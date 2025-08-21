टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस vs हुंडई अल्कजार प्लेटिनम : कौनसी एसयूवी कार चुनें?
प्रकाशित: अगस्त 21, 2025 11:36 am । स्तुति
-
- Write a कमेंट
हाल ही में लॉन्च हुई टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस की कीमत हुंडई अल्कजार प्लेटिनम वेरिएंट के बराबर है। इनमें से कौनसा वेरिएंट ज्यादा बेहतर साबित होता है, जानेंगे इसके बारे में आगे :-
हाल ही में टाटा हैरियर को नया वेरिएंट अपडेट मिला है जिसके चलते इसमें दो नए एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट शामिल हुए हैं। इन दोनों वेरिएंट में कम प्राइस पर कई प्रीमियम फीचर दिए गए हैं। हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट की कीमत हुंडई अल्कजार (ज्यादा बड़ी और 3-रो कार) के प्लेटिनम वेरिएंट के बराबर है। यहां हमनें इन दोनों कारों का कंपेरिजन किया है जिससे आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। सबसे पहले इनकी कीमतों पर डालते हैं एक नजर :-
कीमत
|
टाटा हैरियर
|
हुंडई अल्कजार
|
एडवेंचर एक्स प्लस एमटी - 19.34 लाख रुपये
|
प्लेटिनम डीजल एमटी - 19.60 लाख रुपये
|
एडवेंचर एक्स प्लस एटी - 21.04 लाख रुपये
|
प्लेटिनम 7-सीटर डीजल एटी - 20.95 लाख रुपये / प्लेटिनम 6-सीटर डीजल एटी - 21.04 लाख रुपये
सभी कीमतें एक्स-शोरूम पैन इंडिया के अनुसार है।
हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट (मैनुअल गियरबॉक्स के साथ) हुंडई अल्कजार के डीजल-एमटी प्लेटिनम वेरिएंट से 26,000 रुपये ज्यादा सस्ता है।
अल्कजार प्लेटिनम डीजल-एटी वर्जन 6 और 7-सीटर कॉन्फिगरेशन में आता है, इसका 7-सीटर वर्जन टाटा हैरियर के एडवेंचर एक्स प्लस एटी वेरिएंट से लगभग 10,000 रुपये ज्यादा सस्ता है। हालांकि, हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस डीजल-एटी और अल्कजार प्लेटिनम 6-सीटर वेरिएंट की कीमत बराबर है।
साइज
|
साइज
|
टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस
|
हुंडई अल्कजार प्लेटिनम
|
अंतर
|
लंबाई
|
4,605 मिलीमीटर
|
4,560 मिलीमीटर
|
+45 मिलीमीटर
|
चौड़ाई
|
1,922 मिलीमीटर (ओआरवीएम्स के बिना)
|
1,800 मिलीमीटर
|
+122 मिलीमीटर
|
ऊंचाई
|
1,718 मिलीमीटर
|
1,710 मिलीमीटर (रूफ रेल्स के साथ)
|
+8 मिलीमीटर
|
व्हीलबेस
|
2,741 मिलीमीटर
|
2,760 मिलीमीटर
|
(-19 मिलीमीटर)
साइज के मोर्चे पर टाटा हैरियर व्हीलबेस को छोड़कर सभी मामलों में ज्यादा बड़ी कार है। अल्कजार एक 3-रो एसयूवी कार है जिसके व्हीलबेस का साइज ज्यादा है, ऐसे में इसमें स्पेशियस केबिन मिलता है, हालांकि इसकी लंबाई हैरियर से कम है। चौड़ाई के मामले में इन दोनों कारों में सबसे ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। अल्कजार के मुकाबले टाटा हैरियर एसयूवी 122 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी कार है।
इंजन और ट्रांसमिशन
|
स्पेसिफिकेशन
|
टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस
|
हुंडई अल्कजार प्लेटिनम
|
इंजन
|
2-लीटर डीजल
|
1.5-लीटर डीजल
|
पावर
|
170 पीएस
|
116 पीएस
|
टॉर्क
|
350 एनएम
|
250 एनएम
|
ट्रांसमिशन
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
|
6-स्पीड एमटी, 6-स्पीड एटी
टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में ज्यादा पावरफुल 2-लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो अल्कजार के मुकाबले 54 पीएस की ज्यादा पावर और 100 एनएम का ज्यादा टॉर्क देता है। इन दोनों एसयूवी कार में दो ट्रांसमिशन ऑप्शन और फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है।
फीचर
|
हाइलाइट
|
टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस
|
हुंडई अल्कजार प्लेटिनम
|
एक्सटीरियर
|
|
|
इंटीरियर
|
|
|
कंफर्ट
|
|
|
इंफोटेनमेंट
|
|
|
सेफ्टी
|
|
*एडीएएस - एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम
हैरियर और अल्कजार के इन दोनों वेरिएंट में एलईडी लाइटिंग और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 एडीएएस दिया गया है।
अल्कजार एसयूवी में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, टीपीएमएस और 8-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर भी दिए गए हैं।
निष्कर्ष :
टाटा हैरियर एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट में कई आकर्षक फीचर और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी दी गई है। यदि आप 5-सीटर एसयूवी खरीदने की तलाश कर रहे हैं जो कॉम्पेक्ट एसयूवी के मुकाबले थोड़ी बड़ी हो और जिसमें कई आकर्षक फीचर मिले तो आप टाटा हैरियर एसयूवी को चुन सकते हैं। रेगुलर वर्जन से अलग दिखाने के लिए इसके केबिन में एकदम नई कलर थीम दी गई है। टाटा की एसयूवी कार में ज्यादा पावरफुल डीजल इंजन दिया गया है जिसका पावर आउटपुट भी ज्यादा है।
यदि आप अपनी बड़ी फैमिली के लिए 3-रो एसयूवी कार चाहते हैं तो आप अल्कजार प्लेटिनम वेरिएंट को चुन सकते हैं। इस वेरिएंट में 8-वे पावर-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम और डुअल-ज़ोन एसी जैसे फीचर दिए गए हैं। इसका डीजल इंजन सिटी में रोजाना और कभी-कभी हाइवे में चलाने के हिसाब से अच्छा साबित होता है।