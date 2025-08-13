ओणम 2025 में टाटा की पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक कारों पर पाएं 2 लाख रुपये तक की छूट

30 Views

प्रकाशित: अगस्त 13, 2025

यह ओणम ऑफर्स टिगॉर ईवी को छोड़कर बाकी सभी टाटा कारों पर 30 सितंबर तक मान्य हैं और यह खासकर केरल के ग्राहकों को दिए जा रहे हैं

हुंडई, किआ और मारुति जैसी कार कंपनियां ओणम 2025 के मौके पर केरल के ग्राहकों को अपनी गाड़ियों पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर दे रही है। अब टाटा मोटर्स भी इसी क्रम में शामिल हो गई है, फेस्टिव सीजन के दौरान कंपनी अपनी गाड़ियों पर 2 लाख रुपये की छूट दे रही है। कंपनी ना केवल रेगुलर और इलेक्ट्रिक कारों को कम प्राइस में दे रही है, बल्कि ओणम के मौके पर अपनी प्राथमिकता वाली डिलीवरी भी पूरी कर रही है। ग्राहकों की मनपसंद कार खरीदने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कंपनी कुछ स्पेशल फाइनेंस स्कीम भी उपलब्ध करा रही है। यहां देखें टाटा के सभी मॉडल अनुसार डिस्काउंट ऑफर :-

टाटा मोटर्स ओणम 2025 ऑफर

मॉडल का नाम डिस्काउंट राशि टाटा टियागो 60,000 रुपये तक टाटा टियागो ईवी 1 लाख रुपये तक टाटा टिगॉर 60,000 रुपये तक टाटा टिगॉर ईवी कोई डिस्काउंट नहीं टाटा अल्ट्रोज 1 लाख रुपये तक टाटा पंच 65,000 रुपये तक टाटा पंच ईवी 85,000 रुपये तक टाटा नेक्सन 60,000 रुपये तक टाटा नेक्सन ईवी 1 लाख रुपये तक टाटा कर्व 40,000 रुपये तक टाटा कर्व ईवी 2 लाख रुपये तक टाटा हैरियर 75,000 रुपये तक टाटा हैरियर ईवी 1 लाख रुपये तक टाटा सफारी 75,000 रुपये तक

सभी कारों पर डिस्काउंट राशि चुने गए वेरिएंट और इंजन ऑप्शन के आधार पर अलग-अलग हो सकती है।

टिगॉर ईवी पर कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि पंच ईवी पर 85,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

टाटा आईसीई मॉडल्स पर 75,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

सभी डिस्काउंट ऑफर्स केरल के ग्राहकों के लिए 30 सितंबर 2025 तक मान्य होंगे।

कीमत

यहां देखें टाटा की सभी कारों की कीमतें जिन पर केरल में डिस्काउंट दिया जा रहा है :-

मॉडल का नाम एक्स-शोरूम प्राइस टाटा टियागो 5 लाख रुपये से 8.55 लाख रुपये टाटा टियागो ईवी 7.99 लाख रुपये से 11.14 लाख रुपये टाटा टिगॉर 6 लाख रुपये से 9.50 लाख रुपये टाटा टिगॉर ईवी 12.49 लाख रुपये से 13.75 लाख रुपये टाटा अल्ट्रोज 6.89 लाख रुपये से 11.49 लाख रुपये टाटा पंच 6 लाख रुपये से 10.32 लाख रुपये टाटा पंच ईवी 9.99 लाख रुपये से 14.44 लाख रुपये टाटा नेक्सन 8 लाख रुपये से 15.60 लाख रुपये टाटा नेक्सन ईवी 12.49 लाख रुपये से 17.19 लाख रुपये टाटा कर्व 10 लाख रुपये से 19.52 लाख रुपये टाटा कर्व ईवी 17.49 लाख रुपये से 22.24 लाख रुपये टाटा हैरियर 15 लाख रुपये से 26.69 लाख रुपये टाटा हैरियर ईवी 21.49 लाख रुपये से 30.23 लाख रुपये टाटा सफारी 15.50 लाख रुपये से 27.44 लाख रुपये

नोट : यह डिस्काउंट ऑफर शहर के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, सही जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी टाटा मोटर्स डीलरशिप पर जाकर संपर्क करने की सलाह देंगे।