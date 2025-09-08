सभी
    टाटा नेक्सन की कीमत में हुई कमी: जीएसटी घटने के बाद 1..5 लाख रुपये तक सस्ती हुई ये कार!

    प्रकाशित: सितंबर 08, 2025 02:43 pm । भानु

    32 Views
    Tata Nexon front design

    यदि आप इस त्यौहारी माहौल में टाटा नेक्सन अपने घर लाने पर विचार कर रहे हैं मे आपके लिए एक अच्छी खबर हैं। टाटा ने जीएसटी घटने के बाद नेक्सन के दाम गिरा दिए हैं। 

    क्या है नई कीमत?

    Tata Nexon dashboard

    टाटा की ओर से नेक्सन की वेरिएंट अनुसार नई कीमत घोषित की जानी बाकी है। हालांकि, इस ब्रांड ने नेक्सन कार पर 1.55 लाख रुपये तक कम करने का ऐलान किया है। 

    पूरी कीमत सूची आने से पहले जानिए इसके कितने कम हो सकते हैं दाम:
     

    Tata Nexon engine

    जीएसटी कम होने के बाद टाटा नेक्सन पेट्रोल मैनुअल,पेट्रोल एएमटी और डीसीटी मॉडल की नई कीमत

    वेरिएंट

    बचत (संभावित)

    टाटा नेक्सन स्मार्ट / स्मार्ट+ / स्मार्ट+ एस

    68,000 -  82,000

    टाटा नेक्सन प्योर / प्योर+ एस

    82,000 -  85,000

    टाटा नेक्सन क्रिएटिव / क्रिएटिव+ एस / क्रिएटिव+ पीएस डार्क और ड्युअल टोन समेत)

    96,000 -  1.18 लाख रुपये

    टाटा नेक्सन फियरलेस+ पीएस डार्क और ड्युअल टोन समेत)

    1.13 लाख रुपये से लेकर  1.25 लाख रुपये

    नेक्सन पेट्रोल के बेस वेरिएंट पर 68,000 रुपये (एक्स-शोरूम) तक की बचत का मौका मिल सकता है। वहीं इसके टॉप वेरिएंट पेट्रोल डीसीटी पर 1.25 लाख रुपये तक घटाए जा सकते हैं। 

    Tata Nexon rear design

    जीएसटी कम होने के बाद  टाटा नेक्सन डीजल मैनुअल एवं एएमटी की नई कीमत 

    वेरिएंट

    बचत (संभावित)

    टाटा नेक्सन स्मार्ट+ / स्मार्ट+ एस

    100,000

    टाटा नेक्सन प्योर / प्योर+ एस

    1.09 लाख रुपये से लेकर  1.12 लाख रुपये

    टाटा नेक्सन क्रिएटिव / क्रिएटिव+ एस / क्रिएटिव+ पीएस डार्क और ड्युअल टोन समेत)

    1.23 लाख रुपये से लेकर  1.43 लाख रुपये

    टाटा नेक्सन फियरलेस+ पीएस डार्क और ड्युअल टोन समेत)

    1.46 लाख रुपये से लेकर  1.55 लाख रुपये

    चूंकि डीज़ल मॉडल पर टैक्स में ज़्यादा छूट मिलती है, इसलिए नेक्सन का बेस मॉडल खरीदने पर आप कम से कम 1 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की बचत कर सकते हैं। वहीं इसके टॉप- डीज़ल-मैनुअल वेरिएंट की कीमतें 1.55 लाख रुपये तक कम हो सकती है। 

    जीएसटी में कमी के बाद टाटा नेक्सन सीएनजी की नई कीमत

    वेरिएंट

    बचत (संभावित)

    टाटा नेक्सन स्मार्ट+ / स्मार्ट+ एस

    76,000 -  88,000

    टाटा नेक्सन प्योर / प्योर+ एस

    91,000 -  1 लाख रुपये

    टाटा नेक्सन क्रिएटिव / क्रिएटिव+ एस / क्रिएटिव+ पीएस (डार्क और ड्युअल टोन समेत)

    1.02 लाख रुपये से लेकर  1.17 लाख रुपये

    टाटा नेक्सन फियरलेस+ पीएस डार्क और ड्युअल टोन समेत)

    1.21 लाख रुपये से लेकर  1.23 लाख रुपये

    मॉडल के अनुसार नेक्सन के सीएनजी वेरिएंट की कीमतें 76,000 रुपये से 1.23 लाख रुपये तक कम होने की उम्मीद है।

    क्यों कम की गई कीमत?

    जीएसटी 2.0 लागू होने के साथ, नेक्सन के सभी वेरिएंट पर एक समान 18% की टैक्स लगेगा। फिर भले ही चाहे आप पेट्रोल, डीज़ल या सीएनजी वर्ज़न खरीदने की सोच रहे हों। अब ये पॉपुलर एसयूवी काफी सस्ती हो गई है। 

     

    सेस मिलाकर टैक्स की पुरानी दर

    टैक्स की नई दर 

    बचत

    पेट्रोल 

    29%

    18%

    11%

    सीएनजी 

    29%

    18%

    11%

    डीजल

    31%

    18%

    13%

    नई कीमतें कब लागू होंगी?

    22 सितंबर, 2025 से टैक्स की दरें कम हो जाएंगी । उम्मीद है कि टाटा तब तक सभी वेरिएंट की कीमतों की घोषणा कर देगी।

    नोट:

    ऊपर बताई गई सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

    बताई गई बचत इंटरनल कैलकुलेशन पर आधारित है जिसमें टैक्स के अंतर को ध्यान में रखा गया है।

