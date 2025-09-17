सभी
    टाटा अल्ट्रोज को भारत एनकैप से मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग

    संशोधित: सितंबर 17, 2025 06:52 pm | भानु

    Tata ALtroz Bharat NCAP crash test

    टाटा की कारें अपनी सेफ्टी के लिए जानी जाती है और अब टाटा अल्ट्रोज को भी भारत एनकैप की ओर से फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। इसके साथ ही अब ये मारुति बलेनो से ज्यादा सुरक्षित प्रीमियम हैचबैक बन चुकी है जिसे जुलाई 2025 में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। टाटा अल्ट्रोज के भारत एनकैप क्रैश टेस्ट के नतीजे इस प्रकार से है:

    मॉडल 

    रेटिंग 

    स्कोर

    वयस्कों की सुरक्षा 

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    29.65/32 पॉइन्ट्स

    बच्चों की सुरक्षा

    ⭐⭐⭐⭐⭐

    44.90/49 पॉइन्ट्स

    Tata Altroz Bharat NCAP crash test

    वयस्क प्रोटेक्शन

    Tata Altroz Bharat NCAP crash test

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 15.55/16 पॉइन्ट्स

    साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट: 14.11/16 पॉइन्ट्स

    साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट (पोल): ओके

    फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, अल्ट्रोज़ ने ड्राइवर के शरीर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों को ‘अच्छी’ सुरक्षा दी, जबकि दोनों पैरों की हड्डियों को ‘पर्याप्त’ सुरक्षा मिली। को-ड्राइवर के 

    शरीर के सभी अंगोें की सुरक्षा भी 'अच्छी' पाई गई है, जबकि दाहिने पैर की हड्डी को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली। 

    Tata Altroz Bharat NCAP crash test

    साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में, पैसेंजर के सिर और एब्स को 'अच्छी' सुरक्षा मिली, जबकि छाती की सुरक्षा 'मामूली' स्तर की थी, और पेट को 'पर्याप्त' सुरक्षा मिली । इसके विपरीत, साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में पैसेंजर के शरीर के सभी अंगों को 'अच्छी' सुरक्षा मिली।

    चाइल्ड प्रोटेक्शन

    Tata Altroz Bharat NCAP crash test

    डायनैमिक स्कोर: 23.90/24 पॉइन्ट्स

    सीआरएस इंस्टॉलेशन स्कोर: 12/12 पॉइन्ट्स

    व्हीकल असेसमेंट स्कोर: 9/13 पॉइन्ट्स

    बच्चों की सुरक्षा को लेकर किए गए टेस्ट में , टाटा अल्ट्रोज़ पर आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज की मदद से चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम (सीआरएस) को उल्टी दिशा में इंस्टॉल किया गया था। 3 साल के बच्चे की डमी ने फ्रंटल क्रैश टेस्ट में 8 में से पूरे 8 अंक और साइड क्रैश टेस्ट में 4 में से 4 अंक हासिल किए। इसकी तुलना में, 18 महीने के बच्चे की डमी ने फ्रंटल क्रैश टेस्ट में कुछ अंक गंवा दिए (8 में से 7.90 अंक), जबकि साइड क्रैश टेस्ट में पूरे अंक हासिल किए। यही मुख्य कारण है कि अल्ट्रोज़ का चाइल्ड सेफ्टी डायनेमिक स्कोर 24 में से 23.90 रहा है।

    सेफ्टी फीचर्स

    टाटा अल्ट्रोज़ में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस एवं ईबीडी , इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और सभी सीटों पर सीटबेल्ट रिमाइंडर जैसे सेफ्टी फीचर्स उपलब्ध हैं। इसके अलावा इसमें पीछे की सीटों में आईएसओफिक्स चाइल्ड-सीट माउंट भी दिया गया है।

    कीमत एवं कंपेरिजन

    Tata Altroz Bharat NCAP crash test

    टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट की कीमत 6.89 लाख रुपये से लेकर 11.49 लाख रुपये ( एक्स-शोरूम) के बीच है। इसका मुकाबला मारुति बलेनो, हुंडई आई20 और टोयोटा ग्लैंजा से है।

    टाटा अल्ट्रोज़ पर अपना कमेंट लिखें

    टाटा अल्ट्रोज को भारत एनकैप से मिली 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
