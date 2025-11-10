सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    टाटा कर्व को मिला नया अपडेट, नई इंटीरियर थीम और कुछ नए फीचर हुए शामिल

    संशोधित: नवंबर 10, 2025 04:02 pm | स्तुति

    24 Views
    • Write a कमेंट

    टाटा की इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और रियर विंडो सनशेड जैसे फीचर शामिल किए गए हैं

    Tata Curvv

    टाटा कर्व को भारत के कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे पहले 2024 में लॉन्च किया गया था। यह गाड़ी शुरुआत से ही फीचर लोडेड थी, लेकिन इसमें मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में कई फीचर्स की कमी खलती थी। अब टाटा ने कर्व आईसीई (इंटरनल कंबशन इंजन) वेरिएंट को नए फीचर्स के साथ अपडेट कर दिया है। अपडेटेड टाटा कर्व एसयूवी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी ऑनलाइन वायरल हो रही है, जिसमें इसकी नई इंटीरियर थीम नजर आई है। 

    केबिन के अंदर हल्के फुल्के अपडेट 

    Tata Curvv

    जैसा की आप तस्वीरों में देख सकते हैं, टाटा कर्व कार में नई लाइट ग्रे कलर इंटीरियर थीम दी गई है। बेहतर स्पेस और कंफर्ट के लिए इसमें नई डिजाइन की सीटें दी गई हैं। टाटा ने इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और रियर विंडो सनशेड जैसे कंफर्ट फीचर भी शामिल किए हैं। 

    Tata Curvv

    टाटा कर्व कार में 12.3-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर पहले से मिलते हैं। पैसेंजर सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिए गए हैं।

    टाटा कर्व एसयूवी 'डार्क' एडिशन वेरिएंट में भी उपलब्ध है। यहां देखें इसके लुक्स और इसमें क्या कुछ मिलता है खास। तस्वीरों में देखिए रेगुलर टाटा कर्व और कर्व डार्क एडिशन का कंपेरिजन। 

    इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं

    टाटा ने कर्व के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया है। इस गाड़ी में टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:-

    इंजन 

    1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.2-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल)

    1.5-लीटर डीजल 

    पावर 

    120 पीएस 

    125 पीएस 

    118 पीएस 

    टॉर्क 

    170 एनएम 

    225 एनएम 

    260 Nm

    ट्रांसमिशन 

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

    डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यहां देखें भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध 10 सबसे सस्ती डीजल कारों की लिस्ट

    कीमत और मुकाबला 

    टाटा कर्व की कीमत 9.67 लाख रुपये से 18.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम नई दिल्ली) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन से है।  

    was this article helpful ?

    टाटा कर्व पर अपना कमेंट लिखें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    टाटा कर्व को मिला नया अपडेट, नई इंटीरियर थीम और कुछ नए फीचर हुए शामिल
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    भारत का #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है