सब-4 मीटर एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: सितंबर में हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेजा को पीछे छोड़ टाटा नेक्सन रही टॉप पर, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को कितने बिक्री के आंकड़े मिले

मॉडल सितंबर 2025 अगस्त 2025 मासिक ग्रोथ वर्तमान मार्केट शेयर (%) मार्केट शेयर (% पिछले साल) सालाना मार्केट शेयर (%) औसत सेल्स (6 महीने)

टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी समेत) 22573 14004 61.18 32.26 19.28 12.98 14534

हुंडई वेन्यू (वेन्यू एन लाइन समेत) 11484 8109 41.62 16.41 17.24 -0.83 8338

मारुति ब्रेजा 10173 13620 -25.3 14.54 25.76 -11.22 15623

महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ 9032 5521 63.59 12.9 15.13 -2.23 7150

किआ सोनेट 9020 7741 16.52 12.89 17.37 -4.48 7877

स्कोडा कायलाक 4398 3099 41.91 6.28 — — 4580

निसान मैग्नाइट 1652 1384 19.36 2.36 3.53 -1.17 1687

रेनो काइगर 1166 910 28.13 1.66 1.66 0 626

किआ सिरोस 465 308 50.97 0.66 — — 2961