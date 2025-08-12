अगस्त 2025 में टाटा हैरियर ईवी की डिलीवरी के लिए 2 महीने तक का करना होगा इंतजार, जानिए टाटा की दूसरी इलेक्ट्रिक कारों पर कितना चल रहा है वेटिंग पीरियड
टाटा कर्व ईवी और हैरियर ईवी को छोड़कर टाटा की सभी इलेक्ट्रिक कारें पुणे में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं
पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक कारें काफी पॉपुलर हो गई हैं। यह कार कंपनियों द्वारा पेश किए जा रहे नए मॉडल्स और कम उत्सर्जन के बारे में ग्राहकों की बढ़ती जागरूकता के कारण है। टाटा मोटर्स भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक है। कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा नेक्सन ईवी, पंच ईवी और हाल ही में लॉन्च हुई टाटा हैरियर ईवी जैसी पॉपुलर कारें मौजूद हैं। यदि आप भी अगस्त 2025 में टाटा की किसी इलेक्ट्रिक कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इनके वेटिंग पीरियड के बारे में जरूर जान लें।
|
शहर
|
टाटा नेक्सन ईवी
|
टाटा पंच ईवी
|
टाटा कर्व ईवी
|
टाटा हैरियर ईवी
|
टाटा टियागो ईवी
|
टाटा टिगॉर ईवी
|
नई दिल्ली
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
बेंगलुरु
|
2 महीने
|
2 महीने
|
1.5-2 महीने
|
1-2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
मुंबई
|
1.5-2 महीने
|
1.5-2 महीने
|
1.5-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1.5-2 महीने
|
1.5-2 महीने
|
हैदराबाद
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
1 महीना
|
1 महीना
|
पुणे
|
0
|
0
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
0
|
0
|
चेन्नई
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
1 महीना
|
1 महीना
|
जयपुर
|
1.5-2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
1-2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
अहमदाबाद
|
1-1.5 महीने
|
1-1.5 महीने
|
1-1.5 महीने
|
2 महीने
|
1-1.5 महीने
|
1-1.5 महीने
|
गुरुग्राम
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
1-2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
लखनऊ
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
1-2 महीने
|
1.5-2 महीने
|
2 महीने
|
कोलकाता
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
1 महीना
|
1 महीना
|
ठाणे
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
1-1.5 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
सूरत
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
1-2 महीने
|
1.5-2 महीने
|
2 महीने
|
गाजियाबाद
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
1-2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
चंडीगढ़
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
1-2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
कोयंबटूर
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
1-2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
पटना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1 महीना
|
1-2 महीने
|
1 महीना
|
1 महीना
|
फरीदाबाद
|
1.5-2 महीने
|
2 महीने
|
2.5 महीने
|
1-2 महीने
|
2 महीने
|
1.5 महीने
|
इंदौर
|
2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
1-2 महीने
|
2 महीने
|
2 महीने
|
नोएडा
|
1.5-2 महीने
|
1.5 महीने
|
1.5-2 महीने
|
1-2 महीने
|
1.5 महीने
|
2 महीने
टाटा नेक्सन ईवी कंपनी की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। यह गाड़ी पुणे में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, जबकि नई दिल्ली, गुरुग्राम और इंदौर जैसे शहरों में इसे घर लाने के लिए आपको दो महीने तक का इंतजार करना होगा।
टाटा पंच ईवी को घर लाने के लिए आपको दो महीने तक का इंतजार करना होगा। यह माइक्रो एसयूवी कार पुणे में तुरंत डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। हैदराबाद, कोलकाता और पटना जैसे शहरों में पंच ईवी पर एक महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।
टाटा कर्व ईवी की फरीदाबाद में डिलीवरी करवाने के लिए आपको सबसे लंबा 2.5 महीने का इंतजार करना होगा। पुणे, चेन्नई और पटना जैसे शहरों में इस इलेक्ट्रिक कार पर एक महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है।
हाल ही में लॉन्च हुई टाटा हैरियर ईवी पर नई दिल्ली, लखनऊ और इंदौर जैसे शहरों में दो महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। जबकि, मुंबई, सूरत, गुरुग्राम और कोयंबटूर जैसे शहरों में इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को घर लाने के लिए आपको एक महीने का इंतजार करना होगा।
यदि आप टाटा टियागो ईवी और टाटा टिगॉर ईवी को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ज्यादातर शहरों में इन दोनों कारों के लिए दो महीने तक का इंतजार करना होगा। यदि आप पुणे में रहते हैं तो आपको इसकी डिलीवरी तुरंत मिल सकेगी, जबकि हैदराबाद, चेन्नई और पटना जैसे शहरों में इसके लिए आपको एक महीने का इंतजार करना होगा।
नोट : कार का वास्तविक वेटिंग पीरियड वेरिएंट, कलर, शहर और राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। कृपया ज्यादा जानकारी के लिए नजदीकी टाटा डीलरशिप पर जाकर संपर्क करें।