    स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट मोंटे कार्लो Vs प्रेस्टीज (स्टैंडर्ड वेरिएंट) : क्या कुछ है अलग और इनमें से कौनसी गाड़ी को चुनें?

    संशोधित: जनवरी 22, 2026 12:43 pm | स्तुति

    Skoda Kushaq Prestige vs Monte Carlo

    स्कोडा ने कुशाक फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग के साथ इसे मोंटे कार्लो एडिशन दिया है। इस गाड़ी का प्रेस्टीज वेरिएंट सबसे प्रीमियम 'रेगुलर' वेरिएंट है, जबकि मोंटे कार्लो वेरिएंट को इसके ऊपर ज्यादा डिजाइन-ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस इंस्पायर्ड विकल्प के तौर पर पोजिशन किया गया है। इन दोनों वेरिएंट में एक जैसे फीचर दिए गए हैं, लेकिन यह दोनों कारें अलग-अलग एक्सपीरिएंस देती हैं।

    मोंटे कार्लो एडिशन में एक्सटीरियर और इंटीरियर पर बीस्पोक डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं जो इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन स्टैंडर्ड टॉप वेरिएंट प्रेस्टीज से कितना है अलग, आइए जानते हैं इसके बारे में आगे :-

    एक्सटीरियर 

    आगे 

    इन दोनों गाड़ियों में आगे की तरफ अंतर साफ तौर पर नजर आता है। मोंटे कार्लो एडिशन में ग्लॉस-ब्लैक बटरफ्लाई ग्रिल दी गई है जो प्रेस्टीज वेरिएंट में दी गई क्रोम एक्सेन्टेड यूनिट से ज्यादा दमदार लगती है। इसमें ग्रिल के बाएं तरफ रेड-पेंटेड स्लेट्स दिए गए हैं, जिससे इसे हल्की रेसिंग थीम मिलती है। 

    New Skoda Kushaq Facelift

    Skoda Kushaq Facelift

    इन दोनों वेरिएंट में एलईडी हेडलैंप्स, एलईडी फॉग लैंप्स और ग्रिल पर फैली हुई नई कनेक्टेड एलईडी डीआरएल स्ट्रिप दी गई है। इस दोनों गाड़ी की डिजाइन बड़ी स्कोडा कोडिएक एसयूवी से काफी इंस्पायर्ड लगती है। हालांकि, मोंटे कार्लो एडिशन में ऑल-ब्लैक बंपर ट्रीटमेंट और ब्लैक आउट स्किड प्लेट दी गई है जो इसे स्पोर्टी लुक देती है। जबकि, प्रेस्टीज वेरिएंट में सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है और इसमें स्पोर्टी फील की बजाए कॉन्ट्रास्ट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। 

    साइड 

    साइड प्रोफाइल पर गौर करें तो दोनों कार का एक्सटीरियर लेआउट एक जैसा लगता है, लेकिन इनमें दी गई डिटेलिंग इसे एक दूसरे से अलग दिखाती है। मोंटे कार्लो एडिशन में शार्प और ज्यादा डायनामिक डिजाइन वाले डुअल-टोन 17-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जबकि प्रेस्टीज वेरिएंट में क्लीन लुक्स वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं।  

    Skoda Kushaq Facelift

    मोंटे कार्लो एडिशन में अलॉय व्हील्स के साथ रेड ब्रेक कैलिपर दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। मोंटे कार्लो वेरिएंट में सिल्वर रूफ रेल्स और बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स की बजाए ब्लैक रूफ रेल्स और ब्लैक ओआरवीएम्स दिए गए हैं।  इसमें फ्रंट फेंडर पर दिए गए स्कोडा एम्ब्लम को मोंटे कार्लो बैजिंग से रिप्लेस किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह इसका स्पेशल एडिशन है। 

