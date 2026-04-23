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    2026 स्कोडा कुशाक vs रेनो डस्टर: कौनसी मिड-साइज एसयूवी कार है बेहतर? जानिए यहां

    ये दोनों कार एक तरह के ग्राहकों को टारगेट करती हैं, लेकिन इनकी पहचान एक-दूसरे से पूरी तरह अलग है। आइए जानते हैं आपको दोनों में से कौनसी कार लेनी चाहिए

    प्रकाशित: अप्रैल 23, 2026 01:07 pm । सोनू

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    Skoda Kushaq vs Renault Duster

    स्कोडा ने हाल ही में फेसलिफ्ट कुशाक को लॉन्च किया है, इसे नए एक्सटीरियर स्टाइल, अपडेट केबिन और पहले से ज्यादा फीचर के साथ पेश किया गया है। रेनो ने भी कुछ सप्ताह पहले अपनी लोकिप्रिय कार डस्टर को वापस उतारा है। ये दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मजबूत दावेदार हैं।

    ये दोनों कार उन ग्राहकों को पसंद आती हैं जो एक किफायती और प्रैक्टिकल मिड-साइज एसयूवी कार लेना चाहते हैं, जिसमें अच्छा स्पेस, फीचर, और पावरफुल इंजन हो, लेकिन कीमत, स्टाइल, इंजन और फीचर के मामले में ये दोनों कार एक-दूसरे से अलग हैं। यहां हम इन दोनों नई कार की कीमत, साइज, इंजन ऑप्शन, और फीचर का कंपेरिजन करेंगे, और आपको बताएंगे कि आपके लिए इन दोनों में से कौनसी गाड़ी बेहतर हो सकती है:

    प्राइस

    मॉडल

    स्कोडा कुशाक

    रेनो डस्टर

    कीमत (एक्स-शोरूम)

    10.69 लाख रुपये से 18.99 लाख रुपये

    10.49 लाख रुपये से 18.49 लाख रुपये

    • बेस मॉडल की कीमत में अंतर करीब 20,000 रुपये का है, यहां डस्टर ज्यादा सस्ती कार है।

    • कुशाक का टॉप मॉडल करीब 50,000 रुपये तक महंगा है।

    • दोनों कार की कीमत लगभग एक जैसी हैं, क्योंकि ये एक जैसे ग्राहकों को टारगेट करती हैं, लेकिन साइज, स्पेस और फीचर के मामले में इनमें अंतर हैं।

    • आइए जानते हैं कि एक जैसी कीमत में आपको इनमें क्या मिलता है:

    साइज

     

    स्कोडा कुशाक

    रेनो डस्टर

    अंतर

    लंबाई

    4229 मिलीमीटर

    4346 मिलीमीटर

    (-117 मिलीमीटर)

    चौड़ाई

    1760 मिलीमीटर

    1815 मिलीमीटर

    (-55 मिलीमीटर)

    ऊंचाई

    1612 मिलीमीटर

    1701 मिलीमीटर

    (-89 मिलीमीटर)

    व्हीलबेस

    2651 मिलीमीटर

    2657 मिलीमीटर

    (-6 मिलीमीटर)

    • दोंनों में से रेनो डस्टर बड़ी कार है। स्कोडा कुशाक सभी मामलों में डस्टर से छोटी गाड़ी है।

    2026 Skoda Kushaq Facelift side

    • हालांकि, छोटी होने के बावजूद कुशाक का व्हीलबेस डस्टर के बराबर है।

    Renault Duster Rear

    • डस्टर ज्यादा चौड़ी और ज्यादा ऊंची होने की वजह से लंबे पैसेंजर के लिए ज्यादा बेहतर है।

    इंजन

    कुशाक और डस्टर दोनों में केवल टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प दिया गया है, हालांकि रेनो ने घोषणा की है कि वह दिवाली 2026 तक डस्टर को 1.8-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन में पेश करेगी। कुशाक और डस्टर दोनों एसयूवी कार के बेस मॉडल में 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यहां देखिए इनके इंजन स्पेसिफिकेशन:

    मॉडल

    स्कोडा कुशाक

    रेना डस्टर

    इंजन

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल

    सिलेंडर की संख्या

    3

    4

    3

    4

    पावर

    115 पीएस

    150 पीएस

    100 पीएस

    163 पीएस

    टॉर्क

    178 एनएम

    250 एनएम

    166 एनएम

    280 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी

    7-स्पीड डीसीटी

    6-स्पीड एमटी

    6-स्पीड एमटी / 6-स्पीड डीसीटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (टॉर्क कनवर्टर), डीसीटी - ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    • जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, दोनों कार में 3 और 4-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन की चॉइस दी गई है, जिनमें 4-सिलेंडर इंजन बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है, यह उन लोगों को पसंद आएगा जो कार में परफॉर्मेंस चाहते हैं और ज्यादातर हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं।

    2026 Skoda Kushaq engine
    Renault Duster Engine

    • दोनों कार के 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को शहर में चलाने के लिए ट्यून किया गया है, साथ ही इसमें जल्दी से ओवरटेक करने के लिए परफॉर्मेंस भी है।

    • कुशाक का 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ज्यादा पावरफुल है और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ भी उपलब्ध है, जो इसका एक एडवांटेज है। 

