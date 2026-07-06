टाटा सिएरा ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: नई इलेक्ट्रिक कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें?

प्रकाशित: जुलाई 06, 2026 02:31 pm । सोनू

टाटा सिएरा ईवी पांच वेरिएंट में उपलब्ध है, अगर आप प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं और टॉप मॉडल एम्पावर्ड ए जितना बजट नहीं है, तो एडवेंचर और एम्पावर्ड वेरिएंट पर विचार कर सकते हैं। ये दोनों पैसा वसूल वेरिएंट हैं।

एडवेंचर में पहले से ही लगभग वे सभी चीजें मौजूद हैं जिनकी आपको जरूरत होती है। हालांकि, एम्पावर्ड में चीजों को और बेहतर किया गया है, जिसमें ज्यादा लग्जरी केबिन और कुछ अतिरिक्त फीचर हैं, जिससे टाटा सिएरा इलेक्ट्रिक कार ज्यादा प्रीमियम लगती है।

तो क्या एडवेंचर की तुलना में एम्पावर्ड के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सही है? आइए जानते हैं आगे:

टाटा सिएरा ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: एक्सटीरियर

दोनों वेरिएंट में सिएरा ईवी की खास स्टाइल बरकरार है, जिसमें साफ-सुथरे ईवी-स्पेसिफिक एलिमेंट्स और अपराइट एसयूवी प्रपोर्शन बरकरार है।

एडवेंचर और एम्पावर्ड दोनों वेरिएंट करीब एक जैसे दिखते हैं। इनमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइटें, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, एलईडी डीआरएल, सिक्वेंशियल एलईडी टर्न इंडिकेटर और कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। दोनों में एक जैसा साफ-सुथरा ईवी स्पेसिफिक डिजाइन, आगे इंटीग्रेटेड पार्किंग सेंसर और रग्ड सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है जो इन्हें प्रीमियम रोड प्रजेंस देती है।

साइड प्रोफाइल की बात करें तो दोनों वेरिएंट में फ्लश-टाइप डोर हैंडल दिए गए हैं, जो प्रीमियम दिखते हैं। इनमें आपको 18-इंच अलॉय व्हील मिलते हैं, जबकि टॉप मॉडल एम्पावर्ड ए में 19-इंच व्हील दिए गए हैं। अन्य स्टाइल एलिमेंट्स में रूफ रेल्स, सिग्नेचर सिएरा एल्पाइन प्रेरित रियर क्वार्टर ग्लास और ब्लैक पिलर शामिल हैं। एम्पावर्ड वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम टच के लिए पडल लैंप्स भी दिए गए हैं।

पीछे वाले हिस्से की बात करें तो दोनों वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स, एक शार्क-फिन एंटीना और एक पीछे वाइपर, वाशर और डिफॉगर सेटअप दिया गया है। अपराइट टेलगेट, मस्कुलर बंपर और पीछे सिल्वर फिनिश स्किड प्लेट जैसी चीजें भी कॉमन हैं, जिससे पीछे से एडवेंचर और एम्पावर्ड में कोई अंतर नहीं दिखता है।

एक मजेदार फीचर: एम्पावर्ड में वेलकम और गुडबाय एनिमेशन मिलता है, यह फीचर किसी काम की चीज से ज्यादा पार्टी ट्रिक जैसा है।

टाटा सिएरा ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: केबिन

दोनों वेरिएंट के केबिन में सबसे ज्यादा अंतर है।

एडवेंचर में ब्लैक और ग्रे केबिन के साथ लेदर चढ़ा स्टीयरिंग व्हील और गियर नोब, एम्बिएंट लाइटिंग, आगे वाली सीट के पीछे पॉकेट, आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, पीछे विंडो सनशेड, पीछे तीन हेडरेस्ट, एक पार्सल ट्रे, बोस मोड, और थाई सपोर्ट एक्सटेंडर दिया गया है।

हालांकि, एम्पावर्ड इस मामले में एक कदम आगे है। इसमें आपको ज्यादा प्रीमियम स्पेस, ड्यूल-टोन व्हाइट और ब्लैक केबिन थीम के साथ लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है, जिससे केबिन ज्यादा ब्राइट और हवादार लगता है।

इसकी सबसे बड़ी खासियत ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट है, जिसमें एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक सेंट्रल टचस्क्रीन और एक पैसेंजर के लिए अलग डिस्प्ले शामिल है। एम्पावर्ड वेरिएंट में पीछे 60:40 रेश्यो में बंटी सीट और कप होल्डर के साथ पीछे आर्मरेस्ट भी दिया गया है।

कितनी स्क्रीन काफी हैं? अगर आपको पारंपरिक दो डिस्प्ले वाला लेआउट पसंद है तो एडवेंचर वेरिएंट आपके लिए बेहतर हो सकता है। हालांकि, अगर आप ज्यादा मॉडर्न थ्री-डिस्प्ले लेआउट चाहते हैं तो आपको एम्पावर्ड वेरिएंट लेना होगा।

