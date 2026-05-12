टाटा अल्ट्रोज सीएनजी ऑटोमैटिक (एएमटी) गियरबॉक्स के साथ लॉन्च, कीमत 8.70 लाख रुपये से शुरू

प्रकाशित: मई 12, 2026 05:49 pm । सोनू

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टाटा अल्ट्रोज प्रीमियम हैचबैक कार के सीएनजी वेरिएंट: प्योर, प्योर एस, क्रिएटिव, क्रिएटिव एस और अकंप्लिश्ड एस को 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स के साथ लॉन्च किया गया है। बेस मॉडल स्मार्ट सीएनजी में अभी भी केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है।

अगर आप मैनुअल वर्जन की तुलना में नए वेरिएंट की कीमत और अन्य अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आगे हमने इनकी पूरी जानकारी दी है:

टाटा अल्ट्रोज आईसीएनजी एएमटी: प्राइस

अल्ट्रोज कार कुल सात वेरिएंट्स में उपलब्ध है, और टाटा अल्ट्रोज के सीएनजी वेरिएंट्स की कीमत इस प्रकार है:

वेरिएंट सीएनजी एएमटी (नया) सीएनजी एमटी अंतर स्मार्ट — 7.30 लाख रुपये — प्योर 8.70 लाख रुपये 8.10 लाख रुपये +60,000 रुपये प्योर एस 9 लाख रुपये 8.42 लाख रुपये +58,000 रुपये क्रिएटिव 9.57 लाख रुपये 9.02 लाख रुपये +55,000 रुपये क्रिएटिव एस 9.82 लाख रुपये 9.27 लाख रुपये +55,000 रुपये अकंप्लिश्ड एस 10.77 लाख रुपये 10.22 लाख रुपये +55,000 रुपये अकंप्लिश्ड प्लस एस — — —

सभी कीमत एक्स-शोरूम पैन-इंडिया के अनुसार है

जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, एएमटी का विकल्प प्योर वेरिएंट से उपलब्ध है।

प्योर और प्योर एस एएमटी की कीमत मैनुअल वेरिएंट्स से क्रमश: 60,000 रुपये और 58,000 रुपये ज्यादा है।

क्रिएटिव, क्रिएटिव एस और अकंप्लिश्ड एस वेरिएंट की कीमत इनके मैनुअल वर्जन से 55,000 रुपये ज्यादा है।

गियरबॉक्स के अलावा अल्ट्रोज के डिजाइन और फीचर में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ध्यान दें कि टाटा अल्ट्रोज सीएनजी इसके टॉप मॉडल अकंप्लिश्ड प्लस एस के साथ उपलब्ध नहीं है।

टाटा अल्ट्रोज आईसीएनजी: फीचर और सेफ्टी

टाटा अल्ट्रोज सीएनजी में एक 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले, 7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक सिंगल-पैन इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, कीलेस एंट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, 8-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम, रेन-सेंसिंग वाइपर और ऑटो एसी जैसे फीचर दिए गए हैं।

सुरक्षा के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट और रेन-सेसिंग वाइपर जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

टाटा अल्ट्रोज आईसीएनजी: पावरट्रेन

टाटा अल्ट्रोज में 1.2-लीटर पेट्रोल, सीएनजी के साथ पेट्रोल और 1.5-लीटर 4-सिलेंडर डीजल इंजन का विकल्प दिया गया है। अल्ट्रोज सीएनजी के स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

इंजन 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल + सीएनजी पावर 73.5 पीएस (सीएनजी) टॉर्क 103 एनएम (सीएनजी) गियरबॉक्स 5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी (नया)

एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

पेट्रोल पावर! जब इसे पेट्रोल मोड में चलाया जाता है, तब यह इंजन 88 पीएस और 115 एनएम का थोड़ा ज्यादा पावर आउटपुट देता है।

टाटा अल्ट्रोज आईसीएनजी: कंपेरिजन

टाटा अल्ट्रोज का मुकाबला मारुति बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा, और हुंडई आई20 से है। इनमें से बलेनो और ग्लैंजा में सीएनजी का विकल्प भी है, लेकिन सेगमेंट में अल्ट्रोज इकलौती कार है जिसमें सीएनजी के साथ एएमटी गियरबॉक्स दिया गया है।

यह भी देखें: टाटा अल्ट्रोज ऑन रोड प्राइस