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    2026 स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस vs सिग्नेचर: एसयूवी कार का कौनसा वेरिएंट खरीदें? जानिए यहां

    बेस मॉडल लें या इससे ऊपर वाला वेरिएंट? आइए जानते हैं कुशाक का कौनसा वेरिएंट लेने में फायदा है

    प्रकाशित: अप्रैल 23, 2026 04:39 pm । सोनू

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    Skoda Kushaq

    हाल ही में स्कोडा ने कुशाक का पहला फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है, इसे नए एक्सटीरियर, नए केबिन, अपडेट फीचर लिस्ट और पहले वाले इंजन ऑप्शन में पेश किया गया है, लेकिन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक नया गियरबॉक्स जोड़ा गया है। इस अपडेट के साथ, अब स्कोडा कुशाक पांच वेरिएंट: क्लासिक प्लस, सिग्नेचर, स्पोर्टलाइन, प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो में उपलब्ध है।

    बेस मॉडल क्लासिक प्लस में पहले से सभी बेसिक फीचर दिए गए हैं, साथ ही मॉडर्न फीचर भी जोड़े गए हैं जिनकी आपको जरूरत होगी। सिग्नेचर प्लस को बेस मॉडल क्लासिक प्लस के ठीक ऊपर पोजिशन किया गया है और इसके लिए आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना होगा। इसमें कीमत के हिसाब से कुछ अतिरिक्त चीजें भी मिलती हैं। तो क्या आपको स्कोडा एसयूवी कार का बेस मॉडल क्लासिक प्लस लेना चाहिए या सिग्नेचर वेरिएंट के लिए अपना बजट बढ़ाना चाहिए? आइए इस बारे में आगे जानते हैं:

    स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस vs सिग्नेचर: प्राइस

    वेरिएंट

    मैनुअल

    ऑटोमैटिक

    स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस

    10.69 स्कोडा कुशाक सिग्नेचर

    12.69 स्कोडा कुशाक सिग्नेचर

    स्कोडा कुशाक सिग्नेचर

    14.59 स्कोडा कुशाक सिग्नेचर

    15.59 स्कोडा कुशाक सिग्नेचर

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है

    2026 स्कोडा कुशाक का क्लासिक प्लस और सिग्नेचर वेरिएंट केवल 1-लीटर टीएसआई इंजन में उपलब्ध है, और इनमें मैनुअल व ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, इनके मैनुअल वर्जन की कीमत में करीब 3.90 लाख रुपये और ऑटोमैटिक वेरिएंट की प्राइस में लगभग 2.90 लाख रुपये का अंतर है। कीमत का अंतर काफी ज्यादा है, और इसलिए कोई भी व्यक्ति यह जरूर सोचेगा कि क्या ऊपर वाले वेरिएंट में अपग्रेड करना फायदेमंद है, जब बेस मॉडल में पहले से काफी कुछ मिल रहा है। आइए जानते हैं सिग्नचेर वेरिएंट में अतिरिक्त कीमत पर क्या कुछ मिलता है:

    यहां स्कोडा कुशाक की वेरिएंट अनुसार प्राइस लिस्ट देखिए

    स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस vs सिग्नेचर: एक्सटीरियर

    स्कोडा कुशाक के दोनों वेरिएंट लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, और इनके ज्यादा डिजाइन एलिमेंट्स एक जैसे हैं। हालांकि बेस मॉडल क्लासिक की तुलना में सिग्नेचर में कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं।

    Skoda Kushaq Classic Plus
    Skoda Kushaq Facelift Signature

    आग वाले हिस्से की बात करें तो यहां से कुशाक को ऊंचे बोनट डिजाइन के साथ एलिगेंट और स्पोर्टी रोड प्रजेंस मिलती है। दोनों वेरिएंट में एलईडी हेडलैंप्स और एलईडी डीआरएल दी गई है। सिग्नेचर वेरिएंट में आगे ग्रिल इल्लुमिनेशन के साथ एक लाइट बार और एलईडी फॉगलाइटें दी गई हैं। नीचे की तरफ ध्यान दें तो यहां क्लासिक प्लस वेरिएंट में आगे वाले बंपर पर एक ब्लैक स्किड प्लेट दी गई है, जबकि सिग्नेचर वेरिएंट में सिल्वर फिनिश है।

    Skoda Kushaq Classic Plus
    Skoda Kushaq Facelift Signature

    साइड से देखने पर दोनों वेरिएंट में एसयूवी जैसे डिजाइन के साथ बड़ी विंडो और बॉडी क्लेडिंग नजर आती है। यहां अंतर केवल इतना है कि क्लासिक प्लस में 16-इंच अलॉय व्हील और ब्लैक रूफ रेल्स दी गई है, जबकि सिग्नेचर वेरिएंट में 17-इंच अलॉय व्हील, एक शार्क फिन एंटीना, और सिल्वर फिनिश रूफ रेल्स दी गई है। इनके अलावा, सभी चीजें एक जैसी ही है, जिसमें बॉडी कलर डोर हैंडल, बी और सी पिलर के लिए मैट ब्लैक कवर शामिल हैं।

