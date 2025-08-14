टाटा पंच ईवी दो नए कलर में लॉन्च, फास्ट चार्जिंग स्पीड भी हुई बेहतर

संशोधित: अगस्त 14, 2025 01:11 pm | स्तुति

नए कलर ऑप्शन के अलावा टाटा पंच ईवी की एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं

पंच ईवी टाटा मोटर्स की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है जिसकी डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक है। इस माइक्रो एसयूवी कार में दो नए एक्सटीरियर कलर ऑप्शन : प्योर ग्रे और सुपरनोवा कॉपर शामिल किए गए हैं जिसके चलते इसमें अब कुल सात कलर की चॉइस मिलती है। नए कलर ऑप्शन के अलावा इसमें फास्ट डीसी चार्जिंग स्पीड भी जोड़ी गई है। टाटा पंच ईवी को क्या कुछ नए अपडेट मिले हैं आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

क्या है नया?

टाटा पंच ईवी में दो एक्सटीरियर कलर ऑप्शन शामिल किए गए हैं जिसके चलते इस गाड़ी में अब कुल सात कलर की चॉइस मिलती है।

प्योर ग्रे (नया)

सुपरनोवा कॉपर (नया)

एम्पावर्ड ऑक्साइड

सीवीड

फियरलेस रेड

डेटोना ग्रे

प्रिस्टाइन व्हाइट

यह सभी कलर ऑप्शन डुअल टोन शेड में ब्लैक रूफ के साथ भी उपलब्ध है।

पंच ईवी कार की चार्जिंग स्पीड को भी पहले से सुधारा गया है।

कंफर्ट व सेफ्टी फीचर

टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच डुअल-स्क्रीन सेटअप (इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक-एक), रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी, एयर प्यूरीफायर, दो ट्वीटर सहित 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और सिंगल सनरूफ जैसे फीचर मिलने जारी हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), और ऑटो होल्ड के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर दिए गए हैं।

इंजन ऑप्शन

टाटा पंच ईवी में दो बैटरी पैक ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार है :

ट्रिम मीडियम रेंज (एमआर) लॉन्ग रेंज (एलआर) बैटरी पैक 25 केडब्ल्यूएच 35 केडब्ल्यूएच इलेक्ट्रिक मोटर 1 1 पावर 82 पीएस 122 पीएस टॉर्क 114 एनएम 190 एनएम सर्टिफाइड रेंज 265 किलोमीटर 365 किलोमीटर ड्राइवट्रेन फ्रंट-व्हील-ड्राइव (एफडब्लूडी)

मुकाबला

टाटा पंच ईवी का मुकाबला सिट्रोएन ईसी3 से है। यह गाड़ी टाटा टियागो ईवी और एमजी कॉमेट ईवी के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन है।