टाटा नेक्सन vs स्कोडा कायलाक : कौनसी एसयूवी कार चुनें?
संशोधित: जनवरी 20, 2026 12:02 pm | स्तुति
-
- Write a कमेंट
स्कोडा कायलाक एसयूवी शानदार परफॉर्मेंस और हैंडलिंग देती है, जबकि नेक्सन का ऑल-इन-वन पैकेज इसे ज्यादा आकर्षक बनाता है
सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार को खरीदना लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इस सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। ज्यादातर लोग टाटा नेक्सन को चुनना पसंद करते हैं क्योंकि यह एक शानदार पैकेज है। लेकिन, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकी सभी चीजों से ज्यादा परफॉर्मेंस को अहमियत देते हैं, उन्हें स्कोडा कायलाक देखनी चाहिए।
यहां हमनें इन दोनों एसयूवी कार का कंपेरिजन किया है तो चलिए जानते हैं कौनसी गाड़ी किस डिपार्टमेंट में अच्छी साबित होती है :-
कीमत और वेरिएंट
|
टाटा नेक्सन
|
स्कोडा कायलाक
|
वेरिएंट
|
एक्स-शोरूम प्राइस
|
वेरिएंट
|
एक्स-शोरूम प्राइस
|
स्मार्ट
|
7.32 लाख रुपये
|
क्लासिक
|
7.59 लाख रुपये
|
स्मार्ट +
|
8 लाख रुपये
|
सिग्नेचर
|
9.10 लाख रुपये
|
स्मार्ट सीएनजी
|
8.23 लाख रुपये
|
सिग्नेचर एटी
|
10.10 लाख रुपये
|
स्मार्ट + एस
|
8.30 लाख रुपये
|
सिग्नेचर+
|
10.44 लाख रुपये
|
स्मार्ट + एएमटी
|
8.78 लाख रुपये
|
सिग्नेचर + एटी
|
11.44 लाख रुपये
|
प्योर +
|
8.87 लाख रुपये
|
प्रेस्टीज
|
11.99 लाख रुपये
|
स्मार्ट+ डीजल
|
9.01 लाख रुपये
|
प्रेस्टीज एटी
|
12.99 लाख रुपये
|
प्योर + एस
|
9.15 लाख रुपये
|
-
|
-
|
स्मार्ट + सीएनजी
|
9.15 लाख रुपये
|
-
|
-
|
स्मार्ट + एस डीजल
|
9.28 लाख रुपये
|
-
|
-
|
स्मार्ट + एस सीएनजी
|
9.42 लाख रुपये
|
-
|
-
|
प्योर + एएमटी
|
9.51 लाख रुपये
|
-
|
-
|
प्योर + सीएनजी
|
9.79 लाख रुपये
|
-
|
-
|
प्योर + एस एएमटी
|
9.79 लाख रुपये
|
-
|
-
|
प्योर + डीजल
|
9.91 लाख रुपये
|
-
|
-
|
प्योर + एस सीएनजी
|
10 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव
|
10 लाख रुपये
|
-
|
-
|
प्योर + एस डीजल
|
10.18 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + एस
|
10.34 लाख रुपये
|
-
|
-
|
प्योर + डीजल एएमटी
|
10.54 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + एस डार्क
|
10.70 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव एएमटी
|
10.70 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव सीएनजी
|
10.98 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + एस एएमटी
|
10.98 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव डीसीए
|
11.16 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव डीजल
|
11.17 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + एस सीएनजी
|
11.25 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + पीएस डीटी
|
11.25 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + एस डार्क एएमटी
|
11.34 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + एस डीजल
|
11.44 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + एस डार्क सीएनजी
|
11.62 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + पीएस डार्क
|
11.62 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + एस डार्क डीजल
|
11.80 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव डीजल एएमटी
|
11.80 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + एस डीजल एएमटी
|
12.07 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + पीएस डीटी सीएनजी
|
12.17 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + पीएस डीटी डीजल
|
12.34 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + पीएस डीटी डीसीए