    • डस्टर का 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन कुशाक के 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से ज्यादा पावरफुल है। डस्टर में कार चलाने के शौकीनों के लिए मैनुअल गियरबॉक्स भी दिया गया है, जो कुशाक में नहीं है।

    फीचर और सेफ्टी

    फीचर

    स्कोडा कुशाक

    रेनो डस्टर

    ऑटो एलईडी हेडलैंप्स

    फॉगलैंप्स

    एलईडी

    एलईडी

    एलईडी टेललैंप्स

    व्हील

    17-इंच अलॉय व्हील

    18-इंच अलॉय व्हील

    इंफोटेनमेंट

    10.25-इंच टचस्क्रीन

    10.25-इंच टचस्क्रीन

    वायरलेस एपल कारप्ले/एंड्रॉइड ऑटो

    इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

    10.1-इंच डिजिटल डिस्प्ले

    10.25-इंच डिजिटल डिस्प्ले

    हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट

    वायरलेस फोन चार्जर

    साउंड सिस्टम

    6-स्पीकर

    6-स्पीकर आर्कमी

    पुष बटन स्टार्ट-स्टॉप

    लेदरेट अपहोल्स्ट्री

    आगे वेंटिलेटेड सीट

    आगे पावर्ड सीटें

    लंबर एडजस्टमेंट

    ✅ (मैनुअल एडजस्टमेंट)

    पीछे सीट मसाज फंक्शन

    पैनोरमिक सनरूफ

    एम्बिएंट लाइटिंग

    ✅ (48 कलर)

    पेडल शिफ्टर

    इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट

    कूल्ड ग्लवबॉक्स

    कूल्ड सेंटर आर्मरेस्ट

    ✅ (केवल डीसीटी)

    कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी

    क्रूज कंट्रोल

    ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल

    ✅ (ड्यूल-जोन)

    रेन सेंसिंग वाइपर

    कीलेस एंट्री

    एयरबैग

    6

    6

    पार्किंग सेंसर

    आगे और पीछे

    आगे और पीछे

    360-डिग्री कैमरा

    एबीएस

    ✅ (लेवल-2)

    ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

    आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट

    पीछे डिफॉगर

    टीपीएमएस (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम)

    • जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, फीचर के मामले में दोनों कार एक-दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन, यहां रेनो डस्टर विजेता है, क्योंकि इसमें लेवल-2 एडीएएस, 360 डिग्री कैमरा और लंबर एडजस्टमेंट जैसे ज्यादा फंक्शन दिए गए हैं।

    2026 Skoda Kushaq Facelift dashboard
    Renault Duster Dashboard

    • सुरक्षा की बात करें तो दोनों कार में एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, ईएसपी, ट्रेक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, और इंपेक्ट सेंसिंग डोर अनलॉक जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

    • कुशाक को ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है, जबकि डस्टर का भारतीय बाजार के लिए क्रैश टेस्ट होना अभी बाकी है।

    कुल मिलाकर, स्कोडा कुशाक की तुलना में आपको रेनो डस्टर में ज्यादा प्रीमियम केबिन और ज्यादा फीचर मिलेंगे।

    कारदेखो का क्या है कहना

    स्कोडा कुशाक और रेनो डस्टर दोनों ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पावरफुल और फन-टू-ड्राइव ऑप्शन हैं। डस्टर इसलिए अलग है क्योंकि इसमें थोड़े ज्यादा फीचर दिए गए हैं, जो केबिन को ज्यादा शानदार और मॉडर्न बनाते हैं। इसमें एडीएएस जैसी टेक्नोलॉजी और थोड़ा ज्यादा पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन भी है। इसमें ऐसे काफी सारे फीचर हैं जो रोजाना गाड़ी चलाने और लंबे सफर में काफी काम आते हैं।

    2026 Skoda Kushaq driving

    वहीं दूसरी ओर, स्कोडा कुशाक उन लोगों को पसंद आती है जो जर्मन इंजीनियरिंग, ड्राइविंग डायनामिक्स और अच्छी बिल्ड क्वालिटी को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसमें डस्टर जितने फीचर तो नहीं हैं, लेकिन इसने अपनी एक मजबूत पकड़ और पहचान बनाई है। इसमें स्पोर्टी स्टाइल है और शानदार परफॉर्मेंस व बैलेंस्ड राइड देती है।

    Renault Duster Rolling

    अगर आप इस प्राइस में ज्यादा टेक्नोलॉजी और फीचर वाली मिड-साइज एसयूवी कार लेना चाहते हैं, तो डस्टर एक पैसा वसूल कार है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग डायनामिक्स और स्पोर्टी दिखने वाली कार को प्राथमिकता देते हैं और उसमें अच्छे खासे फीचर भी चाहते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा करें, तो कुशाक अभी भी एक अच्छा विकल्प है। इन दोनों में से किसी एक कार को लेने का फैसला आपकी पसंद और जरूरत पर निर्भर करता है, और हम आपको सलाह देते हैं कि आखिरी फैसला लेने से अपने परिवार के साथ इन दोनों कार की टेस्ट ड्राइव जरूर लें।

    आप स्कोडा कुशाक और रेनो डस्टर में से कौनसी एसयूवी कार लेंगे? या आप कोई और गाड़ी लेना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में अपने विचार बताएं!

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