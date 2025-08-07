सभी
नई
पुरानी कार
    • English
    • लॉगिन / रजिस्टर
    English | हिंदी

    अगस्त 2025 में टाटा की कारों पर चल रहा है 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड, जानिए किस गाड़ी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा

    प्रकाशित: अगस्त 07, 2025 02:12 pm । सोनू

    61 Views
    • Write a कमेंट

    अधिकतर टाटा कार टॉप शहरों में एक या दो महीने में डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, जबकि हैदराबाद, लखनऊ, ठाणे और सूरत में कुछ मॉडल करीब दो सप्ताह में डिलीवरी के लिए उपलब्ध है

    पिछले एक दशक में, टाटा ने कई नई कार भारत में लॉन्च की है, जिनमें टाटा हैरियर, टाटा पंच और हाल ही में आई टाटा कर्व शामिल है। टाटा की सभी नई कार ग्राहकों को काफी पसंद आ रही है, इतना ही नहीं इन पर हर महीने लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। अगर आप अगस्त 2025 में नई टाटा कार लेने की सोच रहे हैं तो यहां हमनें भारत के टॉप 20 शहरों में इन पर चल रहे वेटिंग पीरियड की लिस्ट बनाई है:

    नोट: यहां हमनें आईसीई पावर्ड टाटा कार के वेटिंग पीरियड की सूची बनाई है। जल्द ऐसी ही एक खबर हम सभी टाटा इलेक्ट्रिक कार की भी बनाएंगे।

    शहर

    टाटा नेक्सन

    टाटा हैरियर

    टाटा सफारी

    टाटा कर्व

    टाटा पंच

    टाटा टियागो

    टियागो एनआरजी

    टाटा अल्ट्रोज

    टाटा टिगोर

    नई दिल्ली

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1.5 महीने

    2 महीने

    1-.1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    बेंगलुरु

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1.5 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    मुंबई

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    हैदराबाद

    0.5-1 महीना

    0.5-1 महीना

    0.5-1 महीना

    1.5 महीने

    0.5-1 महीना

    0.5-1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    0.5-1 महीना

    पुणे

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    चेन्नई

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    जयपुर

    1.5-2 महीने

    1.5-2 महीने

    1.5 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1.5 महीने

    1 महीना

    अहमदाबाद

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    गुरुग्राम

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1 महीना

    2 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    2 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    लखनऊ

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    1.5 महीने

    1.5 महीने

    2-3 महीने

    0.5-1 महीना

    1 महीना

    1.5 महीने

    0.5-1 महीना

    कोलकाता

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    ठाणे

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1.5 महीने

    2 महीने

    1.5 महीने

    0.5-1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    0.5-1 महीना

    सूरत

    2 महीने

    1.5-2 महीने

    1.5 महीने

    1.5 महीने

    2-2.5 महीने

    0.5-1 महीना

    1 महीना

    1.5 महीने

    0.5-1 महीना

    गाजियाबाद

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    2 महीने

    1-2 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    चंडीगढ़

    1-1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    2 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    कोयंबटूर

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    2 महीने

    1-2 महीने

    1 महीना

    2 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    पटना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    फरीदाबाद

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    2 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    1 महीना

    इंदौर

    1.5 महीने

    1.5 महीने

    1.5 महीने

    2 महीने

    1.5 महीने

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    नोएडा

    1-2 महीने

    1-2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    2 महीने

    1 महीना

    1-1.5 महीने

    1 महीना

    1 महीना

    • जयपुर, लखनऊ और सूरत जैसे कुछ शहर में टाटा नेक्सन पर अधिकतम दो महीने का वेटिंग पीरियड है। हैदराबाद में टाटा की सब-4 मीटर एसयूवी कार के लिए न्यूनतम वेटिंग पीरियड दो सप्ताह है।

    Tata Harrier Front

    • नेक्सन की तरह टाटा हैरियर को भी हैदराबाद में करीब दो सप्ताह में घर लाया जा सकता है। हालांकि गुरुग्राम, सूरत, और कोयंबटूर में हैरियर को घर लाने के लिए दो महीने तक का इंतजार करना होगा।

    • अगर आप कोयंबटूर या नोएडा में टाटा सफारी को लेने की सोच रहे हैं तो इस पर दो महीने तक का इंतजार करने के लिए तैयार रहिए। हैदराबाद में यह एसयूवी कार सबसे जल्दी करीब दो सप्ताह में डिलीवरी के लिए उपलब्ध है।

    Tata Curvv front three quarters

    • अधिकांश शहरों में टाटा कर्व पर अधिकतम वेटिंग पीरियड दो महीने तक है। हालांकि ग्राहक पुणे, चेन्नई और पटना जैसे कुछ शहर में एसयूवी-कूपे कार की महज एक महीने में डिलीवरी ले सकते हैं।

    • इस लिस्ट की सभी कार में से टाटा पंच पर लखनऊ में सबसे ज्यादा तीन महीने तक का वेटिंग पीरियड है। हैदराबाद में यह एसयूवी कार सबसे जल्दी डिलीवरी के लिए उपलब्ध है।

    • अधिकतर टॉप शहरों में टाटा टियागो और टाटा टियागो एनआरजी पर करीब एक महीना या डेढ़ महीने का वेटिंग पीरियड है। इन पर न्यूनतम और अधिकतम वेटिंग पीरियड क्रमश: दो सप्ताह और दो महीने के बीच है।

    Tata Altroz front

    • टाटा अल्ट्रोज पर औसत वेटिंग पीरियड करीब एक महीने है। हालांकि कोयंबटूर में ग्राहकों को इसे घर लाने के लिए दो महीने तक का इंतजार करना होगा।

    • टाटा टिगोर सेडान कार पर अधिकांश शहरों में करीब एक महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। लखनऊ, ठाणे और सूरत में यह सबसे जल्दी करीब दो सप्ताह में डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, जबकि बेंगलुरु, मुंबई और इंदौर में सबसे ज्यादा डेढ़ महीने तक का इंतजार करना पड़ रहा है।

    नोट: आपके द्वारा चुने गए वेरिएंट, पसंद किए गए कलर और डीलरशिप पर उपलब्ध स्टॉक के आधार पर नई कार का वेटिंग पीरियड अलग-अलग हो सकता है। ऐसे में सही जानकारी के लिए हम आपको नजदीकी टाटा कार शोरूम पर संपर्क करने की सलाह देते हैं।

    was this article helpful ?

    टाटा नेक्सन पर अपना कमेंट लिखें

    explore similar कारें

    कंपेयर करने के लिए मिलती-जुलती कारें

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    संबंधित समाचार

    ट्रेंडिंग एसयूवी कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    सभी नई कारें देखें
    सभी अपकमिंग कारें देखें
    सभी पॉपुलर कारें देखें

    सभी ब्रांड्स

    सभी ब्रांड देखें
    होम
    नई कारें
    न्यूज़
    अगस्त 2025 में टाटा की कारों पर चल रहा है 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड, जानिए किस गाड़ी के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
    India’s #1

    सबसे बड़ा ऑटो पोर्टल

    कार बेचें

    हर 4 मिनट में एक कार बिकती है

    ऑफर

    अपडेट रहें और पैसे बचाएं

    तुलना

    सही कार चुनें

    © 2025 Girnar Software Pvt. Ltd.

    ×
    हमें आपके अनुभव को कस्टमाइज करने के लिए आपके शहर की आवश्यकता है