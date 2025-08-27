रेनो काइगर फेसलिफ्ट के किस वेरिएंट में दिया गया कौनसा पावरट्रेन विकल्प, जानिए यहां
संशोधित: अगस्त 27, 2025 06:49 pm | भानु
2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट को एक अपडेटेड लुक,नए कलर और फीचर्स के साथ पेश किया गया है, हालांकि, इसमें पिछले मॉडल वाले ही पावरट्रेन ऑप्शंस दिए गए हैं। इस अपडेटेड सब-4 मीटर एसयूवी को 4 वेरिएंट्स:ऑथेंटिक,इवोल्यूशन,टेक्नो और इमोशन में पेश किया गया है जिनमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल,एएमटी और सीवीटी ट्रांसमिशन के विकल्प रखे गए हैं।
काइगर के चारों वेरिएंट्स में दिए गए हैं कौनसे पावरट्रेन ऑप्शंस, इसके बारे में आप जानेंगे आगे:
2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट: पावरट्रेन ऑप्शंस
काइगर के पावरट्रेन स्पेसिफिकेशन की डीटेल्स इस प्रकार से है:
|
इंजन
|
1-लीटर नैचुरली एस्पिरेटड पेट्रोल
|
1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|
पावर
|
72 पीएस
|
100 पीएस
|
टॉर्क
|
96 एनएम
|
160 एनएम (एमटी), 152 एनएम (सीवीटी)
|
गियरबॉक्स
|
5-स्पीड एमटी, 5-स्पीड एएमटी*
|
5-स्पीड एमटी, सीवीटी^
इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ रेट्रोफिटेड सीएनजी किट का विकल्प भी है जिसकी कीमत अतिरिक्त 79,500 रुपये है।
वेरिएंट अनुसार फीचर विकल्प
|
वेरिएंट
|
1-नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअलं ट्रांसमिशन
|
1-नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एएमटी
|
1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मैनुअल
|
1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सीवीटी
|
ऑथेंटिक
|
✅
|
|
|
|
इवोल्यूशन
|
✅
|
✅
|
|
|
टेक्नो
|
✅
|
✅
|
|
✅
|
इमोशन
|
✅
|
|
✅
|
✅
- इसके सभी वेरिएंट्स में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल मैनुअल कॉन्फिग्रेशन स्टैंडर्ड दिया गया है।
- यदि आपको एएमटी की सुविधा चाहिए तो ये आपको इवोल्यूशन और टेक्नो जैसे मिड वेरिएंट में मिलेगी।
- इसमें टर्बो पेट्रोल के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन केवल फुल लोडेड इमोशन वेरिएंट में दिया गया है।
- जिन्हें ड्राइविंग को आसान बनाना है तो उनके लिए टर्बो पेट्रोल सीवीटी का भी विकल्प रखा गया है जो सेकंड टॉप टेक्नो और टॉप इमोशन वेरिएंट में दिया गया है।
कीमत और कंपेरिजन
रेनो काइगर फेसलिफ्ट की कीमत 6.30 लाख रुपये से लेकर 11.30 लाख रुपये (इंट्रोडक्ट्री एक्स-शोरूम पैन-इंडिया) के बीच है। काइगर का मुकाबला मारुति ब्रेजा, हुंडई वेन्यू, निसान मैग्नाइट, टाटा नेक्सन, किआ सोनेट, किआ सिरोस, और स्कोडा कायलाक से है।