|
12.35 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डार्क
|
12.35 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + एस डार्क डीजल एएमटी
|
12.43 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस रेड डार्क
|
12.45 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + पीएस डार्क सीएनजी
|
12.53 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + पीएस डार्क डीजल
|
12.70 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + पीएस डार्क डीसीए
|
12.72 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + पीएस डीटी डीजल एएमटी
|
12.97 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डीटी सीएनजी
|
13.08 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डीटी
|
13.24 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डीटी डीजल
|
13.24 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डार्क सीएनजी
|
13.26 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डीटी डीसीए
|
13.26 लाख रुपये
|
-
|
-
|
क्रिएटिव + पीएस डार्क डीजल एएमटी
|
13.33 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस रेड डार्क सीएनजी
|
13.36 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डार्क डीजल
|
13.42 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डार्क डीसीए
|
13.45 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस रेड डार्क डीजल
|
13.52 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + ए पीएस डीटी डीसीए
|
13.53 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + ए पीएस डार्क डीसीए
|
13.82 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + ए पीएस रेड डार्क डीसीए
|
13.82 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डीटी डीजल एएमटी
|
13.87 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस डार्क डीजल एएमटी
|
14.05 लाख रुपये
|
-
|
-
|
फियरलेस + पीएस रेड डार्क डीजल एएमटी
|
14.15 लाख रुपये
|
-
|
-
-
नेक्सन की एंट्री लेवल प्राइस कम है, लेकिन जब बात टॉप वेरिएंट की हो तो इसकी कीमत कुशाक से ज्यादा है।
-
ऐसा इसलिए क्योंकि नेक्सन कार में अतिरिक्त पावरट्रेन मिलती है और यह गाड़ी कई स्पेशल एडिशन में भी उपलब्ध है।
-
स्कोडा कायलाक गाड़ी में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है।
डाइमेंशन और डिजाइन
|
स्पेसिफिकेशन
|
टाटा नेक्सन
|
स्कोडा कायलाक
|
अंतर
|
लंबाई
|
3995 मिलीमीटर
|
3995 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
|
चौड़ाई
|
1804 मिलीमीटर
|
1783 मिलीमीटर
|
+ 19 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1620 मिलीमीटर
|
1619 मिलीमीटर
|
+ 1 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2498 मिलीमीटर
|
2566 मिलीमीटर
|
- 68 मिलीमीटर
-
नेक्सन और कायलाक एसयूवी की लंबाई और ऊंचाई बराबर है, जबकि नेक्सन ज्यादा चौड़ी कार है।
-
नेक्सन एसयूवी की ज्यादा चौड़ाई केवल बाहर ही नजर नहीं आती है, बल्कि इसमें केबिन के अंदर पैसेंजर को अच्छा शोल्डर रूम भी मिलता है।
-
जबकि, कायलाक के व्हीलबेस का साइज ज्यादा है जिससे इसमें रियर सीट पैसेंजर को अच्छी लेगरूम स्पेस मिलती है।
-
डिजाइन की बात करें तो इन दोनों एसयूवी कार में अलग-अलग अप्रोच अपनाई गई है।
-
नेक्सन अपने शार्प फ्रंट, स्लिम डीआरएल्स, वर्टिकल स्टैक हेडलैंप्स और कनेक्टेड टेललैंप्स के साथ काफी मॉडर्न लगती है।
-
राइडिंग के लिए इसमें एरोडायनेमिक डिजाइन 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।
-
कायलाक में अल्ट्रा मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट की बजाए यूरोपियन एलिगेंस मिलती है।
-
