    रेनो ने ब्रिजर कॉन्सेप्ट “मिनी डस्टर ” से उठाया पर्दा, 2027 में होगी लॉन्च

    ब्रिजर कॉन्सेप्ट के जरिए ब्रांड की अपकमिंग ऑफ-रोड-ओरिएंटेड छोटी एसयूवी की मिली है झलक।

    प्रकाशित: मार्च 10, 2026 06:04 pm । भानु

    264 Views
    Renault Bridger Concept

    रेनो ने बहुप्रतीक्षित ब्रिजर कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा दिया है। डस्टर से नीचे के सेगमेंट में आने वाला यह ग्लोबल मॉडल भारत में डिजाइन किया गया है और अगले साल लॉन्च होने की पुष्टि हो चुकी है। आइए जानते हैं इसके बारे में सारी जानकारी:

    एक्सटीरियर

    ऑफ-रोड थीम पर बेस्ड डिज़ाइन के साथ, ब्रिजर कॉन्सेप्ट को बॉक्सी और स्क्वायरिश स्टाइलिंग और दमदार लुक मिलता है। सामने की तरफ ग्लॉस ब्लैक की ग्रिल दी गई है जिस पर चमकदार 'RENAULT' लिखा हुआ है। इस ग्रिल के दोनों ओर बड़े हेडलाइट्स हैं जिनमें डीआरएल का खास डिज़ाइन है। साथ ही, इसमें सिल्वर स्किड प्लेट और बंपर में इंटीग्रेटेड लोअर एयर डैम भी दिए गए हैं।

    Renault Bridger Concept

    ब्रिजर कॉन्सेप्ट का साइड प्रोफाइल इसके उभरे हुए फेंडर्स, मस्कुलर हॉन्चेज, बड़े अलॉय व्हील्स और मोटी क्लैडिंग से काफी शानदार नजर आता है।

    Renault Bridger Concept

    छोटी डीटेल:

    डस्टर की तरह ही, ब्रिजर कॉन्सेप्ट में भी रियर डोर हैंडल विंडोज के पीछे लगाए गए हैं ताकि इसे साफ-सुथरा '2 डोर' कार का लुक मिल सके।

    पीछे का डिज़ाइन भी 'टफ' थीम को बखूबी दर्शाता है, जिसमें टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील और फ्लैट प्रोफाइल शामिल हैं। साथ ही, इसमें एलईडी टेललैंप्स का यूनीक अरेंजमेंट और बंपर पर सिल्वर एप्लिक भी देखने को मिलते हैं।

    Renault Bridger Concept
    Renault Bridger Concept

    इंटीरियर

    हालांकि रेनो ने अभी तक ब्रिजर कॉन्सेप्ट के इंटीरियर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें विभिन्न प्रकार के मैटेरियल्स और टेक्सचर के साथ एक नई डिज़ाइन लेंग्वेज नजर आएगी। ऑफ-रोड थीम को और निखारने के लिए इसमें ऑल-ब्लैक थीम भी दी जा सकती है।

    हालांकि, हमें यह पता है कि रेनॉल्ट ने पीछे की सीटों के लिए 200 मिलीमीटर का लेगरूम दिया है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी कारों में से एक बना देगा। इसमें 400 लीटर का बूट स्पेस भी होगा।

    फीचर्स

    ब्रिजर के प्रोडक्शन वर्जन में डस्टर की तरह डुअल स्क्रीन लेआउट हो सकता है, जिसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल होगा। अन्य संभावित फीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं।

    Renault Bridger Concept

    इसमें एडीएएस सूट, मल्टीपल एयरबैग, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 360-डिग्री कैमरा भी हो सकता है।

    इंजन विकल्प

    रेनो ने अभी तक ब्रिजर के प्रोडक्शन मॉडल के लिए इंजन विकल्पों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसमें काइगर वाले इंजन दिए जा सकते हैं जिनमें 1-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल होगा। यह इंजन वर्तमान में 6-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इसका स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन 

    1-लीटर टर्बो पेट्रोल

    पावर 

    100 पीएस

    टॉर्क 

    160 एनएम

    ट्रांसमिशन

    6-स्पीड एमटी/ सीवीटी

    एमटी-मैनुअल ट्रांसमिशन, सीवीटी- कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन (ऑटोमैटिक)

    Renault Bridger Concept

    अपनी ऑफ-रोड फोकस्ड थीम को देखते हुए, ब्रिजर को बेहतर क्षमताओं के लिए वैकल्पिक फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ भी पेश किया जा सकता है। यह डस्टर के समान ही आर-जीएमपी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड कार है।

    नोट:

    रेनो का कहना है कि ब्रिजर को ग्लोबल लेवल पर पेट्रोल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और पावरफुल हाइब्रिड इंजन विकल्पों के साथ पेश किया जाएगा।

    लॉन्च और संभावित कीमत

    ब्रिजर कॉन्सेप्ट की मैन्युफैक्चरिंग रेनो के तमिलनाडु स्थित प्लांट में होने की उम्मीद है, और इसका प्रोडक्शन 2027 में शुरू होगा। इस समयसीमा को देखते हुए, ब्रिजर के अगले साल की तीसरी तिमाही में लॉन्च होने की संभावना है।

    इसे डस्टर और काइगर के बीच रखा जाएगा और इसकी कीमत 7 लाख रुपये से 14 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की संभावना है।

    कंपेरिजन

    इसका मुकाबला मारुति जिम्नी और महिंद्रा थार 3-डोर आरडब्लूडी के साथ साथ अपकमिंग महिंद्रा विजन एस से रहेगा।

    रेनो ने ब्रिजर कॉन्सेप्ट "मिनी डस्टर " से उठाया पर्दा, 2027 में होगी लॉन्च
