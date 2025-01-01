सभी
    सब-4 मीटर एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: अगस्त में टाटा नेक्सन ने मारुति ब्रेजा को पीछे छोड़ा, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को कितने बिक्री के आंकड़े मिले

    प्रकाशित: सितंबर 18, 2025 06:24 pm । सोनू

    104 Views
    रेनो काइगर की मासिक ग्रोथ सबसे ज्यादा रही, इसके बाद टाटा नेक्सन और किआ सोनेट की बिक्री में इजाफा हुआ

    Sub-compact SUV Sales In August 2025

    अगस्त 2025 में सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सन ने मारुति ब्रेजा को पीछे छोड़कर टॉप पोजिशन हासिल कर ली। नेक्सन और ब्रेजा के बाद हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी कार की लिस्ट में टॉप पर रही, और इन सभी ने 5,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया। यहां देखिए पिछले सेगमेंट की किस कार की कितनी यूनिट बिकी:

    मॉडल

    अगस्त 2025

    जुलाई 2025

    मासिक ग्रोथ

    वर्तमान मार्केट शेयर (%)

    पिछले साल का मार्केट शेयर (%)

    सालाना मार्केट शेयर (%)

    औसत बिक्री (6 महीने)

    टाटा नेक्सन

    14004

    12825

    9.19

    25.6

    19.57

    6.03

    14758

    मारुति ब्रेजा

    13620

    14065

    -3.16

    24.9

    30.57

    -5.67

    15919

    हुंडई वेन्यू

    8109

    8054

    0.68

    14.82

    14.47

    0.35

    8674

    किआ सोनेट

    7741

    7627

    1.49

    14.15

    16.04

    -1.89

    7853

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ

    5521

    7238

    -23.72

    10.09

    14.33

    -4.24

    7540

    स्कोडा कायलाक

    3099

    3377

    -8.23

    5.66

    4670

    निसान मैग्नाइट

    1384

    1420

    -2.53

    2.53

    3.59

    -1.06

    1844

    रेनो काइगर

    910

    323

    181.73

    1.66

    1.38

    0.28

    547

    किआ सिरोस

    308

    834

    -63.06

    0.56

    3814

    Tata Nexon

    • अगस्त 2025 में टाटा नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार रही, जिसमें नेक्सन ईवी की बिक्री भी शामिल थी। पिछले महीने इसकी 14,004 यूनिट बिकी। इसकी मासिक ग्रोथ 9 प्रतिशत और सालाना ग्रोथ 25 प्रतिशत से ज्यादा रही।

    maruti brezza

    • मासिक बिक्री में 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ मारुति ब्रेजा अगस्त 2025 में दूसरे नंबर पर रही, जबकि यह पिछले काफी समय से टॉप पर थी। अगस्त में मारुति ने सब-4 मीटर एसयूवी कार की 13,620 यूनिट बेची।

    • अगस्त में 8109 यूनिट बिक्री के साथ हुंडई वेन्यू तीसरे नंबर पर रही, जो जुलाई 2025 की तुलना में 55 यूनिट ज्यादा थी।

    kia syros

    • अगस्त में किआ मोटर्स ने सोनेट कार की 7700 से ज्यादा यूनिट बेची। इसकी मासिक ग्रोथ करीब 1.5 प्रतिशत थी। किआ सिरोस की बिक्री में जुलाई 2025 की तुलना में 500 यूनिट से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई।

    mahindra 3xo

    • महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की करीब 5500 यूनिट बिकी और इसकी मासिक बिक्री में 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। इसका सालाना मार्केट शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा है।

    skoda kylaq

    • स्कोडा कायलाक की 3099 यूनिट बिकी। इसकी मासिक ग्रोथ में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई और इसका मार्केट शेयर 5.66 प्रतिशत रहा।

    • अगस्त 2025 में निसान मैग्नाइट की बिक्री घटकर 1384 यूनिट रही। जुलाई 2025 की तुलना इसकी बिक्री 2.5 प्रतिशत कम हुई।

    renault kiger facelift

    • अगस्त में रेनो काइगर की मासिक ग्रोथ 180 प्रतिशत से ज्यादा रही। पिछले महीने इसकी 910 यूनिट बिकी, जो जुलाई 2025 की तुलना में 323 यूनिट ज्यादा थी।

