    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की बुकिंग शुरू, 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च

    प्रकाशित: अक्टूबर 06, 2025 10:59 am । सोनू

    51 Views
    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की डिलीवरी 6 नवंबर से मिलना शुरू होगी

    Skoda Octavia RS

    • ग्राहक ऑक्टाविया आरएस की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं।

    • भारत में इसे इंपोर्ट करके बेचा जाएगा और इसकी केवल 100 यूनिट मिलेगी।

    • इसमें बटरफ्लाई ग्रिल, 18-इंच एयरो स्टाइल ड्यूल-टोन अलॉय व्हील, और वी-शेप एलईडी डीआरएल के साथ ड्यूल-पोड मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट दी गई है।

    • डैशबोर्ड और सीट पर लाल हाइलाइट के साथ काली केबिन थीम दी गई है।

    • इसमें 265 पीएस 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा।

    • इसकी कीमत 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू हो सकती है।

    परफॉर्मेंस के शौकीन लोगों के लिए अब खुश होने का समय है! लोकप्रिय परफॉर्मेंस सेडान स्कोडा ऑक्टाविया आरएस को अब कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की कीमत की घोषणा 17 अक्टूबर 2025 को होगी, और इसकी डिलीवरी इस साल 6 नवंबर से मिलेगी। भारत में इसकी केवल 100 यूनिट ही उपलब्ध होंगी और इसे यहां पर इंपोर्ट करके बेचा जाएगा। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो आपको नई ऑक्टाविया आरएस से जुड़ी हर वो जानकारी मिलेगी जिसे आप जानना चाहते हैं।

    स्पोर्टी डिजाइन

    Skoda Octavia RS

    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पहले ही शोकेस किया जा चुका है। इसमें बटरफ्लाई ग्रिल, ड्यूल-पोड मैट्रिक्स एलईडी हेडलाइट, वी आकार की एलईडी डीआरएल और पतली रैपअराउंड एलईडी टेल लाइट जैसे खास सिग्नेचर एलिमेंट्स दिए गए हैं। इसमें रेगुलर मॉडल की तुलना में कुछ स्पोर्टी डिजाइन एलिमेंट्स जैसे आगे वाली ग्रिल पर ‘आरएस’ बैजिंग और एक स्पोर्टी बंपर डिजाइन दिया गया है। राइडिंग के लिए इसमें एयरोडायनामिक डिजाइन वाले 18-इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं।

    काला केबिन

    Skoda Octavia RS

    नई ऑक्टाविया आरएस का केबिन लेआउट स्कोडा की नई डिजाइन लैंग्वेज के अनुरूप है। इसमें काला केबिन दिया गया है, जबकि डैशबोर्ड और सीटों पर कुछ लाल हाइलाइट्स दिए गए हैं। वहीं 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर बीच में ‘स्कोडा’ नाम लिखा हुआ है। स्पोर्टी लुक को और निखारने के लिए स्पोर्टी सीटें और मैटेलिक पेडल दिए गए हैं।

    फीचर और सेफ्टी

    ऑक्टाविया आरएस में 13-इंच फ्री-स्टेंडिंग टचस्क्रीन, एक 10-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन ऑटो एसी, आगे हीटेड और पावर्ड सीटें, एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस फोन चार्जर, और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर मिलेंगे।

    पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें कई एयरबैग, ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), और 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर मिलेंगे। इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (एडीएएस) भी दिया जा सकता है।

    इंजन

    अंतररष्ट्रीय बाजार में ऑक्टाविया आरएस में 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है:

    इंजन

    2-लीटर टर्बो-पेट्रोल

    पावर

    265 पीएस

    टॉर्क

    370 एनएम

    गियरबॉक्स

    7-स्पीड डीसीटी

    एसेलरेशन (0-100 किलोमीटर प्रति घंटा)

    6.4 सेकंड

    टॉप स्पीड

    250 किलोमीटर प्रति घंटा

    डीसीटी - ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    संभावित प्राइस और कंपेरिजन

    Skoda Octavia RS

    2025 स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की कीमत 45 लाख रुपये (एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) से शुरू हो सकती है। इसे ऑडी ए4, बीएमडब्ल्यू 2 सीरीज ग्रां कूपे, और मर्सिडीज-बेंज ए-क्लास लिमोजिन के स्पोर्टी विकल्प के तौर पर चुना जा सकेगा।

    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस की बुकिंग शुरू, 17 अक्टूबर को होगी लॉन्च