    Skoda Kushaq Classic Plus
    Skoda Kushaq Facelift Signature

    अब चलते हैं पीछे की तरफ, दोनों वेरिएंट में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर के साथ एलईडी टललाइटें, वाशर और डिफॉगर के साथ पीछे वाइपर, एक मोटा बंपर, और एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है। क्लासिक वेरिएंट में पीछे वाला डिफ्यूजर ब्लैक कलर में है। सिग्नेचर वेरिएट में चमकीली ‘स्कोडा’ बैजिंग के साथ कनेक्टेड एलईडी टेललाइटें, पीछे फॉग लाइट, और सिल्वर फिनिश डिफ्यूजर जैसी कुछ अतिरिक्त चीजें दी गई हैं।

    कुल मिलाकर, क्लासिक प्लस और सिग्नेचर दोनों वेरिएंट काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं। स्कोडा ने कुशाक के क्लासिक प्लस वेरिएंट में प्रीमियम डिजाइन एलिमेंट्स देकर काफी अच्छा काम किया है, जिससे यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये बेस मॉडल है।

    2026 स्कोडा कुशाक कुल 8 कलर में उपलब्ध है, लेकिन ये सभी रंग हर वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। यहां स्कोडा कुशाक के वेरिएंट अनुसार कलर ऑप्शन देखें

    स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस vs सिग्नेचरः केबिन

    दोनों वेरिएंट के अंदर एक जैसा लेआउट और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है। हालांकि, सिग्नेचर वेरिएंट को अलग दिखाने के लिए केबिन के अंदर कुछ छोटे-मोटे अपडेट किए गए हैं।

    Skoda Kushaq Classic Plus
    Skoda Kushaq Facelift Signature

    दोनों कार के डैशबोर्ड के बीच में एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी गई है, जिसके नीचे एसी वेंट्स लगे हैं। इसके नीचे एसी के लिए टच-बेस्ड कंट्रोल दिए गए हैं, साथ ही कुछ फिजिकल बटन भी हैं। दोनों वेरिएंट में पीछे एसी वेंट्स, हाइट एडजस्टमेंट के साथ ड्राइवर सीट, आगे स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट, सभी 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और एक थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है।

    दोनों वेरिएंट का डैशबोर्ड लेआउट एक जैसा है, लेकिन इनकी कलर फिनिश अलग-अलग है। क्लासिक प्लस वेरिएंट में ब्लैक डैशबोर्ड के साथ ब्लैक ग्रेनेड इनसर्ट दिए गए हैं, जबकि सिग्नेचर वेरिएंट में ज्यादा प्रीमियम दिखने वाले ड्यूल-टोन ब्लैक और बैज डैशबोर्ड के साथ डार्क सिल्वर मैट इनसर्ट दिए गए हैं।

    सिग्नेचर वेरिएंट को स्टीयरिंग व्हील, अंदर के डोर हैंडल, और आगे के साइड एसी वेंट्स के चारों ओर क्रोम इनसर्ट, कप होल्डर के साथ पीछे वाले सेंटर आर्मरेस्ट, आगे सीट बैक पॉकेट, एक कूल्ड ग्लव बॉक्स, और एक पीछे पार्सल शेल्फ देकर बेहतर बनाया गया है।

    स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस vs सिग्नेचर: फीचर

    2026 स्कोडा कुशाक के बेस मॉडल क्लासिक प्लस में पहले से काफी अच्छे फीचर मिलते हैं, और इसमें सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। लेकिन सिग्नेचर वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं जिन्हें कुछ लोग शायद मिस नहीं करना चाहेंगे।

    Skoda Kushaq Classic Plus
    Skoda Kushaq Facelift Signature

    क्लासिक प्लस वेरिएंट में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक एसी, एक सिंगल-पैन सनरूफ, ऑटोमैटिक हेडलाइटें, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ओआरवीएम, रेन-सेंसिंग वाइपर, और पेडल शिफ्टर (केवल एटी) जैसे फीचर दिए गए हैं।

    सिग्नेचर वेरिएंट में क्लासिक प्लस वाले फीचर के अलावा कुछ और फीचर दिए गए हैं, इनमें गूगल क्लाउड द्वारा पावर्ड एआई असिस्टेंट के साथ एक बड़ा 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/एपल कारप्ले, 8-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, एक वायरलेस चार्जर, और ड्राइवर साइड वन-टच अप/डाउन विंडो शामिल है। ये फीचर सिर्फ वैल्यू एडिशन हैं, लेकिन मार्केट में इनकी डिमांड भी है, और शायद ये आपको सिग्नेचर वेरिएंट की तरफ शिफ्ट होने के लिए प्रभावित कर सकते हैं।