इस एसयूवी कार में बड़े हेडलैंप्स, चौड़े स्प्लिट एलईडी टेललैंप्स और चौड़ी ग्रिल दी गई है जो इसके स्पोर्टी नेचर के साथ काफी जचती है।
-
राइडिंग के लिए इसके टॉप वेरिएंट में बड़े 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे बोल्ड स्टेंस देते हैं।
-
नेक्सन उन लोगों के लिए है जिन्हें मॉडर्न लुक्स वाली कार चाहिए, जबकि कायलाक उन लोगों के लिए है जिन्हें ऐसी कार चाहिए जो सिंपल और आकर्षक दिखे, और समय के साथ भी अच्छी लगे।
इंटीरियर और स्पेस
-
इन दोनों एसयूवी कार के इंटीरियर में भी अलग-अलग डिजाइन अप्रोच अपनाई गई है।
-
नेक्सन में स्मूद फ्लोइंग डैशबोर्ड डिजाइन दी गई है। इस गाड़ी की चौड़ाई को हाइलाइट करने के लिए हॉरिजोंटल लाइंस का इस्तेमाल किया गया है।
-
टाटा ने नेक्सन कार में स्टीयरिंग व्हील, सेंटर कंसोल और डोर को प्रीमियम लुक देने के लिए इसमें ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट दिए हैं। लेकिन, यह एलिमेंट फिंगरप्रिंट मैगनेट है और इन पर स्क्रैच लग सकता है।
-
कायलाक कार में स्पोर्टी डैशबोर्ड डिजाइन मिलती है। इसमें भी गाड़ी की चौड़ाई को हाइलाइट करने के लिए हॉरिजोंटल लाइंस का इस्तेमाल किया गया है, मगर इसमें डैशबोर्ड पर कई सारे एलिमेंट दिए गए हैं।
-
इसमें ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट का कम इस्तेमाल किया गया है, बल्कि स्कोडा ने इसमें डैशबोर्ड पर बैम्बू जैसी फिनिश दी है जो इसे अच्छा लुक देती है और इसमें ग्रीन डिजाइन इंसर्ट भी दिए गए हैं जो इसके डार्क केबिन को अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते हैं।
-
नेक्सन गाड़ी में पर्याप्त फ्रंट सीट स्पेस मिलती है जो चौड़े लोगों के लिए अच्छी है। हालांकि, इसमें लंबी हाइट वाले पैसेंजर को सीटबैक थोड़ा कम मिल पाता है।
-
कायलाक में आगे वाली सीटों पर अच्छा बैक सपोर्ट मिलता है और इसमें साइड सपोर्ट भी काफी चौड़ा मिलता है, लेकिन इससे इसकी सीटें चौड़े पैसेंजर के लिए थोड़ी छोटी पड़ जाती है।
-
इस मामले में नेक्सन गाड़ी कायलाक से ज्यादा बेहतर साबित होती है।
-
चौड़ी होने के नाते नेक्सन कार में पीछे वाले तीनों पैसेंजर को अच्छी स्पेस मिल पाती है। कायलाक के मुकाबले इसका सीट बैक फ्लैट है, जिससे बीच वाले पैसेंजर के लिए बैठना आसान हो जाता है।
-
हालांकि, मिडल हेडरेस्ट की कमी की वजह से लंबी दूरी के सफर में ज्यादा समय तक बैठना थोड़ा असुविधाजनक रहता है।
-
नेक्सन एसयूवी कार में अच्छा अंडरथाई सपोर्ट और पर्याप्त हेडरूम स्पेस मिलती है। चूंकि इसमें आगे वाली सीट पर ज्यादा कुशनिंग मिलती है, ऐसे में इसमें नीरूम के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ता है।
-
स्कोडा कायलाक गाड़ी में दो पैसेंजर के लिए अच्छी स्पेस मिलती है। आगे वाली सीटों की तरह इसमें पीछे की साइड भी अच्छा साइड सपोर्ट मिलता है, जो आपको अपनी जगह पर बनाए रखता है। लेकिन, इससे बीच वाले पैसेंजर के लिए जगह कम बचती है।
-
इस गाड़ी की बीच वाली सीट बच्चों के बैठने के लिहाज से अच्छी है।
-
कायलाक एसयूवी कार में अच्छी हेडरूम स्पेस मिलती है और इसके व्हीलबेस का साइज ज्यादा है जिससे इसमें पर्याप्त नीरूम और लेगरूम स्पेस मिल पाती है।
-
नेक्सन कार पांच लोगों के बैठने के लिहाज से अच्छी है, जबकि कायलाक एक अच्छी 4-सीटर कार है।
फीचर और सेफ्टी
|
फीचर
|
टाटा नेक्सन
|
स्कोडा कायलाक
|
|
-
फीचर के मामले में टाटा नेक्सन स्कोडा कायलाक से ज्यादा बेहतर कार साबित होती है।
-
कायलाक के मुकाबले नेक्सन कार में बेहतर इंफोटेनमेंट पैकेज के साथ ब्रांडेड स्पीकर और बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है।
-
इसमें पैनोरमिक सनरूफ भी दिया गया है, जो कि अब एक ऐसा फीचर बन गया है जिसे खरीदार अपनी नई कार में चाहते हैं।
-
