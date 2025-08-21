सभी
    टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस vs हुंडई अल्कजार प्लेटिनम : कौनसी एसयूवी कार चुनें?

    प्रकाशित: अगस्त 21, 2025 11:36 am । स्तुति

    12 Views
    हाल ही में लॉन्च हुई टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस की कीमत हुंडई अल्कजार प्लेटिनम वेरिएंट के बराबर है। इनमें से कौनसा वेरिएंट ज्यादा बेहतर साबित होता है, जानेंगे इसके बारे में आगे :- 

    हाल ही में टाटा हैरियर को नया वेरिएंट अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें दो नए एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट शामिल हुए हैं। इन दोनों वेरिएंट में कम प्राइस पर कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट की कीमत हुंडई अल्कजार (ज्यादा बड़ी और 3-रो कार) के प्लेटिनम वेरिएंट के बराबर है। यहां हमनें इन दोनों कारों का कंपेरिजन किया है जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। सबसे पहले इनकी कीमतों पर डालते हैं एक नजर :- 

    कीमत  

    टाटा हैरियर 

    हुंडई अल्कजार 

    एडवेंचर एक्स प्लस एमटी - 19.34 लाख रुपये

    प्लेटिनम डीजल एमटी - 19.60 लाख रुपये

    एडवेंचर एक्स प्लस एटी -  21.04 लाख रुपये 

    प्लेटिनम 7-सीटर डीजल एटी - 20.95 लाख रुपये / प्लेटिनम 6-सीटर डीजल एटी - 21.04 लाख रुपये 

    सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार है। 

    हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट (मैनुअल गियरबॉक्स के साथ) हुंडई अल्कजार के डीजल-एमटी प्लेटिनम वेरिएंट से 26,000 रुपये ज्यादा सस्ता है।  

    अल्कजार प्लेटिनम डीजल-एटी वर्जन 6 और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में आता है, इसका 7-सीटर वर्जन टाटा हैरियर के एडवेंचर एक्स प्लस एटी वेरिएंट से लगभग 10,000 रुपये ज्यादा सस्ता है। हालांकि, हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस डीजल-एटी और अल्कजार प्लेटिनम 6-सीटर वेरिएंट की कीमत बराबर है। 

    साइज 

    Tata Harrier Adventure X

    साइज 

    टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस 

    हुंडई अल्कजार प्लेटिनम 

    अंतर

    लंबाई

    4,605 मिलीमीटर

    4,560 मिलीमीटर

    +45 मिलीमीटर 

    चौड़ाई

    1,922 मिलीमीटर (ओआरवीएम्स के बिना)

    1,800 मिलीमीटर

    +122 मिलीमीटर 

    ऊंचाई 

    1,718 मिलीमीटर 

    1,710 मिलीमीटर (रूफ रेल्स के साथ) 

    +8 मिलीमीटर 

    व्हीलबेस 

    2,741 मिलीमीटर 

    2,760 मिलीमीटर 

    (-19 मिलीमीटर)

    साइज के मोर्चे पर टाटा हैरियर व्हीलबेस को छोड़कर सभी मामलों में ज्यादा बड़ी कार है। अल्कजार एक 3-रो एसयूवी कार है जिसके व्हीलबेस का साइज ज्यादा है, ऐसे में इसमें स्पेशियस केबिन मिलता है, हालांकि इसकी लंबाई हैरियर से कम है। चौड़ाई के मामले में इन दोनों कारों में सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। अल्कजार के मुकाबले टाटा हैरियर एसयूवी 122 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी कार है।  

    इंजन और ट्रांसमिशन 

    Tata Harrier Engine

    स्पेसिफिकेशन 

    टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस 

    हुंडई अल्कजार प्लेटिनम 

    इंजन 

    2-लीटर डीजल 

    1.5-लीटर डीजल

    पावर 

    170 पीएस 

    116 पीएस 

    टॉर्क

    350 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी 

    6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी

    टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में ज्यादा पावरफुल 2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो अल्कजार के मुकाबले 54 पीएस की ज्यादा पावर और 100 एनएम का ज्यादा टॉर्क देता है। इन दोनों एसयूवी कार में दो ट्रांसमिशन ऑप्शन और फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है। 

    फीचर

    Hyundai Alcazar Dashboard

    हाइलाइट

    टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस

    हुंडई अल्कजार प्लेटिनम 

    एक्सटीरियर 

     

