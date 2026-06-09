टाटा टियागो क्रिएटिव vs क्रिएटिव प्लस: हैचबैक कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: जून 09, 2026 03:01 pm । सोनू

टाटा मोटर्स ने नई टियागो को अपडेट डिजाइन, नए केबिन और कुछ नए फीचर के साथ लॉन्च किया है। यह हैचबैक कार 6 वेरिएंट: स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, प्योर प्लस ए, क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में उपलब्ध है। यहां हमने क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस वेरिएंट का कंपेरिजन किया है, और जानेंगे कि दोनों में क्या कुछ दिया गया है और आपके लिए कौनसा वेरिएंट अच्छा रहेगा:

एक्सटीरियर

आगे का डिजाइन

क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस दोनों वेरिएंट आगे से एक जैसे दिखते हैं। इनमें नए एलईडी हेडलैंप्स और पतली एलईडी डीआरएल, ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एक ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल और बंपर में बड़ा एयर डैम दिया गया है। दोनों वेरिएंट में आप आगे रजिस्ट्रेशन प्लेट और ग्रिल के बीच में कैमरा भी देख सकते हैं। आप क्रिएटिव प्लस वेरिएंट को फॉग लैंप्स से पहचान सकते हैं, जो नीचे वाले वेरिएंट में नहीं दिया गया है।

साइड प्रोफाइल

साइड से दोनों वेरिएंट्स एक जैसे दिखते हैं। ब्लैक बी-पिलर और शार्कफिन एंटीना इस हैचबैक कार को स्पोर्टी फील देता है। दोनों वेरिएंट्स में सिल्वर डोर हैंडल और ग्लॉस ब्लैक ओआरवीएम भी दिए गए हैं जो इन्हें प्रीमियम लुक देते हैं।

इसके अलावा, टाटा ने हैचबैक कार को टफ लुक देने के लिए ब्लैक व्हील आर्क क्लेडिंग स्टैंडर्ड दी गई है। राइडिंग के लिए टॉप मॉडल क्रिएटिव व क्रिएटिव प्लस में 15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील दिए गए हैं।

पीछे का डिजाइन

दोनों हैचबैक कार में पीछे की तरफ एक रूफ स्पॉइलर दिया गया है, हालांकि क्रिएटिव प्लस में इस पर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। दोनों वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी टेललैंप और पीछे एक स्पोर्टी बंपर दिया गया है, जिसमें आगे की तरह शार्प डिजाइन लाइन और एक बड़ा ब्लैक एप्लिक दिया गया है।

दोनों ही मॉडल में पीछे डिफॉगर और बंपर के निचले हिस्से पर रिवर्स लैंप्स दिए गए हैं।

कलर ऑप्शन

टाटा टियागो क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में सभी 6 कलर: प्रीस्टीन व्हाइट, डेटोना ग्रे, प्योर ग्रे, पैंगोंग पल्स, सोबो सर्ज और वाराणसी वाइब्रेंश दिए गए हैं। यहां टियागो के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें।

केबिन

क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस वेरिएंट अंदर से एक जैसे दिखते हैं। डैशबोर्ड में अब लेयर्ड डिजाइन है जो इसे प्रीमियम फील देती है। इसमें ग्रे और ब्लैक कलर स्कीम स्टैंडर्ड दी गई है, साथ ही नई सीटों के साथ एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट और एक इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है। सेंटर कंसोल और डोर आर्मरेस्ट पर अब पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, जबकि पीछे वाले पैसेंजर के लिए भी अतिरिक्त कंफर्ट के लिए अलग से एसी वेंट्स मिलते हैं।

हैचबैक कार में एक टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, फिजिकल एसी कंट्रोल्स, स्टोरेज के साथ आगे सेंटर आर्मरेस्ट और एक सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर भी दिए गए हैं। इसके अलावा बड़ा इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन भी है जो इसे अपमार्केट फील देता है।

फीचर और सेफ्टी

टियागो क्रिएटिव में कई दिलचस्प फीचर दिए गए हैं, जिनमें डीआरएल के साथ ऑल एलईडी हेडलैंप्स, कूल्ड ग्लवबॉक्स, 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, और 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी शामिल हैं। क्रिएटिव प्लस में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जर के साथ दो स्मार्टफोन डेक, और पीछे वाले पैसेंजर के लिए 65वॉट यूएसबी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स जैसे अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए टियागो गाडी में 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, पीछे पार्किंग सेंसर, ईबीडी के साथ एबीएस, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और सभी पैसेंजर के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं। क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस में 360 डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी (ईएससी), हिल होल्ड असिस्ट (एचएचसी) और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।

इंजन

टाटा टियागो न्यू मॉडल के इंजन में बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले वाले 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। यहां इसके स्पेसिफिकेशन देखिए:

इंजन 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल+सीएनजी पावर 86 पीएस 75.5 पीएस टॉर्क 113 एनएम 96.5 एनएम गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी 5-स्पीड एमटी/5-स्पीड एएमटी

क्रिएटिव और क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। हालांकि फैक्ट्री-फिटेड ड्यूल-सिलेंडर सीएनजी किट केवल क्रिएटिव वेरिएंट में मिलती है। यहां न्यू टाटा टियागो के वेरिएंट अनुसार इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन देखें।

प्राइस और कंपेरिजन

टाटा टियागो क्रिएटिव की कीमत 7 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये के बीच है, जबकि क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की प्राइस 7.30 लाख रुपये से 7.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। टियागो कार का मुकाबला मारुति स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड आई10 निओस, मारुति सेलेरियो और सिट्रोएन सी3 से है।

यह भी देखें: टाटा टियागो ऑन रोड प्राइस