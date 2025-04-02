भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: सितंबर 2025 में टाटा नेक्सन, मारुति डिजायर और हुंडई क्रेटा रही टॉप पर, जानिए बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े

भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार: सितंबर 2025 में टाटा नेक्सन, मारुति डिजायर और हुंडई क्रेटा रही टॉप पर, जानिए बाकी कारों को मिले कितने बिक्री के आंकड़े
प्रकाशित: अक्टूबर 13, 2025 02:26 pm । स्तुति
टाटा नेक्सन सितंबर 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, मारुति डिजायर ने भी 20,000 यूनिट्स से ज्यादा बिक्री का आंकड़ा पार किया
सितंबर 2025 का महीना कार कंपनियों और कार खरीददारों दोनों के लिए बहुत अच्छा रहा। 22 सितंबर 2025 को नई जीएसटी दरें लागू हुई जिससे गाड़ियों की कीमतों में कमी आई और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। टाटा नेक्सन पिछले महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही और फिर मारुति डिजायर और हुंडई क्रेटा को सबसे ज्यादा बिक्री के आंकड़े मिले। यहां देखिए सितंबर 2025 में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 15 कार की लिस्ट :-
|
रैंक
|
मॉडल्स
|
सितंबर 2025
|
अगस्त 2025
|
सितंबर 2024
|
मासिक सेल्स(%)
|
सालाना सेल्स (%)
|
1
|
टाटा नेक्सन
|
22,573
|
14,004
|
11,470
|
61
|
97
|
2
|
मारुति डिजायर
|
20,038
|
16,509
|
10,853
|
21
|
85
|
3
|
हुंडई क्रेटा (क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक)
|
18,861
|
15,924
|
15,902
|
18
|
19
|
4
|
महिंद्रा स्कॉर्पियो (स्कॉर्पियो क्लासिक + स्कॉर्पियो एन)
|
18,372
|
9,840
|
14,438
|
87
|
27
|
5
|
टाटा पंच (पंच ईवी समेत)
|
15,891
|
10,704
|
13,711
|
48
|
16
|
6
|
मारुति स्विफ्ट
|
15,547
|
12,385
|
16,241
|
26
|
-4
|
7
|
मारुति वैगन आर
|
15,388
|
14,552
|
13,339
|
6
|
15
|
8
|
मारुति फ्रॉन्क्स
|
13,767
|
12,422
|
13,874
|
11
|
-1
|
9
|
मारुति बलेनो
|
13,173
|
12,549
|
14,292
|
5
|
-8
|
10
|
मारुति अर्टिगा
|
12,115
|
18,445
|
17,441
|
-34
|
-31
|
11
|
महिंद्रा थार (थार रॉक्स समेत)
|
11,846
|
6,997
|
8,843
|
69
|
34
|
12
|
हुंडई वेन्यू (वेन्यू एन लाइन समेत)
|
11,484
|
8,109
|
10,259
|
42
|
12
|
13
|
मारुति ब्रेजा
|
10,173
|
13,620
|
15,322
|
-25
|
-34
|
14
|
मारुति ईको
|
10,035
|
10,785
|
11,908
|
-7
|
-16
|
15
|
टोयोटा इनोवा (इनोवा क्रिस्टा + इनोवा हाईक्रॉस)
|
9,783
|
9,304
|
8,052
|
5
|
21
टाटा नेक्सन एसयूवी 22,500 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ सितंबर 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस गाड़ी की सालाना सेल्स में सबसे ज्यादा 97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें टाटा नेक्सन ईवी के सेल्स आंकड़े भी शामिल हैं।
टाटा नेक्सन के बाद मारुति डिजायर लिस्ट की इकलौती कार रही जिसने सितंबर 2025 में 20,000 यूनिट्स बिक्री का आंकड़ा पार किया। मारुति डिजायर कार की मासिक और सालाना सेल्स में क्रमशः 21 प्रतिशत और 85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।
हुंडई क्रेटा सितंबर 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 18 प्रतिशत और सालाना सेल्स में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले महीने हुंडई क्रेटा एसयूवी की 18,800 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हुंडई क्रेटा एन लाइन और क्रेटा इलेक्ट्रिक दोनों के आंकड़े शामिल है।
