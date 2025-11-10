टाटा कर्व को मिला नया अपडेट, नई इंटीरियर थीम और कुछ नए फीचर हुए शामिल

संशोधित: नवंबर 10, 2025 04:02 pm | स्तुति

टाटा की इस कॉम्पेक्ट एसयूवी कार में डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और रियर विंडो सनशेड जैसे फीचर शामिल किए गए हैं

टाटा कर्व को भारत के कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे पहले 2024 में लॉन्च किया गया था। यह गाड़ी शुरुआत से ही फीचर लोडेड थी, लेकिन इसमें मुकाबले में मौजूद गाड़ियों की तुलना में कई फीचर्स की कमी खलती थी। अब टाटा ने कर्व आईसीई (इंटरनल कंबशन इंजन) वेरिएंट को नए फीचर्स के साथ अपडेट कर दिया है। अपडेटेड टाटा कर्व एसयूवी से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी ऑनलाइन वायरल हो रही है, जिसमें इसकी नई इंटीरियर थीम नजर आई है।

केबिन के अंदर हल्के फुल्के अपडेट

जैसा की आप तस्वीरों में देख सकते हैं, टाटा कर्व कार में नई लाइट ग्रे कलर इंटीरियर थीम दी गई है। बेहतर स्पेस और कंफर्ट के लिए इसमें नई डिजाइन की सीटें दी गई हैं। टाटा ने इसमें डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और रियर विंडो सनशेड जैसे कंफर्ट फीचर भी शामिल किए हैं।

टाटा कर्व कार में 12.3-इंच टचस्क्रीन, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर पहले से मिलते हैं। पैसेंजर सुरक्षा के लिए इसमें छह एयरबैग (स्टैंडर्ड), 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) दिए गए हैं।

टाटा कर्व एसयूवी 'डार्क' एडिशन वेरिएंट में भी उपलब्ध है। यहां देखें इसके लुक्स और इसमें क्या कुछ मिलता है खास। तस्वीरों में देखिए रेगुलर टाटा कर्व और कर्व डार्क एडिशन का कंपेरिजन।

इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं

टाटा ने कर्व के इंजन ऑप्शन में कोई बदलाव नहीं किया है। इस गाड़ी में टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं जिसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:-

इंजन 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल 1.2-लीटर टी-जीडीआई (डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल) 1.5-लीटर डीजल पावर 120 पीएस 125 पीएस 118 पीएस टॉर्क 170 एनएम 225 एनएम 260 Nm ट्रांसमिशन 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी 6-स्पीड एमटी, 7-स्पीड डीसीटी

डीसीटी - डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

कीमत और मुकाबला

टाटा कर्व की कीमत 9.67 लाख रुपये से 18.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम नई दिल्ली) के बीच है। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, होंडा एलिवेट और फोक्सवैगन टाइगन से है।