टाटा नेक्सन vs किआ सोनेट : कौनसी एसयूवी कार खरीदें?
प्रकाशित: जनवरी 23, 2026 11:40 am । स्तुति
-
दोनों स्पोर्टी दिखती हैं, दोनों फीचर लोडेड कारें हैं, दोनों में कई सारे इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन विजेता तो कोई एक ही हो सकता है!
टाटा नेक्सन भारत की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है और अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार भी है। इस गाड़ी ने अपने प्रतिद्व्न्दियों के मुकाबले मॉडर्निटी, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन पैकेज देकर अच्छी लोकप्रियता हासिल की है, जो एक फैमिली वाले खरीदारों को काफी पसंद आती है।
लेकिन, अगर आप युवा हैं, तो हो सकता है कि आप शायद ज्यादा यूथ-फ्रेंडली अपील वाला ऐसा ही पैकेज ढूंढ रहे हों। इस मामले में किआ सोनेट एक अच्छी कार साबित होती है। अब सवाल यह उठता है कि इनमें से कौनसी कार को खरीदना ज्यादा बेहतर डील होगी? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में आगे :-
कीमत और वेरिएंट
|
टाटा नेक्सन
|
किआ सोनेट
|
एक्स-शोरूम प्राइस
|
7.32 लाख रुपये से 14.15 लाख रुपये
|
7.3 लाख रुपये से 14 लाख रुपये
-
नेक्सन और सोनेट की कीमत लगभग बराबर है, इन दोनों गाड़ियों के बीच अंतर कुछ हजार रुपये का ही है।
-
हालांकि, नेक्सन गाड़ी में किआ की एसयूवी कार के मुकाबले कहीं ज्यादा वेरिएंट मिलते हैं और इतने सारे सब-वेरिएंट होने से खरीदार कंफ्यूज हो सकता है।
-
नेक्सन के डार्क और रेड डार्क एडिशन (जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले कई विजुअल ट्रीटमेंट मिलते हैं) की तरह सॉनेट भी जीटीएक्स और एक्स-लाइन वेरिएंट में उपलब्ध है जिसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई कॉस्मेटिक अपडेट दिए गए हैं।
डायमेंशन और डिजाइन
|
स्पेसिफिकेशन
|
टाटा नेक्सन
|
किआ सोनेट
|
अंतर
|
लंबाई
|
3995 मिलीमीटर
|
3995 मिलीमीटर
|
कोई अंतर नहीं
|
चौड़ाई
|
1804 मिलीमीटर
|
1790 मिलीमीटर
|
+ 14 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1620 मिलीमीटर
|
1642 मिलीमीटर
|
- 22 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2498 मिलीमीटर
|
2500 मिलीमीटर
|
- 2 मिलीमीटर
-
चूंकि यह दोनों एक ही सेगमेंट की कारें हैं, नेक्सन और सोनेट एसयूवी साइज के मामले में लगभग एक जैसी हैं।
-
इनकी लंबाई, चौड़ाई और व्हीलबेस का साइज लगभग बराबर है। हालांकि, नेक्सन सोनेट से थोड़ी ज्यादा चौड़ी कार है।
-
सोनेट की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, जिससे इसमें पैसेंजर को केबिन के अंदर थोड़ी बेहतर हेडरूम स्पेस मिलती है।
-
इन दोनों एसयूवी कार में मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, लेकिन इनकी डिजाइन लेंग्वेज एकदम अलग है, जो अलग-अलग तरह के कार खरीदारों को पसंद आती हैं।
-
नेक्सन एसयूवी कार में चीजों को मिनिमल रखने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें स्लीक लाइटिंग एलिमेंट, कर्व्ड प्रोफाइल और आकर्षक व्हील्स दिए गए हैं। इस गाड़ी की डिजाइन उन लोगों को ज्यादा पसंद आती है जो कि एक फैमिली एसयूवी कार खरीदना चाहते हैं।
-