    New Skoda Kushaq Facelift

    जबकि, प्रेस्टीज वेरिएंट ज्यादा एलिगेंट लगता है और यह उन खरीदारों को काफी पसंद आएगा जो क्लासिक प्रीमियम एसयूवी एस्थेटिक चाहते हैं। 

    पीछे 

    इन दोनों वेरिएंट में पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप दिए गए हैं, जिसमें पिक्सेल स्टाइल लाइटिंग 'स्कोडा' लेटरिंग के अंदर पोजिशन की गई है। मोंटे कार्लो एडिशन में चौड़ा ब्लैक बंपर दिया गया है और इसमें रेस फ्लैग मोटिफ वाली एक्सक्लूसिव बैजिंग भी मिलती है। मोंटे कार्लो एडिशन में कुशाक बैजिंग को ब्लैक कलर में दिया गया है। 

    New Skoda Kushaq Facelift

    Skoda Kushaq Facelift

    कुल मिलाकर, प्रेस्टीज वेरिएंट ज्यादा पॉलिश्ड और मैच्योर लगता है, जबकि मोंटे कार्लो एडिशन उन खरीदारों को टारगेट करता है जो अपनी गाड़ी में ज्यादा आकर्षक लुक चाहते हैं। 

    कलर ऑप्शन 

    स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन में सात कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें डुअल-टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं जो कि बाकी वेरिएंट के साथ नहीं मिलते हैं। इनमें तीन नए कलर ऑप्शन चेरी रेड, शिमला ग्रीन और स्टील ग्रे शामिल हैं, जबकि ब्रिलिएंट सिल्वर और कैंडी व्हाइट कलर को इसमें ब्लैक रूफ के साथ दिया गया है। डुअल-टोन कलर ऑप्शन के अलावा इसमें डीप ब्लैक और लावा ब्लू शेड भी दिया गया है। कार्बन स्टील इकलौता कलर है जो कि कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन के साथ उपलब्ध नहीं है। 

    जबकि, प्रेस्टीज वेरिएंट में सभी आठ कलर ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें डुअल-टोन कलर ऑप्शन नहीं मिलते हैं।

    यहां देखें स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के वेरिएंट-वाइज कलर ऑप्शन की जानकारी। 

    इंटीरियर 

    केबिन के अंदर इन दोनों कारों में अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलता है। प्रेस्टीज वेरिएंट में ब्लैक और बेज केबिन लेआउट मिलता है जो काफी हवादार और फैमिली फ्रेंडली लगता है। जबकि, मोंटे कार्लो एडिशन में रेड एक्सेंट के साथ ऑल-ब्लैक इंटीरियर दिया गया है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी और ड्राइवर-सेंट्रिक अहसास दिलाता है।

    New Skoda Kushaq Facelift

    Skoda Kushaq Facelift

    इन दोनों गाड़ियों का डैशबोर्ड लेआउट एक जैसा है। मोंटे कार्लो एडिशन में रेड डैशबोर्ड इंसर्ट, रेड एक्सेन्टेड सेंटर कंसोल और कॉन्ट्रास्ट हाइलाइट दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी वाइब देते हैं।

    केबिन के अंदर इस्तेमाल हुए मटीरियल की क्वालिटी दोनों वेरिएंट में काफी हद तक एक जैसी है, इनमें ज्यादातर सरफेस पर हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जिस पर स्कोडा इस प्राइस पॉइंट पर थोड़ा सुधार कर सकती थी। 

    मोंटे कार्लो और प्रेस्टीज वेरिएंट में एक जैसा स्टीयरिंग व्हील और ड्राइवर डिस्प्ले दिया गया है और इनमें ड्राइवर को स्पोर्टी फील देने के लिए कोई एक्सक्लूसिव डिजाइन टच नहीं दिए गए हैं। मोंटे कार्लो एडिशन में स्पोर्टी एल्युमिनियम पैडल्स दिए गए हैं, जबकि प्रेस्टीज वेरिएंट में रेगुलर पैडल्स मिलते हैं।  