टाटा सिएरा ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: फीचर

एडवेंचर वेरिएंट में पहले से काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं। इसमें एक 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, क्रूज कंट्रोल, एक पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे एसी वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, रेन-सेंसिंग वाइपर और ऑटो-डिमिंग आईआरवीएम जैसे फीचर दिए गए हैं।

इसमें एक वायरलेस फोन चार्जर, एक्सप्रेस कूलिंग फंक्शन, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर्स, और 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टम के साथ साउंडबार, डॉल्बी एटमॉस और आर्केड ऐप सुइट भी मिलता है, जो इसे सिएरा ईवी लाइनअप में सबसे ज्यादा फीचर वाले वेरिएंट में से एक बनाता है।

एम्पावर्ड वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं जिससे केबिन एक्सपीरियंस ज्यादा शानदार हो जाता है। इसमें आगे वेंटिलेटेड सीटें, मेमोरी फंक्शन के साथ 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट, और ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं।

हालांकि एडवेंचर वेरिएंट में लगभग वे सभी फीचर दिए गए हैं जिनकी ग्राहक एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार से उम्मीद करते हैं, वहीं एम्पावर्ड वेरिएंट ज्यादा लग्जरी, टेक्नोलॉजी और फीचर के साथ एक कदम आगे है, जिससे यह टॉप मॉडल जैसा फील देता है।

यहां टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट अनुसार फीचर देखें।

टाटा सिएरा ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: सेफ्टी

दोनों वेरिएंट में एक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। इनमें 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, आगे पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल, वाशर के साथ पीछे वाइपर, आइएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, और आगे व पीछे पार्किंग सेंसर के साथ 540 डिग्री कैमरा शामिल हैं।

लेवल 2 एडीएएस केवल टॉप मॉडल एम्पावर्ड ए वेरिएंट में दिया गया है।

टाटा सिएरा ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: बैटरी पैक, मोटर और रेंज

दोनों वेरिएंट में 63 केडब्ल्यूएच और 75 केडब्ल्यूएच बैटरी पैक का विकल्प दिया गया है। हालांकि, इसमें आपको ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप नहीं मिलता है, क्योंकि यह सुविधा केवल एम्पावर्ड ए वेरिएंट में दी गई है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

बैटरी 63 केडब्ल्यूएच 75 केडब्ल्यूएच सर्टिफाइड रेंज (एमआईडीसी) 565 किलोमीटर 665 किलोमीटर ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव रियर-व्हील ड्राइव पावर 238 पीएस 209 पीएस टॉर्क 315 एनएम 315 एनएम

यहां आप टाटा सिएरा ईवी के वेरिएंट अनुसार पावरट्रेन ऑप्शन देख सकते हैं।

टाटा सिएरा ईवी एडवेंचर vs एम्पावर्ड: कीमत

एडवेंचर वेरिएंट की कीमत 20.99 लाख रुपये से 22.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है, वहीं एम्पावर्ड वेरिएंट की प्राइस 22.79 लाख रुपये से शुरू होती है और 23.79 लाख रुपये तक जाती है। इस रिपोर्ट में आप टाटा सिएरा ईवी की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देख सकते हैं। यहां टाटा सिएरा ईवी प्योर एस और एडवेंचर वेरिएंट का कंपेरिजन देखें।

कारदेखो का क्या है कहना

एडवेंचर वेरिएंट में प्राइस और फीचर का अच्छा बैलेंस है। इसमें पहले से प्रीमियम टच और काम के सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिससे यह अधिकांश ग्राहकों के लिए काफी है।

हालांकि, एम्पावर्ड वेरिएंट से सिएरा ईवी ज्यादा लग्जरी लगती है। इसमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड सीटें, पावर्ड ड्राइवर सीट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदरेट अपहोल्स्ट्री और पीछे रिक्लाइनिंग स्प्लिट सीटें दी गई हैं जो ओवरऑल केबिन एक्सपीरियंस को बेहतर करते हैं।

अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो एम्पावर्ड वेरिएंट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना सही है, क्योंकि इसमें दिखावटी चीजों के बजाय ऐसे काम के कंफर्ट और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हैं जिन्हें आपको रोजाना ड्राइव में पसंद करेंगे।

दोनों वेरिएंट में किसी एक को साफ तौर पर बेहतर कहना सही नहीं है। नीचे वाला वेरिएंट ज्यादा पैसा वसूल है, लेकिन ऊपर वाला एम्पावर्ड वेरिएंट एक कम्प्लिट पैकेज है।

यह भी देखें: टाटा सिएरा ईवी ऑन रोड प्राइस