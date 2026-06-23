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    क्या युगांडा में टाटा का नया प्रोडक्ट फोर्स गुरखा पिकअप है?!

    यह टाटा के यूनिक कोलेब्रेशन में से एक है

    प्रकाशित: जून 23, 2026 05:10 pm । सोनू

    41 Views
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    Force Gurkha Pickup

    कल्पना कीजिए: आपने सालों तक पैसे बचाए और अब आखिरकर दमदार और पुराने जमाने की फोर्स गुरखा घर लाना चाहते हैं। या हो सकता है कि आपको इसका पिकअप वर्जन पसंद हो। लेकिन अगर आप युगांडा में रहते हैं, तो आपको इसे लेने के लिए टाटा डीलरशिप पर जाना होगा!

    यह कोई मजाक नहीं है, टाटा वास्तव में कई अफ्रीकी देशों में अपने डीलरशिप नेटवर्क के जरिए गुरखा को बेचती है! आइए जानते हैं यह व्यवस्था कैसे काम करती है:

    टाटा शोरूम में फोर्स के प्रोडक्ट?

    आसान शब्दों में कहें तो, टाटा अफ्रीका इंटरनेशनल घाना, युगांडा, तंजानिया, केन्या, नाइजीरिया और मलावी जैसे देशों में फोर्स प्रोडक्ट के आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के तौर पर काम करती है।

    फोर्स मोटर्स खुद इन मार्केट में अपना बिजनेस ऑपरेट नहीं करती है, इसलिए टाटा के सहयोग से कंपनी को अपनी उपस्थिति बनाए रखने में मदद मिलती है, साथ ही बिक्री के आंकड़े भी बढ़ते हैं। यह व्यवस्था सिर्फ अफ्रीकन देशों तक सीमित नहीं है, हमने ऐसी व्यवस्था पहले भारत में भी एस्टन मार्टिन कार के साथ देखी है, जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर (सिलेक्ट कार्स) के जरिए बेची जाती थी।

    अफ्रीकी लाइनअप

    दिलचस्प बात ये है कि अफ्रीकी मार्केट में गुरखा का एक खास पिकअप ट्रक वर्जन भी मिलता है, जबकि हमारे यहां पर स्टैंडर्ड 3 डोर और 5 डोर वर्जन वर्जन ही मिलते हैं।

    Force Gurkha Pickup
    Force Gurkha Pickup

    फोर्स को कुछ समय से इसकी टेस्टिंग करते देखा गया है, लेकिन पिकअप ट्रक वर्जन की कम लोकप्रियता की वजह से हो सकता है कि भारत में गुरखा का यह खास वर्जन हमें देखने को नहीं मिले।

    इसके अलावा, फोर्स इन देशों में कमर्शियल गाड़ी के सेक्टर में अपनी छोटी लेकिन मजबूत पकड़ बनाए हुए है। कंपनी अर्बेनिया और ट्रैवलर जैसे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है जो कम कीमत और कम रनिंग कॉस्ट के चलते काफी मशहूर हुए हैं।

    फोर्स गुरखा के बारे में

    गुरखा को हमारे बाजार में खास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया है। इसका स्टाइल पहली जनरेशन की मर्सिडीज-बेंज जी-क्लास की याद दिलाता है। इसमें क्लासी बॉक्सी शेप, गोल हेडलैंप, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील और पुराने जमाने की गाड़ियों की तरह ऊंचा डिजाइन दिया गया है।

    Force Gurkha

    फीचर लिस्ट की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं हैं। इसकी मुख्य खूबियों में एक 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल एसी, टिल्ट और टेलिस्कॉपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील और एलईडी हेडलैंप्स शामिल हैं।

    Force Gurkha

    सेफ्टी फीचर भी कम हैं। इसमें दो एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    गुरखा कार में 2.6-लीटर डीजल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें फोर-व्हील ड्राइव सेटअप स्टैंडर्ड है, साथ ही लो रेंज फंक्शन और तीन इंडिविजुअल डिफरेंशियल लॉक भी दिए गए हैं। यहां गुरखा के स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी दी गई है:

    इंजन

    2.6-लीटर डीजल

    पावर

    140 पीएस

    टॉर्क

    320 एनएम

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी

    ड्राइव

    फोर-व्हील ड्राइव

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन

    Force Gurkha

    कीमत और कंपेरिजन

    भारत में गुरखा 3 डोर और 5 डोर बॉडी स्टाइल में उपलब्ध है। 3 डोर गुरखा की कीमत 16.31 लाख रुपये और 5 डोर गुरखा की प्राइस 17.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। गुरखा का सीधा मुकाबला किसी से नही है, हालांकि इसे मारुति जिम्नी, महिंद्रा थार और महिन्द्रा थार रॉक्स के विकल्प के रूप में चुना जा सकता है।

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    फोर्स गुरखा पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    N
    narendra
    Jun 23, 2026, 2:58:44 PM

    Cheap look, why cant they change model and design.

    और देखें...
      जवाब
      Write a Reply

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