    Skoda Kushaq Prestige

    Skoda Kushaq Facelift

    मोंटे कार्लो एडिशन में सीटों पर रेड स्टिचिंग के साथ ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री और चौड़ी साइड बोलस्टरिंग दी गई है। यह बेहतर लेटरल सपोर्ट देती हैं, खासकर अगर आपको तेज ड्राइविंग पसंद है। वहीं, प्रेस्टीज वेरिएंट की सीटें लाइट अपहोल्स्ट्री के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। मोंटे कार्लो एडिशन में ज्यादा एक्सक्लूसिव ओनरशिप एक्सपीरिएंस के लिए हेडरेस्ट पर मोंटे कार्लो लेटरिंग दी गई है। 

    Skoda Kushaq Prestige

    Skoda Kushaq Facelift

    फीचर 

    स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो और प्रेस्टीज वेरिएंट की फीचर लिस्ट लगभग एक जैसी है। इन दोनों गाड़ियों में नए 10.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ गूगल पावर्ड एआई वॉइस असिस्टेंट दिया गया है। इनमें 10.25-इंच फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया गया है जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन के साथ आता है। 

    New Skoda Kushaq Facelift

    इन दोनों गाड़ियों में पैनोरमिक सनरूफ, एयर प्यूरीफायर, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, पुश-बटन स्टार्ट के साथ कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, और रियर एसी वेंट के साथ ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर भी दिए गए हैं। अतिरिक्त फीचर के तौर पर इनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 6-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ड्राइवर और को-ड्राइवर सीटें, और मसाज फंक्शन के साथ रियर सीट मिलती है। 

    पैसेंजर सेफ्टी के लिए दोनों कार में 6 एयरबैग (स्टैंडर्ड), एबीएस के साथ ईबीडी, ईएससी, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल-होल्ड असिस्ट, टीपीएमएस और हिल-डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। 

    इंजन ऑप्शन

    टॉप वेरिएंट होने के नाते इन दोनों वेरिएंट में 1-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। यहां देखें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन :-

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल 

    पावर 

    115 पीएस

    150 पीएस 

    टॉर्क 

    178 एनएम

    250 एनएम

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड मैनुअल/ 8-स्पीड एटी (नया) 

    7-स्पीड डीसीटी 

    एटी- टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, डीसीटी- डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

    यहां देखें कुशाक प्री-फेसलिफ्ट वर्जन और फेसलिफ्ट वर्जन के बीच अंतर और समानताएं। 

    कारदेखो का क्या है कहना

    अगर आप एक प्रीमियम और सोबर एसयूवी कार चाहते हैं जिसमें लाइट कलर केबिन थीम मिले और जो क्लासिक स्कोडा डिजाइन के साथ सभी जरूरी फीचर से लैस हो तो हम आपको कुशाक प्रेस्टीज वेरिएंट चुनने की सलाह देंगे।

    वहीं, अगर आपको ज्यादा आकर्षक एसयूवी कार चाहिए तो आप कुशाक मोंटे कार्लो एडिशन को चुन सकते हैं। मोंटे कार्लो एडिशन में स्पोर्टी स्टाइलिंग के साथ ज्यादा एंगेजिंग केबिन एक्सपीरिएंस मिलेगा जो आपको काफी पसंद आएगा। मोंटे कार्लो एडिशन की कीमत प्रेस्टीज वेरिएंट से थोड़ी ज्यादा होगी। स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट कार की कीमत के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें।

    यदि आप कुशाक फेसलिफ्ट की झलक देखना चाहते हैं तो यह स्टोरी देख सकते हैं। 

    स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट पर अपना कमेंट लिखें

    1 कमेंट
    1
    S
    shailen jha
    Jan 22, 2026, 3:28:14 PM

    Adas2, 360 deg camera will be sorely missed with monte carlo kushaq

