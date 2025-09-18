टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट vs मारुति बलेनो : इनमें से कौनसी गाड़ी है ज्यादा सुरक्षित, जानिए यहां

टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट vs मारुति बलेनो : इनमें से कौनसी गाड़ी है ज्यादा सुरक्षित, जानिए यहां
टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट कार को वयस्क और चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी के लिए 5 स्टार रेटिंग मिली है, जबकि बलेनो हैचबैक को वयस्क पैसेंजर सेफ्टी के लिए 4 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 3 स्टार दिए गए हैं
हाल ही में टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया है, जिसमें इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इससे पहले जून 2025 में मारुति बलेनो का भारत एनकैप क्रैश टेस्ट किया गया था जिसमें इस गाड़ी का स्कोर 4 स्टार रहा था। अब सवाल यह उठता है कि टाटा की यह प्रीमियम हैचबैक कार मारुति बलेनो से कितनी ज्यादा सुरक्षित है? जानेंगे इसके बारे में आगे अल्ट्रोज और बलेनो के भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर के जरिए :-
भारत एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग और स्कोर
नोट : जब जून 2025 में भारत एनकैप ने बलेनो का टेस्ट किया था तब इस प्रीमियम हैचबैक कार में 2 एयरबैग्स और 6 एयरबैग्स दोनों मौजूद थे। वर्तमान में मारुति बलेनो कार के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। ऐसे में हमनें इस कंपेरिजन के लिए बलेनो के केवल 6 एयरबैग्स (स्टैंडर्ड) वाले वेरिएंट को चुना है।
|
पैरामीटर
|
टाटा अल्ट्रोज
|
मारुति बलेनो
|
वयस्क सेफ्टी रेटिंग
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐⭐
|
वयस्क पैसेंजर प्रोटेक्शन
|
29.65 / 32 पॉइंट्स
|
26.52 / 32 पॉइंट्स
|
फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट
|
15.55 / 16 पॉइंट्स
|
11.54 / 16 पॉइंट्स
|
साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट
|
14.11 / 16 पॉइंट्स
|
14.99 / 16 पॉइंट्स
|
साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट (पोल)
|
ओके
|
ओके
|
चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग
|⭐⭐⭐⭐⭐
|⭐⭐⭐
|
चाइल्ड पैसेंजर प्रोटेक्शन स्कोर
|
44.90 / 49 पॉइंट्स
|
34.81 / 49 पॉइंट्स
|
चाइल्ड सेफ्टी डायनामिक स्कोर
|
23.90 / 24 पॉइंट्स
|
16.81 / 24 पॉइंट्स
|
सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर
|
12 / 12 पॉइंट्स
|
12 / 12 पॉइंट्स
|
व्हीकल असेसमेंट स्कोर
|
9 / 13 पॉइंट्स
|
6 / 13 पॉइंट्स
अब चलिए जानते हैं कि इन दोनों प्रीमियम हैचबैक कारों ने क्रैश टेस्ट में कैसा किया परफॉर्म :-
टाटा अल्ट्रोज भारत एनकैप टेस्ट
फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल टेस्ट में ड्राइवर के सिर, गर्दन, छाती, पेल्विस, जांघ और पैर के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि टिबिया की सुरक्षा 'पर्याप्त' पाई गई। को-ड्राइवर के दाएं टिबिया को छोड़कर बाकी सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली, जबकि दाएं टिबिया को 'पर्याप्त' प्रोटेक्शन दिया गया।
साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में पैसेंजर के सभी हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला। जबकि, साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में पैसेंजर के छाती और पेट के हिस्से को क्रमशः मार्जिनल और पर्याप्त करार दिया गया, जबकि सिर और गर्दन के हिस्से की सुरक्षा 'अच्छी' बताई गई।
चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी की बात करें तो अल्ट्रोज को फ्रंटल क्रैश टेस्ट में 18 महीने की बच्ची की डमी के लिए 8 में से 7.90 पॉइंट्स मिले, जबकि साइड क्रैश टेस्ट में इसका स्कोर 4 में से 4 रहा। वहीं, फ्रंटल और साइड क्रैश टेस्ट में 3 साल की बच्ची की डमी का स्कोर 8 में से 8 और 4 में से 4 रहा।
