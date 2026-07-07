टाटा सिएरा ईवी बेस वेरिएंट प्योर Vs टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड ए कंपेरिजन : इस इलेक्ट्रिक एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: जुलाई 07, 2026 11:26 am । स्तुति

हाल ही में टाटा मोटर्स ने सिएरा ईवी को भारत में लॉन्च किया है। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी कार पांच वेरिएंट : प्योर, प्योर एस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड ए में आती है। सिएरा ईवी में आईसीई मॉडल के मुकाबले कई हल्के-फुल्के ईवी-स्पेसिफिक डिजाइन अपडेट दिए गए हैं। इस गाड़ी में बेस वेरिएंट से ही कई शानदार फीचर और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी मिलती है। यहां हमनें नई टाटा सिएरा ईवी के बेस वेरिएंट प्योर और टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड ए एडब्लूडी वेरिएंट के बीच कंपेरिजन किया है जिससे यह पता लग सके कि टॉप वेरिएंट की ज्यादा कीमत वाजिब ठहरती है या नहीं :-

एक्सटीरियर

आगे की डिजाइन

सिएरा ईवी के आगे की डिजाइन ब्लेंक-ऑफ ग्रिल के साथ एकदम साफ-सुथरी लगती है। हालांकि, इसके बेस वेरिएंट में कुछ चीजों की कमी है, जिसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर, फ्रंट कैमरा और वर्टिकल पोजिशन फॉग लैंप्स शामिल हैं।

एम्पावर्ड ए वेरिएंट में फ्रंट कैमरा और बंपर पर फॉग लैंप्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। आगे की तरफ इसमें ब्लैक कलर का बंपर दिया गया है जिसके निचले हिस्से पर सिल्वर एलिमेंट मिलता है जो एसयूवी कार को दमदार लुक देता है।

साइड

साइड प्रोफाइल की बात करें तो प्योर और एम्पावर्ड ए वेरिएंट में एक जैसा डिजाइन ट्रीटमेंट दिया गया है जिसमें ब्लैक आउट ए-पिलर, इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर के साथ ब्लैक आउट ओआरवीएम्स (आउटसाइड रियर व्यू मिरर), ब्लैक आउट सी-पिलर शामिल है। इसकी रूफ लाइन ओरिजिनल टाटा सिएरा के आइकॉनिक अल्पाइन ग्लास लेआउट की याद दिलाती है।

एम्पावर्ड ए वेरिएंट में डी-पिलर पर क्यूडब्लूडी बैजिंग भी दी गई है। जबकि, प्योर वेरिएंट में ओआरवीएम्स पर इंटीग्रेटेड कैमरा, बड़े 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स और रूफ रेल्स जैसे फीचर की कमी है।

पीछे की डिजाइन

सिएरा ईवी के पीछे का हिस्सा अपराइट है जो इसे बेहद आकर्षक लुक देता है। इन दोनों ही वेरिएंट की स्टाइलिंग काफी दमदार और सिंपल है। इनमें टेलगेट पर एलईडी टेललैंप स्ट्रिप फैली हुई है और रूफ पर लगा शार्क-फिन एंटीना इसे ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है।

इन दोनों वेरिएंट में टेलगेट पर टाटा लोगो और सिएरा ईवी बैजिंग देखी जा सकती है। इनमें ब्लैक आउट क्लैडिंग बूट की तरफ फैली हुई है और इस पर सिल्वर डिजाइन एलिमेंट भी मिलता है जो इसे दमदार फील देता है। इसमें टेलगेट पर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी दिया गया है जिस पर रियर वाइपर और वॉशर छिपा हुआ है।

कलर ऑप्शन

टाटा सिएरा ईवी एम्पावर्ड ए वेरिएंट सात कलर ऑप्शन : प्रिस्टाइन व्हाइट, प्योर ग्रे, कूर्ग क्लाउड, बंगाल रुज, अंडमान एडवेंचर, ऋषिकेश रैपिड्स और नैनीताल नॉक्टर्न में उपलब्ध है, जिसमें से नैनीताल नॉक्टर्न कलर केवल एम्पावर्ड ए क्यूडब्लूडी वेरिएंट के साथ मिलता है।

प्योर वेरिएंट तीन कलर शेड: प्रिस्टाइन व्हाइट, प्योर ग्रे और कूर्ग क्लाउड में उपलब्ध है। यदि आप नई टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां देख सकते हैं।

इंटीरियर

इन दोनों वेरिएंट के इंटीरियर में सबसे ज्यादा फर्क नजर आता है। प्योर वेरिएंट में डुअल-स्क्रीन सेटअप दिया गया है जिसके तहत 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि टॉप वेरिएंट में 12.3-इंच पैसेंजर डिस्प्ले और एचयूडी (हेड्स-अप डिस्प्ले) दिया गया है।

इन दोनों वेरिएंट में आगे और पीछे वाली रो पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट और फ्रंट आर्मरेस्ट के साथ स्टोरेज दिया गया है।