    • एलईडी डीआरएल्स के साथ ऑटो-एलईडी बाई-प्रोजेक्टर हेडलाइट

    • एलईडी टर्न इंडिकेटर्स के साथ ब्लैक-आउट ओआरवीएम

    • 17-इंच मोनोटोन अलॉय व्हील्स

    • एलईडी टेललाइट्स

    •  रूफ रेल्स

    • एलईडी डीआरएल के साथ ऑटो-एलईडी क्वाड-बीम हेडलाइट्स

    • डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स

    • 18-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील्स 

    • एलईडी टेललाइट

    • टर्न इंडिकेटर्स के साथ ब्लैक कलर के ओआरवीएम 

    • क्रोम-फिनिश डोर हैंडल

    • ब्लैक रूफ रेल्स

    • ब्लैक-पेंटेड स्पॉइलर

    इंटीरियर 

    • केबिन में टैन एक्सेंट के साथ ब्लैक लेदरेट सीटें 

    • इल्युमिनेटेड टाटा लोगो के साथ 4-sस्पोक स्टीयरिंग व्हील 

    • डुअल-टोन नेवी और टैन इंटीरियर थीम

    • लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    • फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील

    • तीनों रो के लिए हाइट एडजस्टमेंट हेडरेस्ट

    कंफर्ट 

    • रियर वेंट्स के साथ ऑटो एसी

    • 6-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • पैनोरमिक सनरूफ

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    • फ्रंट 45वाट टाइप-सी चार्जर स्लॉट

    • इल्युमिनेटेड ग्लवबॉक्स

    • 8-वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    • 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

    • स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सेकंड रो सीटें

    • 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग सेकंड रो सीटें

    • सेकंड रो सीटों के लिए टिप-एंड-टम्बल फ़ंक्शन

    • 50:50 स्प्लिट-फोल्डिंग थर्ड रो सीटें

    • रिक्लाइनिंग तीसरी रो सीटें

    • दूसरी और तीसरी रो के लिए वेंट्स के साथ डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल

    • वायरलेस फोन चार्जर (पहली और दूसरी रो)

    • क्रूज कंट्रोल

    • इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल, फोल्डेबल और पावर-फोल्डिंग ओआरवीएम्स

    • ऑल-फोर पावर विंडो

    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप

    • कूल्ड ग्लवबॉक्स

    इंफोटेनमेंट

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट यूनिट

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    • 6-स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम

    • 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

    • 8-स्पीकर बोस साउंड सिस्टम (सबवूफर सहित)

    • वायरलेस एप्पल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    • कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    • एलेक्सा कनेक्टिविटी

    सेफ्टी

    • 6 एयरबैग

    • डिफॉगर के साथ रियर वाइपर और वॉशर

    • रेन-सेंसिंग वाइपर

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    • 360-डिग्री कैमरा

    • ऑल फोर डिस्क ब्रेक

    • लेवल-2 एडीएएस

    • इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    • ड्राइवर अटेंटिवनेस अलर्ट के साथ ईएसपी

    • 6 एयरबैग

    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी)

    • हिल-स्टार्ट असिस्ट

    • हिल-डिसेंट कंट्रोल

    • टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस)

    • फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

    • 360-डिग्री कैमरा

    • रेन-सेंसिंग वाइपर

    • आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज

    • लेवल-2 एडीएएस

    *एडीएएस  - एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम  

    हैरियर और अल्कजार के इन दोनों वेरिएंट में एलईडी लाइटिंग और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस दिया गया है। 

    अल्कजार एसयूवी में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टीपीएमएस और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी दिए गए हैं।  

    निष्कर्ष :

    टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में कई आकर्षक फीचर और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है। यदि आप 5-सीटर एसयूवी खरीदने की तलाश कर रहे हैं जो कॉम्पेक्ट एसयूवी के मुकाबले थोड़ी बड़ी हो और जिसमें कई आकर्षक फीचर मिले तो आप टाटा हैरियर एसयूवी को चुन सकते हैं। रेगुलर वर्जन से अलग दिखाने के लिए इसके केबिन में एकदम नई कलर थीम दी गई है। टाटा की एसयूवी कार में ज्यादा पावरफुल डीजल इंजन दिया गया है जिसका पावर आउटपुट भी ज्यादा है।  

    यदि आप अपनी बड़ी फैमिली के लिए 3-रो एसयूवी कार चाहते हैं तो आप अल्कजार प्लेटिनम वेरिएंट को चुन सकते हैं। इस वेरिएंट में 8-वे पावर-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और डुअल-ज़ोन एसी जैसे फीचर दिए गए हैं। इसका डीजल इंजन सिटी में रोजाना और कभी-कभी हाइवे में चलाने के हिसाब से अच्छा साबित होता है।  