किआ सोनेट गाड़ी का लुक स्पोर्टी है। इसमें ऐसे डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जो दिखने में बेहद शार्प हैं और इसमें दी गई कट्स और क्रीज लाइंस इसे काफी आकर्षक लुक देती हैं। इस तरह का डिजाइन उन युवा खरीदारों को पसंद आता है जो खुद के लिए कार ढूंढ रहे हैं।
-
नेक्सन कार डार्क और रेड डार्क एडिशन में भी उपलब्ध है, जो इस एसयूवी कार को कई कॉस्मेटिक बदलावों के साथ ज्यादा बोल्ड लुक देते हैं।
-
सोनेट कार भी जीटीएक्स और एक्स-लाइन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें से एक्स-लाइन वेरिएंट में एक्सक्लूसिव मैट एक्सटीरियर शेड मिलता है जो इसे काफी आकर्षक लुक देता है।
इंटीरियर और स्पेस
-
एक्सटीरियर की तरह इन दोनों एसयूवी कार के इंटीरियर भी एक जैसी अप्रोच अपनाई गई है।
-
नेक्सन एसयूवी कार अपने सिंपल डैशबोर्ड, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कई सारे ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट के साथ मिनिमल थीम पर फोकस करती है, जिससे इसके केबिन को काफी प्रीमियम लुक मिलता है।
-
हालांकि, इसमें दिए गए इन ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट पर धूल-मिटटी और उंगलियों के निशान पड़ सकते हैं और यदि इसे साफ नहीं किया जाए तो इन पर स्क्रैच भी पड़ सकते हैं।
-
सोनेट के केबिन में चौड़ा डैशबोर्ड, बड़े एसी वेंट्स और शार्प लाइंस दी गई है। इसमें नेक्सन की तरह क्लटर-फ्री डैशबोर्ड नहीं मिलता है, बल्कि इसमें ऐसी डिजाइन दी गई है जो इसे ज्यादा बोल्ड लुक देती है।
-
इन दोनों एसयूवी कार में आगे की तरफ ड्राइवर और पैसेंजर के बैठने के लिए पर्याप्त स्पेस मिलती है।
-
सोनेट और नेक्सन दोनों गाड़ियों में पीछे वाली सीट पर एक जैसी नीरूम और लेगरूम स्पेस मिलती है।
-
चूंकि सोनेट थोड़ी ऊंची कार है, ऐसे में इसमें थोड़ी बेहतर हेडरूम स्पेस मिलती है।
-
हालांकि, सोनेट का सीट बेस थोड़ा छोटा है, जिससे इसमें अंडरथाई सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है।
-
इन दोनों एसयूवी कार में तीन पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन मिडल पैसेंजर को थोड़ा सीधा बैठना पड़ सकता है और उसके कंधे पास वाले पैसेंजर से टकराते हुए महसूस हो सकते हैं।
-
नेक्सन और सोनेट कार में पीछे की तरफ सनशेड, सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट्स और कई चार्जिंग ऑप्शन दिए गए हैं।
फीचर और सेफ्टी
|
फीचर
|
टाटा नेक्सन
|
किआ सोनेट
|
|
-
फीचर्स के मामले में इन दोनों एसयूवी कार में कोई कमी निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह दोनों ही फीचर लोडेड कारें हैं।
-
नेक्सन के मुकाबले सोनेट एसयूवी में 4-वे पावर्ड ड्राइवर सीट दी गई है जो ड्राइवर को अच्छा कंफर्ट देती है।
-
हालांकि, नेक्सन में सोनेट के मुकाबले पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है।
-
इन दोनों गाड़ियों में लेवल-1 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम दिया गया है।
-
सुरक्षा के लिए दोनों कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं।
-
नेक्सन को भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिल चुकी है, जबकि सोनेट का क्रैश टेस्ट फिलहाल होना बाकी है।
इंजन ऑप्शन
|
स्पेसिफिकेशन
|
टाटा नेक्सन
|
किआ सोनेट
|
इंजन
|
1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल + सीएनजी
