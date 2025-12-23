टाटा सिएरा बेस वेरिएंट स्मार्ट+ vs टाटा सिएरा टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड+ : इन दोनों वेरिएंट के बीच कितना है अंतर? जानिए यहां
क्या नई टाटा सिएरा का बेस वेरिएंट अच्छा है या फिर टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड+ की ज्यादा कीमत सही ठहरती है? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
टाटा मोटर्स ने सिएरा को भारत के कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में फिर से पेश कर दिया है। इस गाड़ी की कीमत 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। यह एसयूवी कार सात वेरिएंट में उपलब्ध है। हम तस्वीरों के जरिए आपको इसके बेस वेरिएंट की जानकारी दे चुके हैं, अब हमनें इसके बेस वेरिएंट स्मार्ट+ का कंपेरिजन फुली लोडेड टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड + से किया है। स्मार्ट+ वेरिएंट उन खरीदारों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो वैल्यू चाहते हैं, जबकि अकंपलिश्ड+ वेरिएंट फीचर्स, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है।
इन दोनों वेरिएंट की कीमत के बीच अंतर 9 लाख रुपये का है। अब सवाल यह उठता है कि आपको ज्यादा प्राइस पर इसमें क्या कुछ खास मिलता है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
कीमत
वेरिएंट
कीमत (एक्स-शोरूम)
टाटा सिएरा स्मार्ट +
11.49 लाख रुपये
टाटा सिएरा अकंपलिश्ड+
20.29 लाख रुपये से शुरू
सिएरा के स्मार्ट+ वेरिएंट की कीमत अकंपलिश्ड+ वेरिएंट से काफी कम है। इस गाड़ी का बेस वेरिएंट स्टाइलिंग और कंफर्ट पर फोकस करता है, जबकि टॉप वेरिएंट अकंपलिश्ड+ में ज्यादा प्राइस पर कई अतिरिक्त फीचर, ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। यहां देखें सिएरा की वेरिएंट-वाइज प्राइस।
डिजाइन
टाटा सिएरा स्मार्ट+ डिजाइन हाइलाइट
टाटा सिएरा अकंपलिश्ड+ डिजाइन हाइलाइट
इन दोनों वेरिएंट में एक जैसी मस्कुलर डिजाइन दी गई है और इनका स्टेंस काफी चौड़ा है, जिससे इनका लुक एक जैसा लगता है। सिएरा के बेस वेरिएंट स्मार्ट+ में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स और टेललैंप्स, फ्लश-टाइप डोर हैंडल, टर्न इंडिकेटर के साथ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम्स और फॉलो-मी-होम हेडलैंप फंक्शन दिया गया है। राइडिंग के लिए इसमें 17-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं।
वहीं, अकंपलिश्ड+ वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम टच के लिए 19-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसमें ऑटो-फोल्डिंग ओआरवीएम्स, शार्क फिन एंटीना, ऑटोमैटिक हेडलैंप और रेन-सेंसिंग वाइपर भी दिए गए हैं। सिएरा के टॉप वेरिएंट में कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट एलईडी फॉग लैंप, रूफ रेल्स, वॉशर के साथ छिपा हुआ रियर वाइपर, और वेलकम और गुडबाय लाइटिंग एनिमेशन भी दिए गए हैं। यहां देखें नई टाटा सिएरा के टॉप वेरिएंट की डिजाइन।
इंटीरियर
टाटा सिएरा स्मार्ट+ इंटीरियर हाइलाइट
टाटा सिएरा अकंपलिश्ड+ इंटीरियर हाइलाइट
टाटा सिएरा स्मार्ट+ वेरिएंट में बेसिक और फंक्शनल केबिन दिया गया है। हालांकि, इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई प्रीमियम मटीरियल की कमी है। केबिन के अंदर इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें स्टोरेज के साथ फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, रियर विंडो सनशेड, सभी डोर के लिए पावर विंडो, और फ्रंट यूएसबी चार्जिंग पोर्ट (45वाट टाइप-सी पोर्ट समेत) दिया गया है।
जबकि, अकंपलिश्ड + वेरिएंट का केबिन ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसमें लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट टच मटीरियल और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। कंफर्ट के लिए इसमें 60:40 स्प्लिट सेकंड रो सीट, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर और मैनुअल बॉस मोड दिया गया है जो पीछे बैठे पैसेंजर के लिए अतिरिक्त लेगरूम स्पेस बनाता है।
फीचर
टाटा सिएरा स्मार्ट+ फीचर
टाटा सिएरा अकंपलिश्ड+ फीचर
जैसा की टेबल में देखा जा सकता है, सिएरा के बेस वेरिएंट स्मार्ट+ के मुकाबले अकंपलिश्ड+ वेरिएंट ज्यादा फीचर लोडेड है। सिएरा स्मार्ट+ वेरिएंट में कई जरूरी सेफ्टी फीचर (जैसे छह एयरबैग्स) दिए गए हैं, लेकिन इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑडियो सिस्टम जैसे कई कंफर्ट फीचर की कमी है।
इंजन ऑप्शन
टाटा सिएरा स्मार्ट+ इंजन ऑप्शन
टाटा सिएरा अकंपलिश्ड + इंजन ऑप्शन
इंजन
1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल
1.5-लीटर डीजल
पावर/टॉर्क
106 पीएस/ 145 एनएम
160 पीएस/ 255 एनएम
118 पीएस/ 280 एनएम तक
ट्रांसमिशन ऑप्शन
6-स्पीड मैनुअल
6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
सिएरा स्मार्ट+ वेरिएंट में केवल नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जिसके साथ मैनुअल गियरबॉक्स की चॉइस मिलती है। जबकि, अकंपलिश्ड प्लस वेरिएंट में टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की चॉइस नहीं दी गई है। यहां देखें टाटा सिएरा के वेरिएंट वाइज इंजन ऑप्शन की जानकारी।
निष्कर्ष
अगर आप कम प्राइस पर सिएरा का डिजाइन और प्रजेंस चाहते हैं तो टाटा सिएरा स्मार्ट+ वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा। इसमें सभी बेसिक फीचर दिए गए हैं और यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो ज्यादा परफोर्मेंस या फिर फीचर लोडेड इंटीरियर की चाहत नहीं रखते हैं।
वहीं, अकंपलिश्ड प्लस वेरिएंट बेस वेरिएंट से बिलकुल अलग है। इसमें ज्यादा पावरफुल इंजन चॉइस, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑप्शन और फीचर लोडेड केबिन दिया गया है। इसकी कीमत काफी ज्यादा है और परफॉर्मेंस, कंफर्ट और ओवरऑल अनुभव के मामले में भी बेस वेरिएंट के मुकाबले उतना ही बड़ा फर्क है।