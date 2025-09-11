स्कोडा कायलाक पर जीएसटी का फायदा : यह एसयूवी कार 22 सितंबर से 1.19 लाख रुपये हो जाएगी सस्ती
प्रकाशित: सितंबर 11, 2025 01:55 pm । स्तुति
स्कोडा कायलाक एसयूवी की नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी
यदि आप नई स्कोडा कायलाक को घर लाने की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको थोड़ा इंतजार करने की सलाह देंगे। स्कोडा कंपनी ने 22 सितंबर से गाड़ियों की कीमतों में कटौती करने की घोषणा की है जब नई जीएसटी की दरें लागू की जाएंगी। हमें अपने सूत्रों के जरिए स्कोडा कायलाक की नई कीमतों का पता लगा है, यहां देखें इसकी वेरिएंट-वाइज कीमतें :-
स्कोडा कायलाक : नई वेरिएंट-वाइज कीमतें
स्कोडा कायलाक गाड़ी चार वेरिएंट में आती है। यहां देखें इसकी नई वेरिएंट-वाइज कीमतें :-
|
वेरिएंट
|
पुरानी कीमत
|
जीएसटी 2.0 के बाद नई कीमत
|
अंतर
|
मैनुअल
|
क्लासिक
|
8.25 लाख रुपये
|
7.55 लाख रुपये
|
70,000 रुपये
|
सिग्नेचर
|
9.85 लाख रुपये
|
9 लाख रुपये
|
85,000 रुपये
|
सिग्नेचर प्लस
|
11.3 लाख रुपये
|
10.34 लाख रुपये
|
96,000 रुपये
|
प्रेस्टीज
|
12.94 लाख रुपये
|
11.84 लाख रुपये
|
1.1 लाख रुपये
|
ऑटोमेटिक
|
सिग्नेचर
|
10.95 लाख रुपये
|
10 लाख रुपये
|
95,000 रुपये
|
सिग्नेचर प्लस
|
12.4 लाख रुपये
|
11.34 लाख रुपये
|
1.06 लाख रुपये
|
प्रेस्टीज
|
13.99 लाख रुपये
|
12.8 लाख रुपये
|
1.19 लाख रुपये
सभी कीमतें एक्स-शोरूम के अनुसार है
स्कोडा कायलाक के मैनुअल वेरिएंट पर 1.1 लाख रुपये तक की बचत की जा सकती है। हालांकि, इस गाड़ी के टॉप प्रेस्टीज ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत 1.19 लाख रुपये तक कम हो सकती है।
स्कोडा कायलाक की कीमतें क्यों हुई है कम?
स्कोडा कायलाक एक छोटी कार है जिसकी लंबाई चार मीटर से कम है और इसमें 1200सीसी से कम क्षमता का इंजन दिया गया है। ऐसे में ग्राहकों को अब जीएसटी दर में 11 प्रतिशत की कटौती मिलेगी क्योंकि टैक्स 29 प्रतिशत (1 प्रतिशत सेस सहित) से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है।
|
व्हीकल टाइप
|
पुराना जीएसटी स्लैब (सेस समेत)
|
नई जीएसटी स्लैब
|
बचत
|
सब-4 मीटर (पेट्रोल)
|
29 प्रतिशत (28% जीएसटी + 1% सेस)
|
18 प्रतिशत
|
11 प्रतिशत
यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आप छोटी डीजल कार, मिडसाइज कार, हाइब्रिड और बड़ी एसयूवी कार पर कितनी बचत कर सकेंगे तो आप यहां डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
कारदेखो का क्या है कहना
स्कोडा अपनी स्लाविया, कुशाक और कोडिएक कार पर 21 सितंबर तक जीएसटी लाभ नकद डिस्काउंट के रूप में दे रही है। यह फायदा स्कोडा कायलाक कार पर नहीं मिल रहा है। यहां देखें इससे जुड़ी पूरी जानकारी।
नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी जब नई जीएसटी दरें लागू की जाएंगी। ऐसे में हम आपको कायलाक एसयूवी के लिए 22 सितंबर तक इंतजार करने की सलाह देंगे।