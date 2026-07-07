टाटा सिएरा ईवी Vs विनफास्ट वीएफ7: दोनों में से कौनसी कॉम्पैक्ट एसयूवी है ज्यादा बेस्ट? जानिए यहां
भारतीय या वियतनामी? दोनों एसयूवी भारतीय ऑटोमोटिव मार्केट में नई हैं, और आइए देखते हैं कि कंपेरिजन में कौन जीतता है।
प्रकाशित: जुलाई 07, 2026 07:28 pm । भानु
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टाटा मोटर्स ने हाल ही में कई तरह की नई टेक्नोलॉजी के साथ टाटा सिएरा ईवी लॉन्च की है। इस एसयूवी का साइज आईसीई पावर्ड टाटा सिएरा जैसा ही है, लेकिन इसमें ईवी के लिए खास डिज़ाइन और एडब्ल्यूडी की केपेबिलिटी मिलती है।
दूसरी ओर, विनफास्ट वीएफ7 एक मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसमें फ़्यूचरिस्टिक डिज़ाइन और बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिलती है। आइए टाटा सिएरा ईवी और विनफास्ट वीएफ7 को कंपेयर करते हुए देखें कि इनमें से कौनसा मॉडल आपके लिए रहेगा सबसे अच्छा।
कीमत
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मॉडल
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टाटा सिएरा ईवी
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विनफास्ट वीएफ7
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कीमत (एक्स-शोरूम)
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18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये तक
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21.89 लाख रुपये से 26.79 लाख रुपये तक
- वीएफ7 के मुकाबले सिएरा ईवी का एंट्री-लेवल वेरिएंट 3.10 लाख रुपये सस्ता है। टॉप-एंड ट्रिम में भी, सिएरा ईवी 80,000 रुपये सस्ती है।
- सिएरा ईवी अलग-अलग बजट वाले ज़्यादा ग्राहकों के लिए कई तरह की कीमतों में उपलब्ध है।
- एंट्री-लेवल ट्रिम होने के बावजूद भी अर्थ वेरिएंट में अपनी कीमत के हिसाब से बहुत कुछ मिलता है। बेस मॉडल के तौर पर पेश किया गया अर्थ ट्रिम, टॉप वेरिएंट वाले फ़ीचर्स के साथ अच्छी वैल्यू देता है।
- इसी तरह, टाटा सिएरा ईवी के बेस प्योर वेरिएंट में भी कई फ़ीचर्स और सेफ़्टी टेक्नोलॉजी दी गई हैं, जिससे यह वैल्यू फॉर मनी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी बन जाती है।
साइज
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पैरामीटर
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सिएरा ईवी
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विनफास्ट वीएफ7
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अंतर
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लंबाई
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4340 मिलीमीटर
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4550 मिलीमीटर
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-210 मिलीमीटर
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चौड़ाई
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1841 मिलीमीटर
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1893 मिलीमीटर
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-52 मिलीमीटर
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ऊंचाई
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1750 मिलीमीटर
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1596 मिलीमीटर
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+154 मिलीमीटर
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व्हीलबेस
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2730 मिलीमीटर
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2840मिलीमीटर
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-110 मिलीमीटर
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बूट स्पेस
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622 लीटर
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537 लीटर
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+85 लीटर
- तुलना करने पर, वीएफ7 टाटा सिएरा ईवी के मुकाबले ज़्यादा लंबी और चौड़ी है और इसका व्हीलबेस भी ज़्यादा है।
- वीएफ7 की बॉडी 210 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है और व्हीलबेस 110 मिलीमीटर ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि इसमें ज़्यादा केबिन स्पेस मिलता है, खासकर दूसरी रो में।
- सिएरा ईवी, वीएफ7 से 154 मिलीमीटर ज़्यादा ऊंची है, जिससे इसे एक अपराइट एसयूवी वाली बनावट और दमदार रोड प्रजेंस मिलती है।
- सिएरा ईवी में 622-लीटर का बूट दिया गया है, जो विनफास्ट वीएफ7 के 537-लीटर बूट की तुलना में 85 लीटर ज़्यादा कार्गो स्पेस देता है।
कलर विकल्प
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टाटा सिएरा ईवी
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विनफास्ट वीएफ7
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प्रिस्टाइन व्हाइ
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इन्फिनिटी ब्लैंक
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प्योर ग्रे
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डार्क रेड*
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कूर्ग क्लाउड
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प्योर ब्लैक*
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बंगाल रूज
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डेसैट सिल्वर
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अंडमान एडवेंचर
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ज़ेनिथ ग्रे*
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ऋषिकेश रैपिड्स
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अर्बन मिंट
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नैनीताल नॉक्टर्न
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* यह डुअल-टोन कलर स्कीम में भी उपलब्ध है।
- टाटा सिएरा ईवी 7 कलर में उपलब्ध है, जबकि विनफास्ट वीएफ7 सिर्फ़ 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।
- विनफास्ट वीएफ7 में इनमें से 3 ऑप्शनल डुअल-टोन कलर थीम में भी मिलते हैं।