अगस्त 2025 की 12वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी अब सितंबर के सेल्स चार्ट में चौथी पोजिशन पर आ पहुंची है। पिछले महीने इस गाड़ी की 18,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस एसयूवी कार की मासिक सेल्स में 87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो एन और महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों के सेल्स आंकड़े शामिल हैं। यहां देखें जीएसटी दरों में कटौती के कारण महिंद्रा की एसयूवी कारें कितनी सस्ती हुई हैं।
टाटा पंच 15,800 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ सितंबर 2025 की पांचवी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसकी मंथली सेल्स 48 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि सालाना सेल्स में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इसमें टाटा पंच ईवी के सेल्स आंकड़े भी शामिल हैं।
यह भी पढ़ें : जीएसटी दर में कटौती के बाद टाटा पंच की नई कीमत: देखिए पुरानी और नई प्राइस में कितना है अंतर
सितंबर 2025 में मारुति स्विफ्ट हैचबैक कार की 15,500 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं और इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, इसकी सेल्स में पिछले साल के मुकाबले 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। यदि आप नई मारुति स्विफ्ट को घर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां इसकी नई कीमत देख सकते हैं।
पिछले महीने मारुति वैगन आर की 15,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस हैचबैक कार की मासिक सेल्स 800 यूनिट्स से ज्यादा बढ़ी है, जबकि इसकी सालाना सेल्स 2000 यूनिट्स के आसपास बढ़ी है।
सितंबर 2025 में मारुति फ्रॉन्क्स एसयूवी की 13,700 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इसकी मासिक सेल्स 11 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि इसकी सालाना सेल्स एक जैसी बनी हुई है।
मारुति बलेनो इकलौती प्रीमियम हैचबैक कार है जिसे टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट में जगह मिली है। पिछले महीने बलेनो गाड़ी की 13,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, हालांकि इसकी सालाना सेल्स में 8 प्रतिशत की गिरावट आई है।
अगस्त 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही मारुति अर्टिगा अब सितंबर 2025 के सेल्स चार्ट में दसवीं पोजिशन पर आ पहुंची है। पिछले महीने इस एमपीवी कार की 12,115 यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक और सालाना सेल्स में 30 प्रतिशत से ज्यादा की कमी आई है।
महिंद्रा थार एसयूवी की पिछले महीने 11,800 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। अगस्त 2025 के मुकाबले सितंबर में इस गाड़ी की 4,800 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इसमें महिंद्रा थार रॉक्स के सेल्स आंकड़े भी शामिल हैं। महिंद्रा ने थार 3-डोर वर्जन को नया मॉडल ईयर अपडेट भी दिया है जिसकी स्टोरी आप यहां देख सकते हैं।
हुंडई वेन्यू की सितंबर 2025 में 11,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स 42 प्रतिशत बढ़ी है। इसमें वेन्यू एन लाइन के सेल्स आंकड़े भी शामिल हैं।
सितंबर 2025 में मारुति ब्रेजा की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 25 प्रतिशत की गिरावट आई है। सितंबर 2024 के मुकाबले पिछले महीने इसकी सेल्स में 34 प्रतिशत की कमी आई है।
मारुति ईको की मासिक सेल्स में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन मारुति अभी भी इस वैन की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचने में कामयाब रही, जिससे पता चलता है कि यह अभी भी बाजार में एक पॉपुलर गाड़ी बनी हुई है।
टोयोटा इनोवा को लिस्ट में आखिर में जगह मिली है। पिछले महीने इस गाड़ी की 9,783 यूनिट्स बिकीं। इसमें टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और इनोवा क्रिस्टा दोनों के सेल्स आंकड़े शामिल हैं।