नेक्सन के मुकाबले कायलाक में 6-वे पावर्ड ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर सीट दी गई है जो इसके केबिन में अच्छा कंफर्ट देती है।
-
सुरक्षा के लिए इन दोनों कार में 6 स्टैंडर्ड एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है और इन दोनों कार को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। जबकि, नेक्सन गाड़ी में 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, और लेवल-1 एडीएएस जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर भी दिए गए हैं।
इंजन ऑप्शन
|
स्पेसिफिकेशन
|
टाटा नेक्सन
|
स्कोडा कायलाक
|
इंजन
|
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल + सीएनजी
|
1.5-लीटर डीजल
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
पावर
|
120 पीएस
|
100 पीएस
|
115 पीएस
|
115 पीएस
|
टॉर्क
|
170 एनएम
|
170 एनएम
|
260 एनएम
|
178 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
5एमटी, 6एमटी, 6एएमटी, 7डीसीटी
|
6एमटी
|
6एमटी, 6एएमटी,
|
6एमटी, 6एटी,
-
नेक्सन कार में चुनने के लिए कई सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।
-
इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ कई सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।
-
यही इंजन फ़ैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ भी मिलता है, जिससे रनिंग कॉस्ट बेहतर होती है, लेकिन इसके बदले पावर आउटपुट कम मिलता है।
-
ज्यादा बेहतर परफॉरमेंस और माइलेज के लिए आप इसका डीजल इंजन भी चुन सकते हैं, लेकिन इसके साथ प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं दिया गया है, इसके साथ एएमटी की चॉइस मिलती है।
-
जबकि, कायलाक में केवल 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसमें चुनने के लिए सीएनजी, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल या डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है।
-
हालांकि, यह इंजन एकदम फन-2-ड्राइव एक्सपीरिएंस देता है, जो कार के शौकीन लोगों को काफी पसंद आती है।
-
स्कोडा कारों में स्पोर्टी हैंडलिंग के साथ फास्ट एसेलेरेशन मिलने से आपको ज्यादा पॉलिश्ड और स्पोर्टी ड्राइव एक्सपीरियंस मिलता है, जो नेक्सन में नहीं मिल पाता।
-
हालांकि, टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ माइलेज में थोड़ा समझौता करना पड़ता है।
निष्कर्ष :
टाटा नेक्सन में कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऐसे ऑप्शन जो बहुत से लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं, ऐसे ऑप्शन जिनमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, और ऐसे ऑप्शन जो लोगों को यह चुनने में मदद करते हैं कि वह कार में क्या चाहते हैं। जो लोग अपनी गाड़ी में परफॉर्मेंस से कुछ ज्यादा चाहते हैं, उनके लिए नेक्सन एक बेहतरीन कार है। इस गाड़ी में अच्छी-खासी स्पेस मिलती है और इसमें कई शानदार फीचर भी दिए गए हैं। यह एसयूवी कार कई सारे इंजन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।
वहीं, स्कोडा कायलाक एक खास तरह के खरीदारों के लिए बनी है। जिन लोगों को गाड़ी में परफॉरमेंस ज्यादा पसंद है और जो ड्राइव करना ज्यादा पसंद करते हैं, यह गाड़ी उन लोगों के लिए अच्छी है। यह एसयूवी कार स्पोर्टी हैंडलिंग और मजेदार ड्राइविंग एक्सपीरिएंस देती है जो युवा खरीदारों को ज्यादा पसंद आती है। इस गाड़ी में कई शानदार फीचर दिए गए हैं और इसमें ठीक ठाक स्पेस भी मिलती है। इसकी डिजाइन बेहद आकर्षक है।
अगर आप अभी भी विचार नहीं कर पा रहे हैं कि कौनसी सबकॉम्पेक्ट एसयूवी कार को चुना जाए तो आप किआ सोनेट, हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, किआ सिओस और मारुति ब्रेजा जैसे ऑप्शन भी देख सकते हैं।