    यहां स्कोडा कुशाक के वेरिएंट अनुसार फीचर देखिए

    स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस vs सिग्नेचर: सेफ्टी

    स्कोडा कुशाक में सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया है और काफी सारे सेफ्टी फीचर बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इन दोनों वेरिएंट के सेफ्टी फीचर में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इनमें लगभग एक जैसे ही फीचर मिलते हैं।

    क्लासिक प्लस और सिग्नेचर दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रेक्शन कंट्रोल, मल्टी-कोलिशन ब्रेकिंग, हिल होल्ड असिस्ट (केवल एटी), क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलाइट, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो डिमिंग आईआरवीएम, पीछे पार्किंग सेंसर, आईएसओफिक्स चाइल्ड माउंट और एक पीछे डिफॉगर दिया गया है।

    सिग्नेचर वेरिएंट में आगे पार्किंग सेंसर, पीछे पार्किंग कैमरा, पीछे फॉग लाइट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) और एक ड्यूल-टोन हॉर्न जैसे अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं। बेस मॉडल में लगभग सभी जरूरी फीचर हैं, लेकिन सिग्नेचर वेरिएंट वाले अतिरिक्त फीचर भी उतने ही जरूरी हैं।

    स्कोडा कुशाक क्लासिक प्लस vs सिग्नेचर: इंजन

    स्कोडा कुशाक न्यू मॉडल के क्लासिक प्लस और सिग्नेचर दोनों वेरिएंट में केवल 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। इस इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। यहां देखिए इनके स्पेसिफिकेशन:

    इंजन

    1-लीटर टीएसआई टर्बो पेट्रोल

    पावर

    115 पीएस

    टॉर्क

    175 एनएम

    गियरबॉक्स

    6-स्पीड एमटी / 8-स्पीड एटी

    एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एटी - टॉर्क कनवर्टर ऑटोमैटिक

    नोट:

    कुशाक 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन और 7-स्पीड डीएसजी गियरबॉक्स में भी उपलब्ध है, लेकिन यह पावरट्रेन इसके टॉप मॉडल प्रेस्टीज और मोंटे कार्लो वेरिएंट्स में ही मिलता है। यहां स्कोडा कुशाक के वेरिएंट अनुसार इंजन ऑप्शन देखें

    कारदेखो का क्या है कहना

    स्कोडा कुशाक के बेस मॉडल क्लासिक प्लस में पहले से ज्यादातर जरूरी फीचर दिए गए हैं, जिससे यह अच्छे फीचर वाली मिड साइज एसयूवी कार बन जाती है। इस सेगमेंट की किसी भी दूसरी कार के बेस मॉडल में इतने फीचर नहीं हैं, जिनमें एक सनरूफ, अलॉय व्हील, और कई अन्य जरूरी कंफर्ट और सुविधाएं शामिल हैं। यहां तक कि सुरक्षा के लिए भी बेस मॉडल में अच्छे खासे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जिससे यह सीमित बजट वालों के लिए एक पैसा वसूल कार साबित होती है।

    Skoda Kushaq Classic Plus

    करीब 3.9 लाख रुपये ज्यादा खर्च करके आप सिग्नेचर वेरिएंट ले सकते हैं, जिसमें ड्यूल-टोन डैशबोर्ड, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, एक डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश-बटन स्टार्ट, और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे कुछ खास टेक्नोलॉजी अपग्रेड मिलते हैं। ये फीचर ज्यादा प्रीमियम अहसास देते हैं और ये जरूरत से ज्यादा सहूलियत के लिए हैं, हालांकि कीमत का इतना ज्यादा अंतर वाजिब नहीं लगता है।

    Skoda Kushaq Facelift Signature

    अगर आप एक बजट फ्रेंडली कार लेने की सोच रहे हैं जिसमें प्राइस और फीचर के बीच अच्छा बैलेंस हो, जरूरी बेसिक चीजों से लैस हो, और कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मिले, तो क्लासिक प्लस वेरिएंट आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप बजट बढ़ाने के लिए तैयार हैं और ज्यादा एडवांस्ड फीचर चाहते हैं, तो आप सिग्नेचर वेरिएंट ले सकते हैं।

    अगर आप स्कोडा कुशाक के बेस मॉडल और टॉप मॉडल के बीच अंतर जानना चाहते हैं, तो यह स्टोरी देखें। हमने इन स्टोरी में सभी वेरिएंट के बारे में विस्तार से बताया है:

    सिग्नेचर फोटो क्रेडिट

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