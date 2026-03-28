रेनो डस्टर टेक्नो प्लस vs आइकॉनिक: क्या एसयूवी कार के टॉप मॉडल के लिए ज्यादा कीमत देना सही है? जानिए यहां

प्रकाशित: मार्च 28, 2026 10:59 am । सोनू

हाल ही में लॉन्च हुई नई रेनो डस्टर कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिनमें टेक्नो प्लस और आइकॉनिक को वेरिएंट लाइनअप में सबसे ऊपर रखा गया है।

टेक्नो प्लस में पहले से वे फीचर दिए गए हैं जिनकी आप इस कीमत वाली कार से उम्मीद करते हैं। हालांकि आइकॉनिक वेरिएंट में कुछ अतिरिक्त चीजें हैं जिनमें हाई-एंड कंफर्ट फीचर, एडवांस्ड सेफ्टी टेक्नोलॉजी और ज्यादा प्रीमियम केबिन अनुभव शामिल है।

अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या टॉप मॉडल के लिए ज्यादा पैसे देना सही है तो यहां दोनों वेरिएंट का विस्तृत कंपेरिजन किया गया है, जिसमें इनके एक्सटीरियर, केबिन, फीचर, इंजन और प्राइस के बारे में बताया गया है:

रेनो डस्टर टेक्नो प्लस vs आइकॉनिक: प्राइस

वेरिएंट 1.3-लीटर टर्बो एमटी 1.3-लीटर टर्बो डीसीटी टेक्नो 14.49 लाख रुपये 15.89 लाख रुपये आइकॉनिक 16.99 लाख रुपये 18.49 लाख रुपये

जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों वेरिएंट में 1.3-लीटर टर्बो इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। इनके मैनुअल वर्जन के बीच कीमत का अंतर 2.5 लाख रुपये और ऑटोमैटिक वर्जन के बीच कीमत का अंतर 2.6 लाख रुपये है।

आइए जानते हैं आइकॉनिक वेरिएंट में टेक्नो प्लस की तुलना में कौनसी खास चीजें दी गई हैं:

रेनो डस्टर टेक्नो प्लस vs आइकॉनिक: एक्सटीरियर

टेक्नो प्लस और आइकॉनिक दोनों वेरिएंट में कई डिजाइन एलिमेंट एक जैसे हैं और देखने में भी ये काफी मिलते-जुलते हैं। इनमें आगे की तरफ नई डस्टर ब्रांडिंग, एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलैंप्स, और आगे एलईडी फॉग लैंप्स दिए गए हैं। आपको इसमें सिल्वर-फिनिश स्किड प्लेट भी मिलती है, जो इसे आगे से ज्यादा दमदार लुक देती है। गौर से देखने पर आपको आगे पार्किंग सेंसर भी नजर आएंगे।

दोनों वेरिएंट में 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और ओरवीएम माउंटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। आपको रूफ रेल्स भी मिलती है, इसकी भार वहन क्षमता 50 किलोग्राम है और ये एसयूवी कार की स्टाइल और फंक्शनैलिटी को बेहतर करती है। यहां एकमात्र अंतर यह है कि आइकॉनिक वेरिएंट में ग्रे डोर स्टीकर और साइड गार्निश दी गई है जो साइड से ज्यादा प्रीमियम टच देते हैं। दोनों वेरिएंट में एलईडी पडल लैंप्स भी मिलते हैं।

पीछे आपको एलईडी टेललाइट, एक एलईडी लाइट बार, एक एलईडी रिवर्स लैंप और एलईडी फॉग लैंप्स मिलता है। इसमें एक सिल्वर स्किड प्लेट भी है जो इसके ओवरऑल लुक को कॉम्प्लिमेंट देती है।

डस्टर कार के दोनों वेरिएंट में सभी कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें पर्ल व्हाइट, स्टेल्थ ब्लैक, मूनलाइट सिल्वर, सनसेट रेड, रिवर ब्लू और माउंटेड जेड ग्रीन शामिल है। हालांकि रेनो ने आइकॉनिक वेरिएंट में सभी ड्यूल-टोन ऑप्शन नहीं दिए हैं। यह जानने के लिए कि किन कलर ऑप्शन में ड्यूल-टोन ट्रीटमेंट नहीं है, ये स्टोरी देखें।

रेनो डस्टर टेक्नो प्लस vs आइकॉनिक: केबिन

दोनों वेरिएंट के केबिन में अंतर साफ नजर आता है। दोनों वेरिएंट्स में एक मॉडर्न डैशबोर्ड लेआउट, एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। हालांकि आइकॉनिक वेरिएंट से एक्सपीरियंस ज्यादा बेहतर हो जाता है, जिसमें सेज ग्रीन लेदरेट अपहोल्स्ट्री, कार्बन-फिनिश एलिमेंट्स के साथ ज्यादा प्रीमियम केबिन थीम और ज्यादा कंफर्ट फीचर हैं।