मारुति बलेनो भारत एनकैप क्रैश टेस्ट
फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में मारुति बलेनो के 6 एयरबैग्स वाले वेरिएंट को ड्राइवर के सिर और गर्दन के हिस्से के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जबकि छाती, जांघ और पेल्विस के हिस्से को 'मार्जिनल' करार दिया गया। वहीं, टिबिया और पैर के हिस्से की सुरक्षा 'पर्याप्त' बताई गई। इस टेस्ट में को-ड्राइवर के सिर और गर्दन के हिस्से की सुरक्षा 'अच्छी' पाई गई, जबकि बाकी महत्वपूर्ण हिस्सों को 'पर्याप्त' प्रोटेक्शन मिला।
साइड मूवेबल डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में बलेनो ने अल्ट्रोज से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। इस टेस्ट में पैसेंजर के छाती के हिस्से को 'पर्याप्त' प्रोटेक्शन मिला, जबकि सिर, पेट और पेल्विस के हिस्से की सुरक्षा 'अच्छी' पाई गई। साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में टाटा अल्ट्रोज की तरह बलेनो को भी पैसेंजर के सभी हिस्सों के लिए 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला।
चाइल्ड पैसेंजर सेफ्टी के लिए बलेनो को साइड क्रैश टेस्ट में दोनों डमी के लिए पूरे पॉइंट्स मिले, लेकिन फ्रंटल क्रैश टेस्ट में इसका स्कोर 18 महीने की बच्ची की डमी के लिए 8 में से 7.17 पॉइंट्स और 3 साल की बच्ची की डमी के लिए 8 में से 1.63 पॉइंट्स रहा, जो काफी खराब था।
निष्कर्ष :
क्रैश टेस्ट के नतीजों पर गौर करें तो साफ स्पष्ट है कि अल्ट्रोज ने बलेनो के मुकाबले फ्रंटल ऑफसेट डिफॉरमेबल बैरियर टेस्ट में ड्राइवर और को-ड्राइवर के सभी हिस्सों को 'अच्छा' प्रोटेक्शन दिया। टाटा की हैचबैक कार में दोनों फ्रंट पैसेंजर के छाती, पेल्विस, जांघ और पैर के हिस्से को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला, जो बलेनो में 'पर्याप्त' से 'मार्जिनल' रहा।
साइड मूवेबल बैरियर टेस्ट में बलेनो कार को पैसेंजर के सिर, पेट और पेल्विस के हिस्सों के लिए 'अच्छी' सेफ्टी रेटिंग मिली, जबकि छाती के हिस्से की सुरक्षा 'पर्याप्त' पाई गई। वहीं, टाटा अल्ट्रोज हैचबैक में पैसेंजर के छाती के हिस्से को 'मार्जिनल' प्रोटेक्शन और पेट के हिस्से को 'पर्याप्त' करार दिया गया।
साइड पोल इम्पेक्ट टेस्ट में दोनों प्रीमियम हैचबैक कार की परफॉरमेंस लगभग एक जैसी रही, जिसमें पैसेंजर के सभी महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट्स को 'अच्छा' प्रोटेक्शन मिला।
चाइल्ड सेफ्टी टेस्ट में दोनों कारों के स्कोर में काफी बड़ा अंतर देखने को मिला। यहां देखें इसकी पूरी जानकारी :-
|
मॉडल
|
टाटा अल्ट्रोज
|
मारुति बलेनो
|
फ्रंटल क्रैश में 18 महीने की बच्ची की डमी
|
7.90 / 8 पॉइंट्स
|
7.17 / 8 पॉइंट्स
|
साइड क्रैश टेस्ट में 18 महीने की बच्ची की डमी
|
4 / 4 पॉइंट्स
|
4 / 4 पॉइंट्स
|
फ्रंटल क्रैश टेस्ट में 3 साल की बच्ची की डमी
|
8 / 8 पॉइंट्स
|
1.63 / 8 पॉइंट्स
|
साइड क्रैश टेस्ट में 3 साल की बच्ची की डमी
|
4 / 4 पॉइंट्स
|
4 / 4 पॉइंट्स
टेबल से साफ स्पष्ट है कि अल्ट्रोज और बलेनो का साइड क्रैश टेस्ट में स्कोर एक जैसा रहा, लेकिन फ्रंटल क्रैश टेस्ट में मारुति की हैचबैक कार बलेनो से पीछे रही।
सेफ्टी फीचर
टाटा अल्ट्रोज और मारुति बलेनो हैचबैक कार में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ईबीडी के साथ एबीएस, सभी पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), 360-डिग्री कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर दिए गए हैं। टाटा अल्ट्रोज गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम फीचर भी दिया गया है।
कीमत और मुकाबला
यहां देखें इन दोनों प्रीमियम हैचबैक कार की मौजूदा एक्स-शोरूम प्राइस :-
|
टाटा अल्ट्रोज
|
6.89 लाख रुपये से 11.49 लाख रुपये
|
मारुति बलेनो
|
6.74 लाख रुपये से 9.96 लाख रुपये
इन दोनों हैचबैक कार का मुकाबला टोयोटा ग्लैंजा और हुंडई आई20 से है।