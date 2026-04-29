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    2026 रेनो ट्राइबर लॉन्च, कीमत 5.81 लाख रुपये से शुरू

    अपडेट के बाद ट्राइबर कार की कीमत 9,000 रुपये तक बढ़ गई है

    प्रकाशित: अप्रैल 29, 2026 06:17 pm । सोनू

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    Renault Triber

    रेनो ट्राइबर सब-4 मीटर एमपीवी कार को नया 2026 मॉडल ईयर अपडेट मिला है, जिसमें कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं। इसकी नई कीमत 5.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया) से शुरू होती है। रेनो ट्राइबर न्यू मॉडल को अभी भी चार वेरिएंटः ऑथेंटिक, इवोल्यूशन, टेक्नो और इमोशन में पेश किया गया है। इसमें कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं हुए हैं।

    इससे पहले कि हम इन अपडेट के बारे में बात करें, आइए नजर डालते हैं 2026 रेनो ट्राइबर की नई प्राइस लिस्ट

    2026 रेनो ट्राइबर कीमत

    वेरिएंट

    नई कीमत

    पुरानी कीमत

    अंतर

    ऑथेंटिक

    5.81 लाख रुपये

    5.76 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    इवोल्यूशन

    6.70  

    6.63 लाख रुपये

    +7,000 रुपये

    टेक्नो

    7.39 लाख रुपये

    7.32 लाख रुपये

    +5,000 रुपये

    इमोशन

    8 लाख रुपये

    7.91 लाख रुपये

    +9,000 रुपये

    इमोशन ड्यूल टोन

    8.21 लाख रुपये

    8.12 लाख रुपये

    +9,000 रुपये

    इमोशन एएमटी

    8.48 lakh

    8.39 लाख रुपये

    +9,000 रुपये

    इमोशन एएमटी ड्यूल टोन

    8.69 lakh

    8.60 लाख रुपये

    +9,000 रुपये

    सभी कीमत एक्स-शोरूम, पैन-इंडिया के अनुसार है

    • जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, बेस मॉडल ऑथेंटिक और टॉप मॉडल से नीचे वाले टेक्नो वेरिएंट की कीमत पहले से 5,000 रुपये बढ़ गई है।

    • बेस से ऊपर वाले इवोल्यूशन वेरिएंट की प्राइस 7,000 रुपये तक बढ़ गई है।

    • टॉप मॉडल इमोशन की रेट में सबसे ज्यादा 9,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

    नया क्या है?

    रेनो डस्टर 2026 मॉडल में नए फीचर के तौर पर एक ऑटोमैटिक एसी और दूसरी पंक्ति की सीटों के लिए एक वन-टच फोल्ड और टंबल फंक्शन दिया गया है।

    Renault Triber

    इसके अलावा, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट, आगे सेंटर आर्मरेस्ट, पीछे डिफॉगर, और इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरवीएम जैसे फीचर अब टेक्नो वेरिएंट से मिलते हैं, जिससे ये ज्यादा लोगों की पहुंच में हो गए हैं। इसमें तीसरी पंक्ति में एक 12वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और आगे दो ट्विटर भी दिए गए हैं।

    Renault Triber

    इवोल्यूशन वेरिएंट में अब स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स, एडजस्टेबल डे/नाइट आईआरवीएम, और एक पीछे केबिन लैंप दिया गया है। टॉप मॉडल में 8-इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7-इंच सेमी-डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पुश बटन स्टार्ट-स्टॉप, पीछे एसी वेंट्स के साथ मैनुअल एसी, रिमोट कीलेस एंट्री, एक वायरलेस फोन चार्जर, और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है।

    सुरक्षा के लिए कोई नया फीचर नहीं जोड़ा गया है, इसके हाइलाइट फीचर में छह एयरबैग स्टैंडर्ड, ईबीडी के साथ एबीएस, रेन-सेंसिंग वाइपर, और आगे पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), हिल स्टार्ट असिस्ट, एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), ट्रेक्शन कंट्रोल सिस्टम, और सेंसर के साथ पीछे पार्किंग कैमरा शामिल है।

    इंजन

    2026 रेनो ट्राइबर कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके स्पेसिफिकेशन इस प्रकार हैं:

    इंजन

    1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल

    गियरबॉक्स

    5-स्पीड एमटी / 5-स्पीड एएमटी*

    पावर

    72 पीएस

    टॉर्क

    96 एनएम

    *एमटी - मैनुअल ट्रांसमिशन, एएमटी - ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन

    कंपेरिजन

    रेनो ट्राइबर का सीधा मुकाबला इसके रीबैज वर्जन निसान ग्रेवाइट से है। इसे मारुति अर्टिगा, मारुति एक्सएल6, किआ कैरेंस और किआ कैंरेंस क्लाविस से सस्ती एमपीवी कार के तौर पर भी चुना जा सकता है।

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    2026 रेनो ट्राइबर लॉन्च, कीमत 5.81 लाख रुपये से शुरू
    *नई दिल्ली में एक्स-शोरूम प्राइस
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