दोनों वेरिएंट्स में आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, पीछे सेंटर आर्मरेस्ट, कपहोल्डर, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स (आगे और पीछे), और वन-टन अप/डाउन के साथ पावर विंडो मिलती है।

अगले सेक्शन में आपको आइकॉनिक वेरिएंट्स के फीचर एडवांटेज के बारे में पता चलेगा।

अगर आप टेक्नो प्लस वेरिएंट के बारे में जानना चाहते हैं तो यह स्टोरी पढ़ें। अगर आपकी दिलचस्पी टॉप मॉडल में तो यह स्टोरी देखें।

रेनो डस्टर टेक्नो प्लस vs आइकॉनिक: फीचर

दोनों वेरिएंट्स में आपको ढेर सारे फीचर मिलते हैं, जिनमें एक 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पेडल शिफ्टर (डीसीटी वेरिएंट के साथ), एक वायरलेस फोन चार्जर, क्रूज कंट्रोल, एक पावर्ड टेलगेट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल है।

दोनों वेरिएंट में बड़ी 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलती है, जो बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम को कॉम्प्लिमेंट देती है। हालांकि आइकॉनिक वेरिएंट में आगे वेंटिलेटेड सीटें, इंफोटेनमेंट में बिल्ट-इन गूगल, लंबर सपोर्ट के साथ आगे 6 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली सीट और एक सराउंड साउंड सिस्टम जैसे अतिरिक्त फीचर भी दिए गए हैं।

अगर आप जानना चाहते हैं कि किस वेरिएंट में कौनसे फीचर दिए गए हैं तो यह स्टोरी देखें।

रेनो डस्टर टेक्नो प्लस vs आइकॉनिक: सेफ्टी

दोनों की सेफ्टी में सबसे बड़ा अंतर है। दोनों वेरिएंट में 6 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ट्रेक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, टीपीएमएस, एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, और आगे व साइड में पार्किंग सेंसर जैसे दमदार सेफ्टी फीचर दिए गए हैं।

आइकॉनिक वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडीएएस और रेन-सेंसिंग वाइपर जैसे अतिरिक्त सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। ये अतिरिक्त फीचर न केवल सुरक्षा बेहतर करते हैं बल्कि शहर और हाईवे पर रोजमर्रा की ड्राइविंग को ज्यादा सुविधाजनक भी बनाते हैं।

रेनो डस्टर टेक्नो प्लस vs आइकॉनिक: इंजन

टेक्नो प्लस और आइकॉनिक वेरिएंट दोनों में केवल एक 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों की चॉइस मिलती है। इसमें 1-लीटर टर्बो इंजन का अभाव है, जो नीचे वाले वेरिएंट्स तक सीमित है। यहां टेक्नो प्लस और आइकॉनिक वेरिएंट के इंजन स्पेसिफिकेशन देखिए:

इंजन 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल+माइल्ड-हाइब्रिड पावर 163 पीएस टॉर्क 280 एनएम गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड डीसीटी*

*डीसीटी - ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन

कारदेखो की राय

रेनो डस्टर का टेक्नो प्लस वेरिएंट पहले ही फीचर से भरपूर है, जिसमें सभी जरूरी चीजें और कुछ फील-गुड फीचर दिए गए हैं। इसमें एक पैनोरमिक सनरूफ, एक बड़ी 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, और ढेर सारे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, जो आपका बजट बढ़ाए बिना आपको प्रीमियम अनुभव देते हैं।

आइकॉनिक वेरिएंट इस मामले में थोड़ा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें वेंटिलेटेड और पावर्ड सीट, एक 360 डिग्री कैमरा, और लेवल-2 एडीएएस जैसे कुछ अतिरिक्त फीचर दिए गए हैं, साथ ही केबिन थीम भी ज्यादा प्रीमियम है।

2.5 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के अंतर को देखते हुए टेक्नो प्लस ज्यादा बेहतर विकल्प साबित होता है। इसमें रोजाना ड्राइव और लंबे सफर के लिए आपकी जरूरत की लगभग हर चीज मिलती है, साथ ही इसकी कीमत भी बजट में रहती है। जब तक आपको आइकॉनिक वेरिएंट की अतिरिक्त टेक्नोलॉजी और कंफर्ट फीचर नहीं चाहिए हो, टेक्नो प्लस कुल मिलाकर ज्यादा बेहतर वैल्यू देता है और ज्यादातर ग्राहकों को इसी वेरिएंट को चुनना चाहिए।

आपको कौनसा वेरिएंट लेना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट में बताएं।

यह भी देखें: रेनो डस्टर ऑन रोड प्राइस