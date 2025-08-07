अगस्त 2025 में टाटा की कारों पर चल रहा है 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड, जानिए किस गाड़ी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा

शहर टाटा नेक्सन टाटा हैरियर टाटा सफारी टाटा कर्व टाटा पंच टाटा टियागो टियागो एनआरजी टाटा अल्ट्रोज टाटा टिगोर

नई दिल्ली 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1.5 महीने 2 महीने 1-.1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

बेंगलुरु 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने 1.5 महीने 1 महीना 1-1.5 महीने

मुंबई 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 2 महीने 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1-1.5 महीने

हैदराबाद 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 1.5 महीने 0.5-1 महीना 0.5-1 महीना 1 महीना 1 महीना 0.5-1 महीना

पुणे 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

चेन्नई 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

जयपुर 1.5-2 महीने 1.5-2 महीने 1.5 महीने 2 महीने 2 महीने 1 महीना 1 महीना 1.5 महीने 1 महीना

अहमदाबाद 1 महीना 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

गुरुग्राम 1-2 महीने 1-2 महीने 1 महीना 2 महीने 2 महीने 1 महीना 2 महीने 1 महीना 1 महीना

लखनऊ 2 महीने 1.5-2 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 2-3 महीने 0.5-1 महीना 1 महीना 1.5 महीने 0.5-1 महीना

कोलकाता 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

ठाणे 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1.5 महीने 2 महीने 1.5 महीने 0.5-1 महीना 1 महीना 1 महीना 0.5-1 महीना

सूरत 2 महीने 1.5-2 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 2-2.5 महीने 0.5-1 महीना 1 महीना 1.5 महीने 0.5-1 महीना

गाजियाबाद 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 2 महीने 1-2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

चंडीगढ़ 1-1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 2 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

कोयंबटूर 1-2 महीने 1-2 महीने 1-2 महीने 2 महीने 1-2 महीने 1 महीना 2 महीने 2 महीने 1 महीना

पटना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

फरीदाबाद 1 महीना 1 महीना 1 महीना 2 महीने 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना 1 महीना

इंदौर 1.5 महीने 1.5 महीने 1.5 महीने 2 महीने 1.5 महीने 1-1.5 महीने 1 महीना 1 महीना 1-1.5 महीने