इंटीरियर का लुक आईसीई मॉडल जैसा हो सकता है, लेकिन रेगुलर मॉडल से अलग दिखाने के लिए इसमें हल्के-फुल्के बदलाव किए जा सकते हैं।

इसमें डैशबोर्ड पर ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलेगा जो कि सिएरा ईवी की सबसे बड़ी ख़ासियत होगी। नीची हाइट का डैशबोर्ड और ऊंची सीटिंग पोज़िशन इसे एक आम एसयूवी जैसी ड्राइविंग फील देगा। सिएरा कार को अपनी अच्छी स्पेस के लिए जाना जाता है, जिससे इसमें पीछे वाली सीट पर तीन पैसेंजर को अच्छा कंफर्ट मिलना चाहिए। इस इलेक्ट्रिक कार के टॉप वेरिएंट में भी व्हाइट कलर थीम दी जा सकती है।

2026 टाटा सिएरा ईवी : फीचर और सेफ्टी

पिछले कुछ सालों में टाटा अपनी कारों में कई शानदार फीचर्स देने में कामयाब हुई है। इनमें सबसे खास टॉप वेरिएंट्स में मिलने वाली डांसिंग वेलकम और डिपार्चर लाइट्स और फैंसी इंटीरियर मूड लाइटिंग शामिल हैं।

सिएरा ईवी कार में इंफोटेनमेंट और पैसेंजर डिस्प्ले के लिए दो 12.3-इंच की स्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, पावर्ड टेलगेट, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, डॉल्बी एटमॉस के साथ 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक ऑडियो सिस्टम और एक डिजिटल आईआरवीएम जैसे कंफर्ट फीचर दिए जा सकते हैं। इस अपकमिंग कार में हेडअप डिस्प्ले भी मिल सकता है।

सुरक्षा के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग (एबीएस), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (ईबीडी), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) और लेवल 2 एडीएएस जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। मौजूदा सिएरा आईसीई मॉडल को भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। हमें टाटा सिएरा ईवी से भी यही रेटिंग मिलने की उम्मीद है।

2026 टाटा सिएरा ईवी : पावरट्रेन

सिएरा ईवी में कई सारे बैटरी पैक ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसके जरिए यह गाड़ी 600 किलोमीटर तक की रेंज तय कर सकती है। जारी हुए टीजर के अनुसार, इसमें रियर-व्हील-ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन दी जा सकती है, जिसमें से ऑल-व्हील ड्राइवट्रेन के साथ डुअल मोटर सेटअप भी मिल सकता है।

2026 टाटा सिएरा ईवी : लॉन्च डेट, संभावित कीमत और मुकाबला

टाटा सिएरा ईवी की कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू हो सकती है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा बीई 6, एमजी जेडएस ईवी, मारुति ई विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला, विंडसर ईवी, विनफास्ट वीएफ6 और वीएफ7 से रहेगा।

टाटा के मौजूदा इलेक्ट्रिक मॉडल्स (जिनमें कम कीमत वाली कर्व ईवी और एंट्री-लेवल हैरियर ईवी वेरिएंट शामिल हैं) की कीमतें भी सिएरा ईवी की कीमत के दायरे में आ सकती हैं।