टाटा सिएरा ईवी ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितने रुपये का भुगतान करना होगा? जानिए यहां

प्रकाशित: जुलाई 08, 2026 02:25 pm । सोनू

दूसरी जनरेशन टाटा सिएरा के लॉन्च के कुछ महीनों बाद, अब कंपनी ने सिएरा ईवी को पेश कर दिया है, इसकी कीमत 18.79 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू होती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो नई सिएरा का इलेक्ट्रिक वर्जन खरीदना चाहते हैं, तो यहां उन सभी ईएमआई ऑप्शन की जानकारी दी गई है जिन्हें आप कार खरीदने के लिए चुन सकते हैं।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने नई दिल्ली में टाटा सिएरा ईवी के टॉप मॉडल एम्पावर्ड ए 75 एडब्ल्यूएच वेरिएंट की ऑन रोड कीमत के आधार पर यह गणना की है।

वेरिएंट टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए 75 एडब्ल्यूडी ऑन रोड कीमत 27,47,257 रुपये डाउन पेमेंट (ऑन रोड कीमत का लगभग 20 प्रतिशत) 5,50,000 रुपये लोन राशि 21,97,257 रुपये ब्याज दर 9.5%

नई सिएरा ईवी की ईएमआई पेमेंट के बारे में और विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें।

नोट: ये आंकड़े सिर्फ जानकारी के लिए हैं और वास्तविक ईएमआई राशि आपके सिबिल स्कोर, ब्याज दर, फाइनेंस ऑफर, डाउन पेमेंट, और दूसरी चीजों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। ज्यादा सटीक जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी टाटा कार शोरूम और अपनी पसंद के बैंक या लेंडर से संपर्क करने की सलाह देते हैं।

आइए ईएमआई की जानकारी पर नजर डालते हैं:

टाटा सिएरा ईवी: 3 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 5,50,000 रुपये

ईएमआई राशि: 70,385 रुपये

3 साल बाद कुल लागत: 25,33,860 रुपये (ब्याज सहित)

टाटा सिएरा ईवी: 4 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 5,50,000 रुपये

ईएमआई राशि: 55,202 रुपये

4 साल बाद कुल लागत: 26,49,696 रुपये (ब्याज सहित)

टाटा सिएरा ईवी: 5 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 5,50,000 रुपये

ईएमआई राशि: 46,146 रुपये

5 साल बाद कुल लागत: 27,68,760 रुपये (ब्याज सहित)

टाटा सिएरा ईवी: 7 साल का ईएमआई प्लान

डाउन पेमेंट: 5,50,000 रुपये

ईएमआई राशि: 35,912 रुपये

7 साल बाद कुल लागत: 30,16,608 रुपये (ब्याज सहित)

आप इस स्टोरी में यह देख सकते हैं कि टाटा सिएरा ईवी को कैसे बुक करें और आपको इस इलेक्ट्रिक कार को घर लाने के लिए कितना इंतजार करना होगा।

टाटा सिएरा ईवी: ओवरव्यू

टाटा ने 2025 में सिएरा नेमप्लेट को आईसीई वर्जन के तौर पर फिर से भारत में पेश किया और अब इसका इलेक्ट्रिक अवतार भी लॉन्च किया गया है। इसमें पुरानी सिएरा का आइकॉनिक डिजाइन बरकरार रखा गया है, साथ ही कुछ लेटेस्ट स्टाइल डिटेल्स भी दी गई है।

सिएरा ईवी के आगे की डिजाइन की खासियतों की बात करें तो इसमें एक क्लॉज्ड-ऑफ ग्रिल, दो एलईडी डीआरएल को जोड़ने वाली एक पतली लाइट बार, होरिजोंटल एलईडी हेडलाइटें, और एक सिल्वर फिनिश बंपर शामिल है। साइड में इसमें 19-इंच एयरोडायनामिक डिजाइन अलॉय व्हील, पुरानी सिएरा का अल्पाइन विंडो जैसा लुक, और फ्लश-टाइप डोर हैंडल दिए गए हैं। टाटा ने इसमें पीछे एक पतली एलईडी लाइट बार, टेलगेट पर ‘सिएरा.ईवी’ बैजिंग, और ऊंची सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट दी है।

टाटा सिएरा ईवी का केबिन सिंपल है और इसमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ ड्यूल-टोन कलर स्कीम दी गई है। केबिन की सबसे बड़ी खासियत ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है जो डैशबोर्ड पर ज्यादा जगह घेरता है। इसमें हैरियर ईवी जैसा ही 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

टाटा सिएरा ईवी की फीचर लिस्ट में एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, को-ड्राइवर के लिए एक 12.3-इंच एंटरटेनमेंट स्क्रीन, और एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल है। अन्य फीचर में एक पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, आगे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड सीटें, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम शामिल हैं।

टाटा ने इसमें 6 एयरबैग, 540 डिग्री कैमरा, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, और आईएसओफिक्स चाइल्ड एंकर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। यहां आप टाटा सिएरा ईवी की वेरिएंट अनुसार फीचर लिस्ट देख सकते हैं जिससे आपको अपने लिए कार खरीदने का फैसला लेने में मदद मिलेगी।

यह दो बैटरी पैक ऑप्शन और सिंगल व ड्यूल-मोटर सेटअप में उपलब्ध है। इसके दोनों इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं:

स्पेसिफिकेशन टाटा सिएरा ईवी बैटरी पैक 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 पावर 238 पीएस 209 पीएस 209 पीएस (पीछे मोटर), 140 पीएस (आगे मोटर) टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1 + पार्ट 2) 565 किलोमीटर 665 किलोमीटर 624 किलोमीटर ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

प्राइस और कंपेरिजन

टाटा सिएरा ईवी की कीमत 18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। हमने सिएरा ईवी की ऑन रोड प्राइस के बारे में भी विस्तार से बताया है, जिससे आपको अपने लिए सही वेरिएंट लेने में मदद मिलेगी।

इसका मुकाबला मारुति सुजुकी ई विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफास्ट वीएफ7 और महिंद्रा बीई 6 से है।

यह भी देखें: टाटा सिएरा ईवी ऑन रोड प्राइस