2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट भारत में टेस्टिंग के दौरान आई नजर

प्रकाशित: मार्च 31, 2026 10:53 am । स्तुति

टाटा मोटर्स की एंट्री लेवल हैचबैक कार टियागो को लंबे समय से अपडेट मिलने की दरकार है। इस गाड़ी के फेसलिफ्ट वर्जन को अब टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसमें नई डिजाइन और अपडेटेड फीचर दिए जाएंगे, साथ ही इसके इंजन ऑप्शन में भी कई नए बदलाव किए जाएंगे। यह गाड़ी पूरी तरह कवर से ढकी नजर आई है, लेकिन फिर भी हमें इससे जुड़ी थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकी है। नई टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार में क्या कुछ मिलेगा खास डालते हैं इस पर एक नजर :-

तस्वीरों में क्या कुछ आया है नजर?

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट में कई नए डिजाइन अपडेट दिए जा सकते हैं। टेस्टिंग की तस्वीरों में इसमें आगे की तरफ पतली ग्रिल, नए डिजाइन के हेडलैंप्स और नया बंपर लगा हुआ नजर आया है।

इसकी साइड प्रोफाइल पहले जैसी ही रहेगी, लेकिन फ्रेश लुक के लिए इसमें नए स्टाइल के अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे।

ढकी हुई होने के बावजूद पीछे की तरफ इसमें नए डिजाइन का टेलगेट, नए एलईडी टेललैंप्स और फ्लैट बंपर नजर आया है।

नए कलर : टाटा अपनी नई टियागो गाड़ी में कई नए कलर ऑप्शन भी शामिल कर सकती है जिनके नाम काफी दिलचस्प होंगे—यह ट्रेंड सिएरा के साथ शुरू हुआ था और पंच के साथ भी जारी रहा है।

इस हैचबैक कार की केबिन की तस्वीरें फिलहाल सामने नहीं आई है। अनुमान है कि टियागो फेसलिफ्ट कार में नए डिजाइन का डैशबोर्ड दिया जा सकता है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपग्रेडेड इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हो सकता है। इसमें टाटा के दूसरे मॉडल्स की तरह टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल भी दिया जा सकता है।

नई टियागो फेसलिफ्ट कार में बड़ी 10.25-इंच टचस्क्रीन, ज्यादा स्पीकर वाला एक बेहतर साउंड सिस्टम और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे नए फीचर जा सकते हैं। इसमें मौजूदा मॉडल वाले फीचर ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो और क्रूज कंट्रोल भी मिलना जारी रहेंगे।

सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर दिए जा सकते हैं।

इंजन ऑप्शन

टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार में मौजूदा मॉडल वाले इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें नई पंच फेसलिफ्ट कार वाला नया टर्बो पेट्रोल इंजन भी शामिल किया जा सकता है।

यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल + सीएनजी 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल (संभावित) ट्रांसमिशन 5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड मैनुअल/5-स्पीड एएमटी 6-स्पीड मैनुअल पावर 86 पीएस 86 पीएस/75.5 पीएस (सीएनजी) 120 पीएस टॉर्क 113 एनएम 113 एनएम/ 96.5 एनएम (सीएनजी) 170 एनएम

एएमटी - ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

संभावित लॉन्च और मुकाबला

2026 टाटा टियागो फेसलिफ्ट कार को भारत में 2026 की तीसरी तिमाही तक लॉन्च किया जा सकता है। इस गाड़ी की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। इस हैचबैक कार की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा रखी जा सकती है। वर्तमान में टाटा टियागो कार की कीमत 4.57 लाख रुपये से 7.82 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति स्विफ्ट, सिट्रोएन सी3 और हुंडई ग्रैंड आई10 निओस से रहेगा।