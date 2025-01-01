सब-4 मीटर एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: अगस्त में टाटा नेक्सन ने मारुति ब्रेजा को पीछे छोड़ा, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को कितने बिक्री के आंकड़े मिले

104 Views

प्रकाशित: सितंबर 18, 2025 06:24 pm । सोनू

रेनो काइगर की मासिक ग्रोथ सबसे ज्यादा रही, इसके बाद टाटा नेक्सन और किआ सोनेट की बिक्री में इजाफा हुआ

अगस्त 2025 में सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में टाटा नेक्सन ने मारुति ब्रेजा को पीछे छोड़कर टॉप पोजिशन हासिल कर ली। नेक्सन और ब्रेजा के बाद हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट, और महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी कार की लिस्ट में टॉप पर रही, और इन सभी ने 5,000 यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार किया। यहां देखिए पिछले सेगमेंट की किस कार की कितनी यूनिट बिकी:

मॉडल अगस्त 2025 जुलाई 2025 मासिक ग्रोथ वर्तमान मार्केट शेयर (%) पिछले साल का मार्केट शेयर (%) सालाना मार्केट शेयर (%) औसत बिक्री (6 महीने) टाटा नेक्सन 14004 12825 9.19 25.6 19.57 6.03 14758 मारुति ब्रेजा 13620 14065 -3.16 24.9 30.57 -5.67 15919 हुंडई वेन्यू 8109 8054 0.68 14.82 14.47 0.35 8674 किआ सोनेट 7741 7627 1.49 14.15 16.04 -1.89 7853 महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ 5521 7238 -23.72 10.09 14.33 -4.24 7540 स्कोडा कायलाक 3099 3377 -8.23 5.66 — — 4670 निसान मैग्नाइट 1384 1420 -2.53 2.53 3.59 -1.06 1844 रेनो काइगर 910 323 181.73 1.66 1.38 0.28 547 किआ सिरोस 308 834 -63.06 0.56 — — 3814

अगस्त 2025 में टाटा नेक्सन सबसे ज्यादा बिकने सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी कार रही, जिसमें नेक्सन ईवी की बिक्री भी शामिल थी। पिछले महीने इसकी 14,004 यूनिट बिकी। इसकी मासिक ग्रोथ 9 प्रतिशत और सालाना ग्रोथ 25 प्रतिशत से ज्यादा रही।

मासिक बिक्री में 3 प्रतिशत की गिरावट के साथ मारुति ब्रेजा अगस्त 2025 में दूसरे नंबर पर रही, जबकि यह पिछले काफी समय से टॉप पर थी। अगस्त में मारुति ने सब-4 मीटर एसयूवी कार की 13,620 यूनिट बेची।

अगस्त में 8109 यूनिट बिक्री के साथ हुंडई वेन्यू तीसरे नंबर पर रही, जो जुलाई 2025 की तुलना में 55 यूनिट ज्यादा थी।

अगस्त में किआ मोटर्स ने सोनेट कार की 7700 से ज्यादा यूनिट बेची। इसकी मासिक ग्रोथ करीब 1.5 प्रतिशत थी। किआ सिरोस की बिक्री में जुलाई 2025 की तुलना में 500 यूनिट से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई।

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ की करीब 5500 यूनिट बिकी और इसकी मासिक बिक्री में 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। इसका सालाना मार्केट शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा है।

स्कोडा कायलाक की 3099 यूनिट बिकी। इसकी मासिक ग्रोथ में 8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई और इसका मार्केट शेयर 5.66 प्रतिशत रहा।

अगस्त 2025 में निसान मैग्नाइट की बिक्री घटकर 1384 यूनिट रही। जुलाई 2025 की तुलना इसकी बिक्री 2.5 प्रतिशत कम हुई।