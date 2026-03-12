टाटा पंच ईवी ईएमआई गाइड: आपको हर महीने कितना करना होगा भुगतान? जानिए यहां

प्रकाशित: मार्च 12, 2026 01:16 pm । भानु

टाटा पंच ईवी का नया अपडेट निश्चित रूप से अपनी कीमत के हिसाब से सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार में से एक है, और फेसलिफ्ट होने के बाद यह और भी आकर्षक हो गई है। पंच ईवी कॉम्पैक्ट साइज, मॉर्डन इंटीरियर, फीचर्स से भरपूर केबिन और कई बैटरी पैक विकल्पों का बेहतरीन मेल है।

अगर आप यह आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो संभवतः आपने पंच ईवी को शॉर्टलिस्ट कर लिया है और लोन लेकर इस इलेक्ट्रिक माइक्रो-एसयूवी को खरीदने की योजना बना रहे हैं। इसलिए, यह समझना ज़रूरी है कि आपको हर महीने कितनी किस्त चुकानी होगी, और यह लोन की अवधि पर भी निर्भर करता है। आपकी मदद के लिए, हमने टॉप-स्पेक पंच ईवी (जिसे एम्पावर्ड प्लस एस के नाम से जाना जाता है) की ईएमआई डिटेल्स को विस्तार से समझाया है। नई दिल्ली में इसकी अनुमानित ऑन-रोड कीमत और आपकी ईएमआई से जुड़ी अन्य जानकारी नीचे दी गई है:

वेरिएंट पंच ईवी एम्पावर्ड प्लस एस (40 केडब्ल्यूएच) ऑन रोड कीमत (नई दिल्ली) 13.27 लाख रुपये डाउन पेमेंट (ऑन-रोड कीमत का लगभग 20%) 2.7 लाख रुपये लोन राशि 10.57 लाख रुपये ब्याज दर 9.5 %

हमने 4 अलग-अलग ऋण अवधियों (3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष) के आधार पर मासिक किस्त की गणना की है, जिसमें 40 केडब्ल्यूएच की बैटरी वाले टॉप-स्पेक वेरिएंट के लिए 2.7 लाख रुपये का डाउन पेमेंट (ऑन-रोड कीमत का लगभग 20 प्रतिशत) शामिल है। ईएमआई की गणना के लिए, हमने 9.5 प्रतिशत की मानक ब्याज दर को ध्यान में रखा है।

ध्यान रहे: आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई, व्हीकल टाइप, किए गए डाउन पेमेंट और लागू ब्याज दर के आधार पर अलग हो सकती है। कार लोन पर दी जाने वाली ब्याज दर आपके सिबिल स्कोर के आधार पर अलग होगी। इस गणना के लिए, हमने 9.5 प्रतिशत की मानक दर मानी है। अधिक जानकारी के लिए, हम आपको अपने नजदीकी डीलरशिप और बैंक से संपर्क करने की सलाह देते हैं।

3 साल

टाटा पंच ईवी के टॉप-स्पेक एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट के लिए 3 साल की लोन अवधि पर मासिक ईएमआई 33,875 रुपये होगी।

डाउन पेमेंट: 2.7 लाख रुपये

कुल ईएमआई भुगतान: 12.2 लाख रुपये (ब्याज सहित)

3 साल बाद कुल लागत: 14.9 लाख रुपये

4 साल

चार साल की लोन अवधि के लिए, आपको हर महीने 26,568 रुपये की ईएमआई चुकानी होगी।

डाउन पेमेंट: 2.7 लाख रुपये

कुल ईएमआई भुगतान: 12.75 लाख रुपये (ब्याज सहित)

चार साल बाद कुल लागत: 15.45 लाख रुपये

5 साल

5 साल के लोन के लिए मासिक ईएमआई 22,209 रुपये तक हो सकती है।

डाउन पेमेंट: 2.7 लाख रुपये

कुल ईएमआई भुगतान: 13.33 लाख रुपये (ब्याज सहित)

5 साल बाद कुल लागत: 16.03 लाख रुपये

7 साल

7 साल की लोन अवधि के लिए, 2026 पंच ईवी के टॉप-स्पेक एम्पावर्ड प्लस एस वेरिएंट की मासिक ईएमआई 17,284 रुपये होगी।

डाउन पेमेंट: 2.7 लाख रुपये

कुल ईएमआई भुगतान: 14.52 लाख रुपये (3.95 लाख रुपये ब्याज सहित)

7 साल बाद कुल लागत: 17.22 लाख रुपये

पंच ईवी: ओवरव्यू

पंच ईवी फेसलिफ्ट, जिसकी कीमत बिना बैटरी-एज़-अ-सर्विस (बीएएएस) के 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और बीएएएस के साथ 6.49 लाख रुपये + 2.6 रुपये प्रति किलोमीटर (एक्स-शोरूम) है, टाटा की लाइनअप में एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जो नेक्सन ईवी से नीचे आती है। ये टाटा इलेक्ट्रिक कार 5 वेरिएंट: स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड+एस में उपलब्ध है।

पंच ईवी में 10.25 इंच का टचस्क्रीन, 10 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, सनरूफ, ऑटो हेडलाइट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जिंग, रेन-सेंसिंग वाइपर और एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी फीचर्स में छह एयरबैग, ईएससी (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल), हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा शामिल हैं।

यहां टाटा पंच की वेरिएंट अनुसार फीचर्स के बारे में जानिए।

पंच ईवी फेसलिफ्ट 30 केडब्ल्यूएच और 40 केडब्ल्यूएच दोनों बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है। 30 केडब्ल्यूएच वाला वर्जन 88 पीएस की पावर जनरेट करता है और 375 किमी (एमआईडीसी) तक की रेंज देने में सक्षम है, जबकि नया 40 केडब्ल्यूएच वाला वर्जन 129 पीएस की पावर और 468 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। पंच ईवी के बारे में अधिक जानने के लिए, यह आर्टिकल पढ़ें।

कारदेखो ओपिनियन

टाटा पंच ईवी भारत में सबसे आसानी से उपलब्ध इलेक्ट्रिक एसयूवी में से एक है, और इसे लोन के माध्यम से फाइनेंस करने से कई ग्राहकों के लिए इसे खरीदना आसान हो जाता है। कुल ब्याज को कम करने के लिए 3 या 4 साल की लोन अवधि आदर्श है, जबकि 5 या 7 साल की लोन अवधि से आपकी मासिक ईएमआई कम हो जाएगी, लेकिन आपका कुल खर्च काफी बढ़ जाएगा।

आप कारदेखो के ऑनलाइन कार लोन कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी डाउन पेमेंट, ब्याज दर और पसंदीदा लोन अवधि के आधार पर विभिन्न ईएमआई विकल्पों का पता लगा सकते हैं। यदि आप पंच ईवी बुक करने की योजना बना रहे हैं, तो हम आपको पंच ईवी की बुकिंग संबंधी जानकारी के लिए हमारी रिपोर्ट देखने की सलाह देते हैं।