- नैनीताल नॉक्टर्न' कलर खास तौर पर टाटा सिएरा ईवी के टॉप-एंड एडब्ल्यूडी वेरिएंट, यानी 'एम्पावर्ड ए एडब्ल्यूडी' में ही मिलता है।
फीचर्स और सेफ्टी
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फीचर्स
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टाटा सिएरा ईवी
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विनफास्ट वीएफ7
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डीआरएल्स के साथ ऑटो एलईडी हेडलैंप्स
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एलईडी फॉगलैंप्स
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एलईडी टेललैंप्स
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✅ (कनेक्टेड)
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व्हील्स
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19-इंच के अलॉय व्हील
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19-इंच के अलॉय व्हील
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रूफ रेल्स
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हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
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6-वे पावर-एडजस्टेबल
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8-वे पावर-एडजस्टेबल
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एंबिएंट लाइटिंग
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इंफोटेनमेंट सेटअप
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(12.3-इंच टचस्क्रीन)
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(12.9-इंच टचस्क्रीन)
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वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो
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वायरलेस फोन चार्जर
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साउंड सिस्टम
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12-डॉल्बी एटमॉस वाला जेबीएल ब्लैक स्पीकर
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8-स्पीकर
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पावर्ड टेलगेट
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ऑटो डिमिंग आईआरवीएम
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अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल
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ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
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✅(ड्युअल जोन)
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✅(ड्युअल जोन)
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कीलेस एंट्री
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वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
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पावर एडजस्टेबल सीट्स
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✅(6-वे ड्राइवर, 4-वे को-ड्राइवर)
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✅(8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट)
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सनरूफ
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✅पैनोरमिक सनरूफ
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✅(पैनोरमिक ग्लासरूफ)
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आगे और पीछे सेंटर आर्मरेस्ट
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ड्राइव मोड्स
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कूल्ड ग्लवबॉक्स
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कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
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हेडअप डिस्प्ले
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एयरबैग
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6
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7 एयरबैग्स
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पार्किंग कैमरा
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✅(540-डिग्री)
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✅(360-डिग्री कैमरा)
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ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल)+
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रेन सेंसिंग वाइपर
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पार्किंग सेंसर
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✅(आगे और पीछे)
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✅(पीछे)
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रियर डिफॉगर
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टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)
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एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम)
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✅(लेवल 2+)
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✅(लेवलl 2)
- दोनों एसयूवी फीचर-लोडेड हैं, लेकिन सिएरा ईवी में एम्बिएंट लाइटिंग, कूल्ड ग्लव बॉक्स, डॉल्बी एटमॉस के साथ 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक ऑडियो सिस्टम और 540-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
- सिएरा ईवी के टॉप-एंड ट्रिम में 19-इंच के व्हील मिलते हैं, जबकि अन्य वेरिएंट में 18-इंच के व्हील दिए गए हैं। वहीं, विनफास्ट वीएफ7 के सभी ट्रिम्स में 19-इंच के व्हील मिलते हैं।
- दोनों में सराउंड-व्यू कैमरा दिया गया है, लेकिन सिएरा ईवी विजिबिलिटी को 540 डिग्री तक बढ़ाती है और इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं (वीएफ7 में केवल रियर पार्किंग सेंसर ही मिलते हैं)।
- सुरक्षा के मामले में वीएफ7 बेहतर है क्योंकि इसमें 7 एयरबैग दिए गए हैं, जबकि सिएरा ईवी में 6 एयरबैग दिए गए हैं।
पावरट्रेन
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पैरामीटर