|
1.5-लीटर डीजल
|
1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|
1-लीटर टर्बो पेट्रोल
|
1.5-लीटर डीजल
|
पावर
|
120 पीएस
|
100 पीएस
|
115 पीएस
|
83 पीएस
|
120 पीएस
|
116 पीएस
|
टॉर्क
|
170 एनएम
|
170 एनएम
|
260 एनएम
|
115 एनएम
|
172 एनएम
|
250 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
5एमटी, 6एमटी, 6एएमटी, 7डीसीए
|
6एमटी
|
6एमटी, 6एएमटी
|
5एमटी
|
6आईएमटी, 7डीसीटी
|
6एमटी, 6एटी
-
इन दोनों एसयूवी कार में चुनने के लिए कई सारे इंजन ऑप्शन मिलते हैं।
-
टाटा नेक्सन में 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ कई सारे ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं।
-
यह इंजन फ़ैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ भी उपलब्ध है, जिससे आपकी रनिंग कॉस्ट एकदम कम पड़ेगी।
-
यदि आप परफॉरमेंस और अच्छी माइलेज दोनों चाहते हैं तो आप इसके डीजल इंजन को चुन सकते हैं। यह टर्बो-पेट्रोल इंजन के जितना रोमांचक नहीं है, लेकिन आपको ओवरटेकिंग के दौरान पावर की कमी बिलकुल महसूस नहीं होगी। हालांकि, इसमें डीजल इंजन के साथ प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं दिया गया है।
-
वहीं, सोनेट एसयूवी कार के साथ 1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है जो रिलैक्स ड्राइव और अच्छी माइलेज देता है। हालांकि, हाइवे पर यह इंजन आपको थोड़ा डल लग सकता है और कम पावर आउटपुट के कारण आपको ओवरटेक करने से पहले प्लानिंग करने की जरूरत भी पड़ सकती है।
-
ओवरटेकिंग के लिए सोनेट एसयूवी कार के 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को चुनना ज्यादा बेहतर फैसला होगा क्योंकि यह नेक्सन जितना ही पावर देता है।
-
अच्छी परफॉर्मेंस और माइलेज के लिए किआ सोनेट के डीजल इंजन को चुनना ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। नेक्सन एएमटी के मुकाबले सोनेट डीजल वेरिएंट के साथ प्रॉपर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है।
-
सोनेट एसयूवी कार में सीएनजी का ऑप्शन नहीं मिलता है।
निष्कर्ष
टाटा नेक्सन और किआ सोनेट दोनों फीचर लोडेड कारें हैं और इन दोनों गाड़ियों में कोई कमी निकालना बेहद मुश्किल है। केबिन प्रीमियमनेस, फीचर पैकेज या परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी एसयूवी कार आपको निराश नहीं करेगी।
इनमें सबसे बड़ा अंतर रियर सीट पर देखने को मिलता है, जहां टाटा नेक्सन में थोड़ी बेहतर स्पेस मिलती है, लेकिन दोनों कारों में से किसी एक को चुनना आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यदि आपको मॉडर्न डिजाइन वाली कोई फैमिली एसयूवी कार चाहिए तो आप टाटा नेक्सन को चुन सकते हैं। वहीं, अगर आप कार में स्पोर्टी लुक ज्यादा पसंद करते हैं और स्पेस के साथ थोड़ा समझौता कर सकते हैं तो सोनेट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगी। इन दोनों कारों में से किसी को भी चुनने में आप गलत नहीं होंगे। यहां देखें टाटा नेक्सन का वेन्यू और ब्रेजा के साथ कंपेरिजन।
अगर आप इन दोनों एसयूवी कार के मुकाबले कोई दूसरा ऑप्शन देखना चाहते हैं तो किआ सिरोस, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ और स्कोडा कायलाक पर एक नजर डाल सकते हैं।