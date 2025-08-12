अगस्त 2025 में टाटा हैरियर ईवी की डिलीवरी के लिए 2 महीने तक का करना होगा इंतजार, जानिए टाटा की दूसरी इलेक्ट्रिक कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड

शहर टाटा नेक्सन ईवी टाटा पंच ईवी टाटा कर्व ईवी टाटा हैरियर ईवी टाटा टियागो ईवी टाटा टिगॉर ईवी

नई दिल्ली 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने 2 महीने

बेंगलुरु 2 महीने 2 महीने 1.5-2 महीने 1-2 महीने 2 महीने 2 महीने

मुंबई 1.5-2 महीने 1.5-2 महीने 1.5-2 महीने 1-2 महीने 1.5-2 महीने 1.5-2 महीने

हैदराबाद 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1-2 महीने 1 महीना 1 महीना

पुणे 0 0 1 महीना 1-2 महीने 0 0

चेन्नई 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1-2 महीने 1 महीना 1 महीना

जयपुर 1.5-2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 2 महीने 2 महीने

अहमदाबाद 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने

गुरुग्राम 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 2 महीने 2 महीने

लखनऊ 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 1.5-2 महीने 2 महीने

कोलकाता 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1-2 महीने 1 महीना 1 महीना

ठाणे 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 2 महीने

सूरत 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 1.5-2 महीने 2 महीने

गाजियाबाद 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 2 महीने 2 महीने

चंडीगढ़ 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 2 महीने 2 महीने

कोयंबटूर 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 2 महीने 2 महीने

पटना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1-2 महीने 1 महीना 1 महीना

फरीदाबाद 1.5-2 महीने 2 महीने 2.5 महीने 1-2 महीने 2 महीने 1.5 महीने

इंदौर 2 महीने 2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 2 महीने 2 महीने