दोनों ही वेरिएंट में 4-स्पोक डिजाइन वाला स्टीयरिंग व्हील लेआउट दिया गया है, जबकि एम्पावर्ड वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम फील के लिए लेदरेट रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है।

इन दोनों वेरिएंट में लेयर्ड डैशबोर्ड लेआउट मिलता है जो केबिन को प्रीमियम अहसास देता है। प्योर वेरिएंट में ब्लैक और ग्रे कलर थीम के साथ फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। एम्पावर्ड ए वेरिएंट में ब्लैक और ग्रे इंटीरियर थीम के साथ लेदरेट सीटें मिलती है।

फीचर

नई टाटा सिएरा ईवी में प्योर वेरिएंट से 10.25-इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 12.3-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रीजेन के लिए पैडल शिफ्टर्स, रियर विंडो सनशेड, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, एयर प्यूरीफायर, ड्राइव मोड, रियर एसी वेंट्स, ऑटो हेडलैंप्स और ऑटो वाइपर्स, 65वाट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, कूल्ड ग्लवबॉक्स, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर स्टैंडर्ड मिलते हैं।

जबकि, टॉप एम्पावर्ड ए वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, पैसेंजर के लिए एक अतिरिक्त 12.3-इंच डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, कॉर्नरिंग फंक्शन वाले फ्रंट एलईडी फॉग लैंप, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, वायरलेस फोन चार्जर, डॉल्बी एटमॉस के साथ 12-स्पीकर जेबीएल-ब्लैक साउंड सिस्टम, एक्स्टेंडेबल थाई सपोर्ट, डेडिकेटेड ड्रिफ्ट मोड, वेंटिलेशन के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर और 4-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और पावर्ड टेलगेट जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

सेफ्टी

2026 सिएरा ईवी में छह एयरबैग, एबीएस के साथ ईबीडी, रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट (एचएचए), हिल डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी), कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल (सीएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक और ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (ईपीबी) जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

एम्पावर्ड ए वेरिएंट में 540-डिग्री कैमरा और लेवल 2+ एडीएएस (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर भी मिलते हैं।

पावरट्रेन

सिएरा ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन : 63 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच दिए गए हैं। इस एसयूवी कार के साथ व्हीकल-2-लोड (वी2एल) और व्हीकल-2-व्हीकल (वी2वी) जैसे फीचर भी मिलते हैं। इस गाड़ी में बेस वेरिएंट के साथ स्मॉल बैटरी पैक ऑप्शन दिया गया है, जबकि एम्पावर्ड ए वेरिएंट में केवल 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक ऑप्शन मिलता है। इसमें टॉप वेरिएंट के साथ ऑप्शनल डुअल-मोटर एडब्लूडी सेटअप भी दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

बैटरी पैक 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच क्यूडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिक मोटर की संख्या 1 1 2 फुल चार्ज में रेंज (एमआईडीसी पार्ट 1+2) 565 किलोमीटर 665 किलोमीटर 624 किलोमीटर पावर 238 पीएस 203 पीएस 203 पीएस (पीछे मोटर), 140 पीएस (आगे मोटर) टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम 504 एनएम ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव

कीमत और मुकाबला

टाटा सिएरा ईवी बेस प्योर वेरिएंट की कीमत 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) है, जबकि टॉप एम्पावर्ड ए वेरिएंट की कीमत 24.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस में 7.2 किलोवाट एसी फास्ट चार्जर की कीमत को शामिल नहीं किया गया है, जिसके लिए आपको अलग से 49,000 रुपये खर्च करने होंगे।

इसका मुकाबला महिंद्रा बीई 6, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, विनफास्ट वीएफ6, एमजी जेडएस ईवी, विनफास्ट वीएफ7, मारुति ई विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला जैसी पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी कार से है।

कारदेखो का क्या है कहना…

यदि आप टाटा सिएरा ईवी का बेस वेरिएंट प्योर खरीदते हैं तो भी आपको लंबी फीचर लिस्ट और अच्छे सेफ्टी फीचर मिल सकेंगे। इस वेरिएंट में 6 एयरबैग्स, सभी व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और वाइपर, क्रूज कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर दिए गए हैं। आप इस वेरिएंट को खरीद कर संतुष्ट हो सकते हैं और इसे लेने से आपकी जेब पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा।

यदि आपको एडब्लूडी ड्राइवट्रेन, ज्यादा रेंज, हेड्स-अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट, प्रीमियम 12-स्पीकर जेबीएल ब्लैक साउंड सिस्टम जैसे अतिरिक्त फीचर, चुनने के लिए ज्यादा कलर ऑप्शन और एडीएएस सूट चाहिए तो आप अपना बजट बढ़ाकर सिएरा ईवी का टॉप एम्पावर्ड ए एडब्लूडी वेरिएंट खरीद सकते हैं।