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टाटा सिएरा ईवी
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विनफास्ट वीएफ7
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बैटरी पैक
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63 केडब्ल्यूएच
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75 केडब्ल्यूएच
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75 केडब्ल्यूएच
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59.6 केडब्ल्यूएच
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70 केडब्ल्यूएच
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70 केडब्ल्यूएच
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ड्राइवट्रेन
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आरडब्ल्यूडी
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आरडब्ल्यूडी
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एडब्लूडी
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एफडब्ल्यूडी
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एडब्लूडी
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एडब्लूडी
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पावर
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238 पीएस
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209 पीएस
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209 पीएस (रियर मोटर), 140 पीएस (फ्रंट मोटर)
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177 पीएस
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204 पीएस
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353 पीएस
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टॉर्क
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315 एनएम
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315 एनएम
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504 एनएम
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250 एनएम
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310 एनएम,
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500 एनएम
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दावा की गई रेंज(एमआईडीसी पार्ट 1 + भाग 2)
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535 किलोमीटर
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665 किलोमीटर
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624 किलोमीटर
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438 किलोमीटर
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532 किलोमीटर
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510 किलोमीटर
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सिएरा ईवी दो बैटरी पैक : 63 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच में आती है। 63 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक 565 किलोमीटर की रेंज देता है, और 75 केडब्ल्यूएच पैक दो रेंज ऑप्शन के साथ आता है: 665 किलोमीटर (आरडब्ल्यूडी) और 624 किलोमीटर (एडब्ल्यूडी)।
- विनफास्ट वीएफ7 दो बैटरी ऑप्शन में आती है: 59.6 केडब्ल्यूएच (438 किलोमीटर रेंज के साथ) और 70 केडब्ल्यूएच बैटरी, जो दो रेंज ऑप्शन में मिलती है क्रमश: 532 किलोमीटर और 510 किलोमीटर।
- सिएरा ईवी के निचले वेरिएंट आरडब्ल्यूडी कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं, जबकि वीएफ7 को एफडब्ल्यूडी कॉन्फ़िगरेशन में बनाया गया है।
- विनफास्ट वीएफ7 और सिएरा ईवी, दोनों के ऊंचे वेरिएंट एडब्ल्यूडी के साथ आते हैं।
- सिएरा ईवी की छोटी 63 केडब्ल्यूएच बैटरी की 565 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज, वीएफ7 के 59.6 केडब्ल्यूएच बैटरी वाले वर्जन की 438 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा है।
अन्य विकल्प
हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक: एक बेहतरीन रेंज वाली एसयूवी, जिसमें अब बीएएएस का ऑप्शन भी मिल रहा है। क्रेटा इलेक्ट्रिक में अच्छे फीचर्स, बढ़िया रेंज और अच्छी एफिशिएंसी मिलती है।
टाटा कर्व ईवी: यह सिएरा ईवी के मुकाबले काफी सस्ती है। कूपे-स्टाइल वाली इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं।
टाटा हैरियर ईवी: यह साइज़ में बड़ी है और इसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा जगह वाला केबिन मिलता है।
मारुति ई विटारा: मारुति की इकलौती ईवी में अच्छी कीमत, बीएएएस स्कीम, लंबी रेंज और बड़ा आफ्टर-सेल्स नेटवर्क मिलता है, साथ ही मारुति का "पीस-ऑफ-माइंड" (बेफिक्र रहने का भरोसा) भी स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है!
टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला: मारुति ई विटारा की तरह ही, टोयोटा ईबेला एक शानदार एसयूवी है। इसमें बेहतरीन रेंज, आकर्षक डिज़ाइन और मॉडर्न केबिन का अनुभव मिलता है।
महिंद्रा बीई6: अपने फ़्यूचरिस्टिक लुक, ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन के साथ, BE 6 एक ड्राइवर-फ़ोकस्ड इलेक्ट्रिक एसयूवी है जो रोमांचक अनुभव देती है।
विनफास्ट वीएफ6: भारतीय बाज़ार में नई आई एसयूवी, वीएफ6 शहर में इस्तेमाल के लिए एकदम सही साइज़ में आती है। इसमें लंबी रेंज, शानदार स्टाइलिंग और अच्छी सुविधाओं वाला केबिन मिलता है।
एमजी जेडएस ईवी: अपने प्रीमियम केबिन और टेक्नोलॉजी से भरपूर, प्रैक्टिकल डिज़ाइन के साथ विंडसर ईवी एक बहुत समझदारी भरा सौदा है। हालांकि, इस तुलना में यह सबसे ज़्यादा स्थापित मॉडल है।
कारदेखो ओपिनियन…
अगर आप प्रीमियम और कंफर्टेबल केबिन एक्सपीरियंस के साथ-साथ कई तरह के फ़ीचर्स को प्राथमिकता देते हैं, तो आपको सिएरा ईवी चुननी चाहिए। वहीं, अगर आप ड्राइवर फोकस्ड अप्रोच, बेहतर सेफ्टी पैकेज और मॉर्डन लुक वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी की तलाश में हैं, तो विनफास्ट वीएफ7 एक अच्छा विकल्प है।
आखिरकार, चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप कार की प्रैक्टिकेलिटी और फ्यूचरिस्टिक खूबियों में से किसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इनमें से किसे चुनेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।