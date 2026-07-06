स्कोडा कोडिएक आरएस के साथ मिलते हैं कौनसे कलर ऑप्शन, जानिए यहां

प्रकाशित: जुलाई 06, 2026 06:01 pm । स्तुति

स्कोडा कोडिएक आरएस भारत में लॉन्च हो गई है। इस गाड़ी की कीमतें सामने आने से पहले ही इसकी सभी 50 यूनिट्स बिक चुकी थीं। अब संभावनाएं हैं कि ज्यादा डिमांड के चलते स्कोडा अपनी कोडिएक आरएस का नया बैच भी पेश कर सकती है। इस एसयूवी कार के साथ कौनसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जानेंगे इसके बारे में आगे :-

कलर ऑप्शन

कोडिएक आरएस में चार मोनोटोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इन तस्वीरों में देखें इसकी झलक :-

मून व्हाइट

मैजिक ब्लैक

वेलवेट रेड

स्टील ग्रे

कोडिएक आरएस के साथ उपलब्ध ज्यादातर कलर ऑप्शन बेसिक लगते हैं। इसका वेलवेट रेड कलर शेड अपने चमकीले कलर की वजह से अलग दिखता है और तुरंत सबका ध्यान खींच लेता है।

फीचर और सेफ्टी

स्कोडा कोडिएक आरएस गाड़ी में 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 725वाट का 13-स्पीकर वाला कैंटन साउंड सिस्टम, थ्री-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड, हीटेड और पावर्ड फ्रंट सीटें, और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर दिए गए हैं। इस एसयूवी कार में दो वायरलेस फोन चार्जर, 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड टेलगेट और पार्क असिस्ट जैसे फीचर भी मिलते हैं।

सुरक्षा के लिए इसमें 9 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड और डिसेंट कंट्रोल, आइएसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर दिए गए हैं। इसमें लेवल 2 एडीएएस (एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) दिया गया है जिसके तहत हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल हैं।

इंजन ऑप्शन

स्कोडा कोडिएक आरएस में ऑक्टाविया आरएस वाला 2-लीटर 4-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यहां देखें इसके स्पेसिफिकेशन :-

इंजन 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल टीएसआई पावर 265 पीएस टॉर्क 400 एनएम ट्रांसमिशन 7-स्पीड डीसीटी* ड्राइवट्रेन ऑल-व्हील-ड्राइव

*डीसीटी - डुअल-क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन

यह इंजन स्टैंडर्ड कोडिएक से ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करता है। इसमें ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप दिया गया है जो चारों पहियों तक पावर पहुंचाता है।

कीमत और मुकाबला

स्कोडा कोडिएक आरएस की कीमत 66.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो कि स्टैंडर्ड कोडिएक से ज्यादा है। इस कीमत पर इसके मुकाबले में सीधे तौर पर कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन यह फोक्सवैगन टेरॉन आर-लाइन और स्टैंडर्ड कोडिएक के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी ऑप्शन है।