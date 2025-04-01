सभी
    सब-4 मीटर एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: सितंबर में हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेजा को पीछे छोड़ टाटा नेक्सन रही टॉप पर, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को कितने बिक्री के आंकड़े मिले

    प्रकाशित: अक्टूबर 16, 2025 03:51 pm । स्तुति

    64 Views
    मारुति ब्रेजा सितंबर 2025 के सेल्स चार्ट में इकलौती सब-4 मीटर एसयूवी कार है जिसकी मासिक सेल्स में गिरावट आई है

    Tata Nexon

    सितंबर 2025 का महीना सब-कॉम्पेक्ट एसयूवी सेगमेंट के लिए काफी अच्छा रहा क्योंकि पिछले महीने इस सेगमेंट की मासिक सेल्स में 27.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। टाटा नेक्सन सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही, जिसकी मंथली सेल्स में बढ़ोतरी दर्ज हुई। पिछले महीने हुंडई वेन्यू, महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक जैसी गाड़ियों की मासिक सेल्स भी पॉजिटिव दर्ज की गई। यहां देखें सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की सितंबर 2025 की सेल्स रिपोर्ट :-

    मॉडल 

    सितंबर 2025

    अगस्त 2025

    मासिक ग्रोथ

    वर्तमान मार्केट शेयर (%)

    मार्केट शेयर (% पिछले साल)

    सालाना मार्केट शेयर (%)

    औसत सेल्स (6 महीने)

    टाटा नेक्सन (नेक्सन ईवी समेत) 

    22573

    14004

    61.18

    32.26

    19.28

    12.98

    14534

    हुंडई वेन्यू (वेन्यू एन लाइन समेत) 

    11484

    8109

    41.62

    16.41

    17.24

    -0.83

    8338

    मारुति ब्रेजा

    10173

    13620

    -25.3

    14.54

    25.76

    -11.22

    15623

    महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ 

    9032

    5521

    63.59

    12.9

    15.13

    -2.23

    7150

    किआ सोनेट 

    9020

    7741

    16.52

    12.89

    17.37

    -4.48

    7877

    स्कोडा कायलाक 

    4398

    3099

    41.91

    6.28

    4580

    निसान मैग्नाइट 

    1652

    1384

    19.36

    2.36

    3.53

    -1.17

    1687

    रेनो काइगर 

    1166

    910

    28.13

    1.66

    1.66

    0

    626

    किआ सिरोस

    465

    308

    50.97

    0.66

    2961

    कुल

    69963

    54696

    27.91

    99.96

     

     

     

    Tata Nexon

    • सितंबर 2025 में टाटा नेक्सन सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। पिछले महीने इस गाड़ी की 22,500 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं, जो कि अगस्त 2025 के मुकाबले 8500 यूनिट्स ज्यादा रहीं। टाटा नेक्सन की मासिक सेल्स में 61.18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें नेक्सन ईवी के सेल्स आंकड़े भी शामिल है। यहां देखें नेक्सन की वेरिएंट वाइज कीमतें। 

    • हुंडई वेन्यू 11,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ सितंबर 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी कार रही। अगस्त 2025 के मुकाबले इसकी मासिक सेल्स में 41.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। इस एसयूवी कार को नया जनरेशन अपडेट मिलना बाकी है। भारत में 2025 हुंडई वेन्यू एसयूवी को 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। यहां देखें इससे जुड़ी जानकारी। 

    Maruti Brezza

    • मारुति ब्रेजा सितंबर 2025 के सेल्स चार्ट में तीसरी पोजिशन पर रही। पिछले महीने इस गाड़ी की 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। अगस्त 2025 के मुकाबले इसकी सेल्स में 25.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह सेगमेंट की इकलौती कार है जिसकी मासिक सेल्स में गिरावट दर्ज की गई है। जीएसटी दरों में कटौती के बाद मारुति ब्रेजा अब 1.12 लाख रुपये सस्ती हो गई है - यहां देखें इसकी वेरिएंट वाइज कीमत। 

    यह भी पढ़ें : कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: सितंबर 2025 में हुंडई क्रेटा सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही, मारुति विक्टोरिस को पांचवां स्थान मिला

    • महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ एसयूवी 9,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथी पोजिशन पर पहुंच गई है। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में सबसे ज्यादा 63.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। कंपनी ने अगस्त 2025 की तुलना में सितंबर 2025 में इस गाड़ी की 3,500 से ज्यादा यूनिट्स बेचीं। 

    Kia Sonet side

    • अगस्त 2025 के मुकाबले सितंबर 2025 में किआ सोनेट की मासिक सेल्स 16.52 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन फिर भी यह गाड़ी सेल्स चार्ट में एक पोजिशन नीचे पहुंच गई है। 

    Skoda Kylaq front

    • स्कोडा कायलाक 4,400 यूनिट्स की बिक्री के साथ छठी सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी कार रही। इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 41.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। 

    Renault Kiger front design

    • सितंबर 2025 में निसान मैग्नाइट एसयूवी की 1,600 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं। अगस्त 2025 के मुकाबले इस गाड़ी की सेल्स 19.36 प्रतिशत बढ़ी है। जबकि, नई रेनो काइगर की सितंबर 2025 में 1,100 से ज्यादा यूनिट्स बिकीं और इस गाड़ी की मासिक सेल्स में 28.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। 

    Kia Syros Side

    • किआ सिरोस एसयूवी कार की पिछले महीने केवल 465 यूनिट्स बिकीं। अगस्त 2025 के मुकाबले इस गाड़ी की सेल्स 50 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन फिर भी यह लिस्ट की सबसे कम बिकने वाली सब-4 मीटर एसयूवी कार रही। 

    जीएसटी 2.0 लागू होने और फेस्टिव सीजन शुरू होने के साथ सब-4 मीटर एसयूवी सेगमेंट की सेल्स में अक्टूबर 2025 में वृद्धि दर्ज हो सकती है। यदि आप भी इस दिवाली कोई नई कार खरीदने के बार में सोच रहे हैं तो यह 10 कारें देख सकते हैं जिन पर सबसे कम वेटिंग पीरियड चल रहा है।

    सब-4 मीटर एसयूवी कार सेल्स रिपोर्ट: सितंबर में हुंडई वेन्यू और मारुति ब्रेजा को पीछे छोड़ टाटा नेक्सन रही टॉप पर, जानिए सेगमेंट की बाकी कारों को कितने बिक्री के आंकड़े मिले
